Наше путешествие начнется с посещения второго по величине в мире бархана Сарыкум. Ни в Европе, ни в Азии таких больше нет! Вы пройдетесь по 12-километровому бархану.

Затем мы поедем на знаменитую дагестанскую турбазу «Главрыба». Здесь вы покормите форель хлебом, отдохнете от полуденного зноя в тени навесов и пообедаете.

Сулакский каньон — то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Осмотрев его с высоты птичьего полета