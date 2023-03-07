Рождество в Дагестане

Приглашаем в удивительное рождественское путешествие по Дагестану

4.7
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Приглашаем в удивительное рождественское путешествие по Дагестану.

Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне!
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Рождество в Дагестане
Ближайшие даты:

Описание

Преимущество этого путешествия:

  • водное путешествие – с ветерком прокатимся на катере по Сулакскому каньону;
  • гастрономические изыски – посетим одно из лучших в Дагестане форелевое хозяйство, где отведаем на обед вкуснейшую рыбку, а также попробуем довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов;
  • восхитительная природная красота – мощные скалы, лазурные каньоны и нежное море;
  • полная перезагрузка – Дагестан это лучшее место, чтобы избавиться от надоевших установок, бросить себе вызов и расправить крылья.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета до 11:00.

Гид с табличкой "Рождество в Дагестане".

Сегодня день захватывает дух, и вы еще долго будете повторять «Как же красиво!».

Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.

Телепортация в дагестанскую Сахару, к дюнам высотой несколько сотен метров.

Такие пейзажи мы увидим на Бархане-Сарыкум.

Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, помечтаем, получим заряд песочной релаксации и начнем наше путешествие приветственным сетом.

Мы посетим одно из лучших в Дагестане форелевое хозяйство, где отведаем на обед вкуснейшую форель.

Далее наш путь лежит в п. Дубки.

Отсюда начинается наше захватывающее приключение по самым сказочным местам!

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.

Наш путь лежит в село Забутли.

По дороге фото-стоп у Чиркейской Гидроэлектростанции.

Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.

Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха!

После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

За дополнительную плату возможен ужин.

Встреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньон
2 день

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок.

Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.

Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершаем путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.

За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной.

Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.

Свободное время.

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
3 день

Хунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, Мочох

Ранний завтрак по-дагестански.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря – Хунзах!

Родину воинов и поэтов.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

Водопад украшает собой Хунзахское плато.

Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!

Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.

Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!

Далее мы отправимся к Воротами Чудес.

Так иногда называют Карадахскую теснину.

Каньон очень узкий — шириной всего от двух до четырех метров, а высота «стен» при этом достигает 170 метров.

Протянулась теснина примерно на четыре сотни метров.

Сама теснина очень живописная, ее необычные изгибы поднимаются на высоту сотен метров.

Далее мы посетим село Мочох.

Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.

И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.

Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.

Отдых на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).

Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил на год, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!

Вечером отъезд в Дербент.

Свободный вечер.

Хунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, МочохХунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, МочохХунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, МочохХунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, Мочох
4 день

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъезд

Завтрак в гостинице.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».

Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в аэропорт.

Проводы группы с вылетом после 18:00.

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъездЗнакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъездЗнакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъездЗнакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъездЗнакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъездЗнакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость 1/2 twin/dbl 25 000
Доплата за одноместное размещение 5 000
Дополнительная ночь в гостинице ½ twin/dbl 3 500

Варианты проживания

Гостиница в г. Дербент

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 3 ночи г Дербент
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины примерно 600 руб. /чел.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • средства личной гигиены;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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М
7 мар 2023
Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа. . Сулакский каноьн с парящими над проопастью орлами захватил душу, Гамсутль - отличная, прогулка в горах(для тех, кто любит гулять- лучше запланировать больше время и подняться пешком с самой нижней тур. точки- Где Декорации к фильму Аманат. Старый Дербент обязателен для посещения- мы гуляли по магалам и жители просто приглашали нас в гости, каждый рассказывал свою историю про город, угощали домашним гранатовым вином просто так.. Из нац. кухни меня лично больше всего впечатлила абрикосовая каша с урбечом(тут, конечно, дело вкуса)… Очень гостеприимный народ и пока не избалован туристами. Но и заработать копейку тоже, конечно любят- цены на отели/ стоимость самого тура слегка на соизмерим с сервисом.
Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.
Т
28 фев 2023
Путешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. Тур включает в себя интересные локации, которые теперь хочется рассмотреть по отдельности в более длительном путешествии. Дербент покорил наши сердца своим колоритом, размеренностью жизни, яркими красками, не смотря на февральскую погоду. Послевкусие от путешествия очень приятное, природа, горы и люди, с которыми нам довелось общаться оставили только положительные эмоции. Выражаем благодарность нашему экскурсоводу Амине за гостеприимство, за интересный рассказ о своем доме "республика Дагестан". Амина настоящая хозяйка, сумела показать нам самое прекрасное своего родного края и дала нам почувствовать, что мы здесь желанные гости. Особое спасибо водителю Аслану за комфорт в путешествии, за душевные разговоры и позитивный настрой. В путешествии мы увидели как живут люди здесь и сейчас, какова культура питания, отдыха, развлечений. И это был не парадный фасад, а настоящая жизнь.
Путешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. Тур
М
7 мар 2023
Организация Большой страны на высоте, все четко на каждом этапе, просто и понятно для выбора и покупки дистанционно. Отвечают в чате не сразу, но при этом на повторяющий вопрос и инд. запросы перезванивали. У принимающей стороны в Дагестане были не большие косяки, которые гид исправлял по ходу тура(не испортило впечатлений- мы были всего 4 дня, но это к моменту соответствия цены /качество). Гиду Амине отдельно спасибо за заботу! Она удивила нас приятным сюрпризом, не входящим в тур, - на самом верху в Гамсутле сварила в турке дагестанский кофе со специями для нас. Мы пили этот чудесный подарок с Дагестанской халвой и вкушали виды гор и горного воздуха вперемешку с ароматом кофе… этот момент у меня в сердце останется на долго))

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