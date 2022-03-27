Что вы можете увидеть 🤩

За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест.



На один день мы отправимся на изучение Сулакского каньона.



Для вас вы подготовили максимально активную программу — остановка у Чиркейского водохранилища, прогулка по заснеженной Дубовой роще и покатушки на тюбингах и санках.