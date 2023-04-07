Отправляемся изучать секретный Дагестан.
Табасаранский район — интересный край, где один из самых сложных языков, великолепная природа и невероятно красивые ковры.
Табасаранский район — интересный край, где один из самых сложных языков, великолепная природа и невероятно красивые ковры.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Крепость, башни, мосты и ковры.
- Приглашаю вас, друзья мои, отправиться в Табасаранский район. Я расскажу какими сокровищами известен Табасаранский район на всю Россию, Азию и Восток. Табасаранцы известны своим ковроткачеством. Я покажу красоту Табасаранского района, мы отправимся на водопад Хучни, увидим деревянный мост без единого гвоздя, природный мост, Крепость семи братьев и сестры. Вы поучаствуете в мастер-классе у потомственного мастера по ковроткачеству.
Важная информация:Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в объекты культуры.
- Поездка на комфортабельном транспорте (джип Lexus или минивэн Honda)
- Что не входит
- Обед Мастер-класс по ковроткачеству — 1000 руб. с группы Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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