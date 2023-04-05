Сулакский каньон и бархан Сары-кум

Индивидуальная экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сары-кум из Махачкалы

Описание
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Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
16
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие начнется с посещения второго по величине в мире бархана Сарыкум. Ни в Европе, ни в Азии таких больше нет! Вы пройдетесь по 12-километровому бархану.
Затем мы поедем на знаменитую дагестанскую турбазу «Главрыба». Здесь вы покормите форель хлебом, отдохнете от полуденного зноя в тени навесов и пообедаете.
Сулакский каньон — то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Осмотрев его с высоты птичьего полета

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда обратно)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Проспект имама Шамиля 5 / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Дагестан
Выездные
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
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