Хунзах и Матлас

В первый день мы посетим Ирганайское водохранилище, где будет возможность покататься на SUP-досках. Доедем до Хунзахского плато, посетим водопад Тобот и Цолотлинский каньон. А в Матласе увидим Каменную чашу.

Карадахская теснина, Салтинский водопад и Гуниб

На второй день мы побываем в Карадахской теснине, где прогуляемся по живописному ущелью протяженностью до 400 м. Посетим уникальное место – Салтинский водопад (единственный в Дагестане подземный водопад).

Увидим место, где Айвазовский написал одну из немногих картин без моря. Встретим закат на Гунибскую крепость. Именно в этом месте была поставлена точка Кавказской войны.

Аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы

На третий день мы посетим 2 прекрасных аула — Гамсутль и Чох. Нам предстоит небольшое восхождение по тропе через лес, а для желающих будет возможность подняться вверх на лошадях.

Прогуляемся по узким улицам Чоха и посмотрим оставшиеся руины на окраине аула. И, конечно, посетим Чохские террасы, которые напоминают китайские и балийские рисовые поля. Только сейчас их здесь никак не используют, разве что на них пасутся коровы и козы, но вид потрясающе красивый.