Что вы можете увидеть 🤩

В живописном завораживающем своей величественной горной красотой Дагестане в Гунибском районе расположено селение Гамсутль. Этот заброшенный горный аул называют «селом-призраком» из-за отсутствия людей. Постепенно поселок опустел. В 2015 году скончался последний его обитатель.

Мы поднимемся на гору к покинутому селу, прогуляемся по пустым улицам, зайдем в дома, услышим историю Гамсутля от гида. Посетим Салтинский водопад - единственный в Дагестане подземный водопад.