Знакомство с дикой природой Дагестана

Хунзах — это зелёные альпийские луга, знаменитый водопат Тобот высотой в 120 метров. Необычайные горные пейзажи, где одна цепь горных пород сменяется другой, кардинально отличающийся от предыдущей.

А горный, бесконечный серпантин, идущий ввысь, не оставит равнодушным ни одного водителя.

Матлас — место скалолазания, канатной дороги Зиплайн, несущей вас над обрывом.

Мы остановимся в необычайных диких местах, нетронутые человеком. А последняя точка путешествия — необъяснимое и прекрасное озеро Мочох у подножия двух горных цепей

Важно знать