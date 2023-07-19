Погрузитесь в культурную историю Чеченской Республики с экскурсией из Махачкалы
Вы окунетесь в богатую культурную и религиозную историю Чеченской Республики, увидите величественные мечети и церкви, насладитесь живописными видами и окружающей природой.
Ближайшие даты:
8
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Загадочный город Шали.
- Вступите в удивительный мир города Шали, где смешиваются древняя и современная культуры. Вам предстоит увидеть величественную мечеть, известную как «Гордость мусульман». Ее великолепная архитектура покорят ваше сердце и оставят незабываемые впечатления.
- Заглянем в Аргун.
- Ваше путешествие продолжится в городе Аргун, где вас ожидает посещение Мечети имени Аймани Кадыровой. В этом священном месте вы сможете почувствовать дух мусульманской веры и погрузиться в атмосферу покоя и молитвы. Архитектурное великолепие мечети, украшенное изысканными деталями, поразит ваше воображение и пробудит в вас глубокие эмоции.
- Великолепие Грозного — столицы Чеченской Республики.
- Грозный ждет вас с открытыми объятиями, готовый раскрыть свою красоту и разнообразие. Прогулка по Цветочному парку позволит вам насладиться яркими цветами и ароматами природы, создавая волшебную атмосферу. Посещение Церкви Михаила Архангела позволит вам окунуться в историю и рассмотреть прекрасные художественные детали. Смотровая площадка подарит вам невероятные панорамные виды на город, а Мечеть «Сердце Чечни» окутает вас священной атмосферой и духовной гармонией. Прогулка по проспекту Путина позволит вам прочувствовать ритм современной жизни города и ощутить его пульс.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 июля 2023
Если вы хотите слушать долгие исторические рассказы, то это не ваш вариант.
Мы хотели посмотреть вечерний Грозный и Нурмагомед перенес время поездки, написав, что в этом случае нужно уезжать после 12:00.
Водитель быстрый, но аккуратный, по возможности объезжает пробки.
Первая локация- это Шали. Очень красивая мечеть. Далее направились в Грозный, прогулялись по городу и поднялись на смотровую площадку. Последняя локация - это мечеть в поселке Аргун. В ночное время переливается меняя цвет.
Мы хотели посмотреть вечерний Грозный и Нурмагомед перенес время поездки, написав, что в этом случае нужно уезжать после 12:00.
Водитель быстрый, но аккуратный, по возможности объезжает пробки.
Первая локация- это Шали. Очень красивая мечеть. Далее направились в Грозный, прогулялись по городу и поднялись на смотровую площадку. Последняя локация - это мечеть в поселке Аргун. В ночное время переливается меняя цвет.
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