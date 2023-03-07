1 день

Встреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета до 11:00.

Гид с табличкой "Рождество в Дагестане".

Сегодня день захватывает дух, и вы еще долго будете повторять «Как же красиво!».

Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.

Телепортация в дагестанскую Сахару, к дюнам высотой несколько сотен метров.

Такие пейзажи мы увидим на Бархане-Сарыкум.

Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, помечтаем, получим заряд песочной релаксации и начнем наше путешествие приветственным сетом.

Мы посетим одно из лучших в Дагестане форелевое хозяйство, где отведаем на обед вкуснейшую форель.

Далее наш путь лежит в п. Дубки.

Отсюда начинается наше захватывающее приключение по самым сказочным местам!

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.

Наш путь лежит в село Забутли.

По дороге фото-стоп у Чиркейской Гидроэлектростанции.

Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.

Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха!

После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

За дополнительную плату возможен ужин.