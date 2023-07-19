Если вы хотите слушать долгие исторические рассказы, то это не ваш вариант.

Мы хотели посмотреть вечерний Грозный и Нурмагомед перенес время поездки, написав, что в этом случае нужно уезжать после 12:00.

Водитель быстрый, но аккуратный, по возможности объезжает пробки.

Первая локация- это Шали. Очень красивая мечеть. Далее направились в Грозный, прогулялись по городу и поднялись на смотровую площадку. Последняя локация - это мечеть в поселке Аргун. В ночное время переливается меняя цвет.