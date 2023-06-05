Страна гор за 3 дня

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Мы посетим Ирганайское водохранилище, Карадахскую теснину, Салтинский водопад, а также знаменитые аулы Чох и Гамсутль. И еще много прекрасных мест вы увидите в нашем удивительном трехдневном путешествии в страну гор.
Страна гор за 3 дня
Страна гор за 3 дня
Страна гор за 3 дня
Страна гор за 3 дня
Страна гор за 3 дня
Страна гор за 3 дня
Страна гор за 3 дня
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Матлас
  • Каменная чаша
  • Мельница для урбеча
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Салтинский водопад
  • Аул Гуниб и Гунибская крепость
  • Гамсутль
  • Чохские террасы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хунзах и Матлас

В первый день мы посетим Ирганайское водохранилище, где будет возможность покататься на SUP-досках. Доедем до Хунзахского плато, посетим водопад Тобот и Цолотлинский каньон. А в Матласе увидим Каменную чашу.

Карадахская теснина, Салтинский водопад и Гуниб

На второй день мы побываем в Карадахской теснине, где прогуляемся по живописному ущелью протяженностью до 400 м. Посетим уникальное место – Салтинский водопад (единственный в Дагестане подземный водопад).
Увидим место, где Айвазовский написал одну из немногих картин без моря. Встретим закат на Гунибскую крепость. Именно в этом месте была поставлена точка Кавказской войны.

Аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы

На третий день мы посетим 2 прекрасных аула — Гамсутль и Чох. Нам предстоит небольшое восхождение по тропе через лес, а для желающих будет возможность подняться вверх на лошадях.
Прогуляемся по узким улицам Чоха и посмотрим оставшиеся руины на окраине аула. И, конечно, посетим Чохские террасы, которые напоминают китайские и балийские рисовые поля. Только сейчас их здесь никак не используют, разве что на них пасутся коровы и козы, но вид потрясающе красивый.

по понедельникам и четвергам в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Проживание
  • Завтрак
  • Кофе в турке
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
Место начала и завершения?
город Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам и четвергам в 9:00
Экскурсия длится около 2 дней 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Просим соблюдать Дресс код
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Салтинский водопад
Каменная чаша
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