Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере

За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест

5
1 отзыв
Групповая
За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест.

На один день мы отправимся на изучение Сулакского каньона.

Для вас вы подготовили максимально активную программу — остановка у Чиркейского водохранилища, прогулка по заснеженной Дубовой роще и покатушки на тюбингах и санках.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и катание на катере

Что вы можете увидеть 🤩

  • Чиркейское водохранилище
  • Посёлок Дубки
  • Смотровые площадки на Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
  • Форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Жемчужина Дагестана и место номер 1 для посещения, в этом туре мы увидим впечатляющий Сулакский каньон.
Один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Полюбуемся на него с разных точек, остановимся у Чиркейского водохранилища и прокатимся по нему на катере, погуляем и пообедаем на форелевом хозяйстве, и, конечно, поднимемся на вершины бархана Сарыкум - крупнейшего песчаного бархана в Европе. @ Источник: https://www.sputnik8.com/ru/makhachkala/activities/40518-sulakskiy-kanon-barhan-sarykum-i-katanie-na-katere

Ответы на вопросы

Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • сопровождение гидом
  • обед на форелевом хозяйстве
  • катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит
  • сувениры
  • вход на бархан Сарыкум
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится
Когда: по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Одежда и обувь удобная и теплая
  • С собой рекомендуем иметь наличные деньги
  • Иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 8:00

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