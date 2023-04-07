Вы отправитесь на экскурсию на комфортабельном автомобиле на индивидуальный тур.
Вас ждут волшебные пейзажи, словно с другой планеты, и вы сможете сделать множество ярких фотографий.
Вашим проводником будет дружелюбный и опытный гид, который расскажет о традициях, истории и уникальной природе Дагестана, чтобы сделать ваше путешествие еще более захватывающим и запоминающимся.
Вас ждут волшебные пейзажи, словно с другой планеты, и вы сможете сделать множество ярких фотографий.
Вашим проводником будет дружелюбный и опытный гид, который расскажет о традициях, истории и уникальной природе Дагестана, чтобы сделать ваше путешествие еще более захватывающим и запоминающимся.
Ближайшие даты:
11
апр
апр
18
апр
апр
25
апр
апр
2
мая
мая
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Сулакский Каньон
- Чиркейское водохранилище
- Пещеры
- Форелевое хозяйство
- Бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон и бархан Сарыкум.
- Я приеду к вашей гостинице утром, чтобы начать нашу экскурсию. Сразу после этого мы поедем в Сулакский каньон, где вы увидите много красивых мест, которые обязательно захотите запечатлеть на фотографиях. Я буду сопровождать вас на протяжении всего пути и останавливаться с вами для фотосессий.
- Затем мы продолжим наше путешествие и посетим Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон. После этого мы отправимся на обед в «Главрыба», которое находится на территории форелевого хозяйства. Это красивое место не только позволит вам насладиться вкусной едой, но и насладиться прекрасными видами природы и создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
- Закончив обед, мы отправимся в знаменитый Бархан Сары-Кум, где я проведу для вас экскурсию по этому месту. И наконец, после того, как мы исследуем все достопримечательности и увидим красоты природы, я отвезу вас обратно в вашу гостиницу.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Экскурсии на месте
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании