Знакомство с дикой природой Дагестана
Хунзах — это зелёные альпийские луга, знаменитый водопат Тобот высотой в 120 метров. Необычайные горные пейзажи, где одна цепь горных пород сменяется другой, кардинально отличающийся от предыдущей.
А горный, бесконечный серпантин, идущий ввысь, не оставит равнодушным ни одного водителя.
Матлас — место скалолазания, канатной дороги Зиплайн, несущей вас над обрывом.
Мы остановимся в необычайных диких местах, нетронутые человеком. А последняя точка путешествия — необъяснимое и прекрасное озеро Мочох у подножия двух горных цепей
Важно знать
- Экскурсия будет проведена только для вас и вашей компании.
- Одевайтесь удобнее, нам предстоит долгое путешествие.