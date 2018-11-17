Это путешествие откроет для вас самые грандиозные природные локации Дагестана! Вас ждет день открытий, впечатлений и релакса: вы прокатитесь на катере по Сулакскому каньону увидите все водопады, пейзажи. После пообедаем в форелевом хозяйстве. Заберемся на бархан Сарыкум, и, конечно, забудем обо всем на свете, стоя на краю Сулакского каньона.

Надевайте удобную одежду и обувь — мы отправляемся в путешествие по самому глубокому каньону Европы. Глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров!

Вы насладитесь невероятными видами со смотровых площадок и с борта катера.

А любители адреналина могут прокатиться с ветерком на зиплайне.

Невероятные виды

Проходите на борт нашего катера, мы совершим небольшую прогулку по реке Сулак, которая протекает по дну каньона. Вы увидите маленькие водопады и понаблюдаете за жизнью Старого села Зубутли.

Мы также поднимемся на смотровую площадку, чтобы рассмотреть окрестности с высоты гор. Вы насладитесь видами на горные пейзажи, а возможно даже увидите пролетающих орлов!

Развлечения в горах

В поселке Дубки находятся самые лучшие смотровые площадки. Отсюда открываются сказочные виды на горы. Также здесь есть развлечения для любителей адреналина. Здесь недавно открылась канатная линия зиплайн длиной 600 метров, прокат лошадей, квадроциклов и т. д.

Мы побываем на форелевом хозяйстве «Глав Рыба» — здесь вас ждет вкусная свежая рыба, приготовленная на гриле. А еще здесь есть зоопарк.