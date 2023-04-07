Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район

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Отправляемся изучать секретный Дагестан.

Табасаранский район — интересный край, где один из самых сложных языков, великолепная природа и невероятно красивые ковры.
Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район
Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район
Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район
Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район
Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район
Сокровище южного Дагестана - Табасаранский район
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Описание

Что вас ожидает:

  • Крепость, башни, мосты и ковры.
  • Приглашаю вас, друзья мои, отправиться в Табасаранский район. Я расскажу какими сокровищами известен Табасаранский район на всю Россию, Азию и Восток. Табасаранцы известны своим ковроткачеством. Я покажу красоту Табасаранского района, мы отправимся на водопад Хучни, увидим деревянный мост без единого гвоздя, природный мост, Крепость семи братьев и сестры. Вы поучаствуете в мастер-классе у потомственного мастера по ковроткачеству.

Важная информация:

Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты культуры.
  • Поездка на комфортабельном транспорте (джип Lexus или минивэн Honda)
Что не входит
  • Обед Мастер-класс по ковроткачеству — 1000 руб. с группы Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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