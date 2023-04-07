Вы отправитесь на экскурсию на комфортабельном автомобиле на индивидуальный тур.



Вас ждут волшебные пейзажи, словно с другой планеты, и вы сможете сделать множество ярких фотографий.



Вашим проводником будет дружелюбный и опытный гид, который расскажет о традициях, истории и уникальной природе Дагестана, чтобы сделать ваше путешествие еще более захватывающим и запоминающимся.