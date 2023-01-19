2 день

Чиркейское и Ирганайское водохранилища, аулы Гоор и Кахиб

Тот кто хочет еще раз увидеть каньон, но уже в утренних лучах солнца, может самостоятельно прогуляться перед завтраком.

Завтрак в отеле и выезд в горную часть Дагестана.

Первая остановка – Чиркейское водохранилище с видом на самую большую ГЭС на Кавказе, которая покоряет разум своей промышленной мощью.

Далее по пейзажной, горной дороге Вам встретится самый длинный автодорожный тоннель в России, длиной аж в четыре километра.

Выезжая из него вы попадете в горный рай, по которому, проезжая, пейзажи будут меняться каждый преодолеваемый метр.

Совершите короткую остановку у башни самого знаменитого аварца – Имама Шамиля, а далее снова отправитесь кружить по горам, вдохновляясь чудотворной природой.

Сделаете остановку на берегу Ирганайского водохранилища, одного из самых красочных в Дагестане, где отведаете национальное блюдо "чуду" и насладитесь бодрящим кофе.

Далее, извиваясь вдоль реки Аварское Койсу, почти доехав до грузинской границы, прибудете в пункт назначения второго дня.

Это одни из самых красочных, заброшенных аварских сел – Гоор и Кахиб.

Вы поднимаетесь по серпантину на высоту почти в два километра и знакомитесь с местными жителями, невероятной природой, чистым горным воздухом.

Вы сделаете самые впечатляющие фотографии на фоне Большого Кавказского хребта со скалы, стоя на высоте.

Самые смелые духом путешественники смогут даже встать на край, свисающего над пропастью, утёса, который в простонародье именуется как "Язык Тролля".

Встретив закат, размещаетесь в гостевом доме горца в селе Кахиб, где будет возможность поужинать.

Ночь в гостевом доме в селе Кахиб.