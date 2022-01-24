Сулакский каньон и Дубовая роща

5
1 отзыв
В группе
до 20 чел.
Сулакский каньон и Дубовая роща
Сулакский каньон и Дубовая роща
Сулакский каньон и Дубовая роща
Сулакский каньон и Дубовая роща
Сулакский каньон и Дубовая роща
Сулакский каньон и Дубовая роща

Что вы можете увидеть 🤩

  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка Сулакского каньона
  • Дубки
  • Зимний дубовый лес
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Едем за снегом в Дубовую рощу, Дубки и Сулакский каньон.

В путешествии тебя ждёт:

  • Чиркейское водохранилище;
  • Смотровая площадка Сулакского каньона;
  • Дубки;
  • Зимний дубовый лес;
  • Форелевое хозяйство "Янтарное";
  • Бархан "Сарыкум";
  • Весёлые покатушки (санки и тюбинги);
море положительных эмоций!

Ответы на вопросы

Что входит
  • ✅ национальный обед
  • ✅ транспорт
  • ✅ услуги гида-проводника.
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Место начала и завершения?
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: Пн, Ср, Сб, Вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн, Ср, Сб, Вс в 08:00, сбор группы в 07:30

Отзывы от туристов

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