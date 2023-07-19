Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный

Погрузитесь в культурную историю Чеченской Республики с экскурсией из Махачкалы

5
1 отзыв
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Вы окунетесь в богатую культурную и религиозную историю Чеченской Республики, увидите величественные мечети и церкви, насладитесь живописными видами и окружающей природой.
Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный
Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный
Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный
Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный
Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный
Сердце Чечни: Шали, Аргун и Грозный
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает:

  • Загадочный город Шали.
  • Вступите в удивительный мир города Шали, где смешиваются древняя и современная культуры. Вам предстоит увидеть величественную мечеть, известную как «Гордость мусульман». Ее великолепная архитектура покорят ваше сердце и оставят незабываемые впечатления.
  • Заглянем в Аргун.
  • Ваше путешествие продолжится в городе Аргун, где вас ожидает посещение Мечети имени Аймани Кадыровой. В этом священном месте вы сможете почувствовать дух мусульманской веры и погрузиться в атмосферу покоя и молитвы. Архитектурное великолепие мечети, украшенное изысканными деталями, поразит ваше воображение и пробудит в вас глубокие эмоции.
  • Великолепие Грозного — столицы Чеченской Республики.
  • Грозный ждет вас с открытыми объятиями, готовый раскрыть свою красоту и разнообразие. Прогулка по Цветочному парку позволит вам насладиться яркими цветами и ароматами природы, создавая волшебную атмосферу. Посещение Церкви Михаила Архангела позволит вам окунуться в историю и рассмотреть прекрасные художественные детали. Смотровая площадка подарит вам невероятные панорамные виды на город, а Мечеть «Сердце Чечни» окутает вас священной атмосферой и духовной гармонией. Прогулка по проспекту Путина позволит вам прочувствовать ритм современной жизни города и ощутить его пульс.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 июля 2023
Если вы хотите слушать долгие исторические рассказы, то это не ваш вариант.
Мы хотели посмотреть вечерний Грозный и Нурмагомед перенес время поездки, написав, что в этом случае нужно уезжать после 12:00.
Водитель быстрый, но аккуратный, по возможности объезжает пробки.
Первая локация- это Шали. Очень красивая мечеть. Далее направились в Грозный, прогулялись по городу и поднялись на смотровую площадку. Последняя локация - это мечеть в поселке Аргун. В ночное время переливается меняя цвет.

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На весь день
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