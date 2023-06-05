Мы посетим Ирганайское водохранилище, Карадахскую теснину, Салтинский водопад, а также знаменитые аулы Чох и Гамсутль. И еще много прекрасных мест вы увидите в нашем удивительном трехдневном путешествии в страну гор.
Ближайшие даты:
5
июн
июн
8
июн
июн
12
июн
июн
15
июн
июн
19
июн
июн
22
июн
июн
26
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Матлас
- Каменная чаша
- Мельница для урбеча
- Гоцатлинское водохранилище
- Карадахская теснина
- Салтинский водопад
- Аул Гуниб и Гунибская крепость
- Гамсутль
- Чохские террасы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хунзах и Матлас
В первый день мы посетим Ирганайское водохранилище, где будет возможность покататься на SUP-досках. Доедем до Хунзахского плато, посетим водопад Тобот и Цолотлинский каньон. А в Матласе увидим Каменную чашу.
Карадахская теснина, Салтинский водопад и Гуниб
На второй день мы побываем в Карадахской теснине, где прогуляемся по живописному ущелью протяженностью до 400 м. Посетим уникальное место – Салтинский водопад (единственный в Дагестане подземный водопад).
Увидим место, где Айвазовский написал одну из немногих картин без моря. Встретим закат на Гунибскую крепость. Именно в этом месте была поставлена точка Кавказской войны.
Аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы
На третий день мы посетим 2 прекрасных аула — Гамсутль и Чох. Нам предстоит небольшое восхождение по тропе через лес, а для желающих будет возможность подняться вверх на лошадях.
Прогуляемся по узким улицам Чоха и посмотрим оставшиеся руины на окраине аула. И, конечно, посетим Чохские террасы, которые напоминают китайские и балийские рисовые поля. Только сейчас их здесь никак не используют, разве что на них пасутся коровы и козы, но вид потрясающе красивый.
по понедельникам и четвергам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание
- Завтрак
- Кофе в турке
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед и ужин
- Место начала и завершения?
- город Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам и четвергам в 9:00Экскурсия длится около 2 дней 22 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Просим соблюдать Дресс код
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
Водопад Тобот
Популярные места
Село Хунзах
Село Чох
Гамсутль
Карадахская теснина
Салтинский водопад
Каменная чаша
Плато Матлас
Похожие туры из Махачкалы
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Встретим вас в Махачкале / Дербенте / Избербаше в ...
10 июня
20 июня
30 июня
10 июля
32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
5 июня
8 июня
12 июня
15 июня
24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Махачкала, 10:30 - отель «Жак» (ул. Ирчи Казака, 3...
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
25 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании