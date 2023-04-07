Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

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Вы отправитесь на экскурсию на комфортабельном автомобиле на индивидуальный тур.

Вас ждут волшебные пейзажи, словно с другой планеты, и вы сможете сделать множество ярких фотографий.

Вашим проводником будет дружелюбный и опытный гид, который расскажет о традициях, истории и уникальной природе Дагестана, чтобы сделать ваше путешествие еще более захватывающим и запоминающимся.
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Ближайшие даты:
11
апр
18
апр
25
апр
2
мая
9
мая

Что вас ожидает:

  • Сулакский Каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Пещеры
  • Форелевое хозяйство
  • Бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон и бархан Сарыкум.
  • Я приеду к вашей гостинице утром, чтобы начать нашу экскурсию. Сразу после этого мы поедем в Сулакский каньон, где вы увидите много красивых мест, которые обязательно захотите запечатлеть на фотографиях. Я буду сопровождать вас на протяжении всего пути и останавливаться с вами для фотосессий.
  • Затем мы продолжим наше путешествие и посетим Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон. После этого мы отправимся на обед в «Главрыба», которое находится на территории форелевого хозяйства. Это красивое место не только позволит вам насладиться вкусной едой, но и насладиться прекрасными видами природы и создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
  • Закончив обед, мы отправимся в знаменитый Бархан Сары-Кум, где я проведу для вас экскурсию по этому месту. И наконец, после того, как мы исследуем все достопримечательности и увидим красоты природы, я отвезу вас обратно в вашу гостиницу.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед
  • Экскурсии на месте
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Форелевое хозяйство
Животные
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Бархан Сарыкум
Каньоны

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