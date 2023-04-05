Индивидуальная экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сары-кум из Махачкалы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наше путешествие начнется с посещения второго по величине в мире бархана Сарыкум. Ни в Европе, ни в Азии таких больше нет! Вы пройдетесь по 12-километровому бархану.
Затем мы поедем на знаменитую дагестанскую турбазу «Главрыба». Здесь вы покормите форель хлебом, отдохнете от полуденного зноя в тени навесов и пообедаете.
Сулакский каньон — то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Осмотрев его с высоты птичьего полета
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда обратно)
- Услуги гида-проводника
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Проспект имама Шамиля 5 / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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