Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох

Представляю вам одну из самых популярных горных экскурсий Дагестана

Представляю вам одну из самых популярных горных экскурсий Дагестана.

Зелёные альпийские луга, водопад Тобот высотой в 120 метров, озеро у подножия двух горных цепей.

Вас ждут необычайные дикие места, нетронутые человеком.

Экскурсия проходит в индивидуальном формате.

Вы доберетесь до достопримечательностей с комфортом, на автомобиле.

А экскурсию будет вести индивидуальный гид.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Матлас
  • Каменная Чаша
  • Озеро Мочох
Знакомство с дикой природой Дагестана
Хунзах — это зелёные альпийские луга, знаменитый водопат Тобот высотой в 120 метров. Необычайные горные пейзажи, где одна цепь горных пород сменяется другой, кардинально отличающийся от предыдущей.
А горный, бесконечный серпантин, идущий ввысь, не оставит равнодушным ни одного водителя.
Матлас — место скалолазания, канатной дороги Зиплайн, несущей вас над обрывом.
Мы остановимся в необычайных диких местах, нетронутые человеком. А последняя точка путешествия — необъяснимое и прекрасное озеро Мочох у подножия двух горных цепей
Важно знать
  • Экскурсия будет проведена только для вас и вашей компании.
  • Одевайтесь удобнее, нам предстоит долгое путешествие.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
 Что входит
  • Услуги гида
  • Сопровождение
 Что не входит
  • Обед. Оплачиваете самостоятельно
  • Дополнительные развлечения по желанию:
  • канатная дорога
  • зиплайн
  • скалолазание
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Кочевник Т.
Кочевник Т.
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