Сулакский каньон, Бархан Сарыкум. Путешествие мечты

Сулакский каньон, Бархан Сарыкум

Сулакский каньон, Бархан Сарыкум.

Путешествие мечты
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум. Путешествие мечты
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум. Путешествие мечты
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум. Путешествие мечты
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум. Путешествие мечты
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум. Путешествие мечты

Что вы увидите 🤩

  • Миатлинская ГЭС
  • посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • река Сулак
  • форелевое хозяйство «Глав Рыба»
  • Сулакский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Это путешествие откроет для вас самые грандиозные природные локации Дагестана! Вас ждет день открытий, впечатлений и релакса: вы прокатитесь на катере по Сулакскому каньону увидите все водопады, пейзажи. После пообедаем в форелевом хозяйстве. Заберемся на бархан Сарыкум, и, конечно, забудем обо всем на свете, стоя на краю Сулакского каньона.
Надевайте удобную одежду и обувь — мы отправляемся в путешествие по самому глубокому каньону Европы. Глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров!
Вы насладитесь невероятными видами со смотровых площадок и с борта катера.
А любители адреналина могут прокатиться с ветерком на зиплайне.

Невероятные виды

Проходите на борт нашего катера, мы совершим небольшую прогулку по реке Сулак, которая протекает по дну каньона. Вы увидите маленькие водопады и понаблюдаете за жизнью Старого села Зубутли.
Мы также поднимемся на смотровую площадку, чтобы рассмотреть окрестности с высоты гор. Вы насладитесь видами на горные пейзажи, а возможно даже увидите пролетающих орлов!

Развлечения в горах

В поселке Дубки находятся самые лучшие смотровые площадки. Отсюда открываются сказочные виды на горы. Также здесь есть развлечения для любителей адреналина. Здесь недавно открылась канатная линия зиплайн длиной 600 метров, прокат лошадей, квадроциклов и т. д.
Мы побываем на форелевом хозяйстве «Глав Рыба» — здесь вас ждет вкусная свежая рыба, приготовленная на гриле. А еще здесь есть зоопарк.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • В данную программу тура включено
  • 1)Трансфер Toyota LC200
  • 2)Прогулка на катере
  • 3)Услуги гида-проводника
Что не входит?
  • 1)Вход в Бархан Сарыкум.
  • 2)Обед.
  • 3)Личные расходы.
  • 4)сувениры.
  • 5)спуск на зип-лайне (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Махачкала проспект Али-Гаджи Акушинского, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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