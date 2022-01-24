Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Едем за снегом в Дубовую рощу, Дубки и Сулакский каньон.
В путешествии тебя ждёт:
Чиркейское водохранилище;
Смотровая площадка Сулакского каньона;
Дубки;
Зимний дубовый лес;
Форелевое хозяйство "Янтарное";
Бархан "Сарыкум";
Весёлые покатушки (санки и тюбинги);
море положительных эмоций!
Ответы на вопросы
Что входит
✅ национальный обед
✅ транспорт
✅ услуги гида-проводника.
Что не входит
личные расходы
сувениры
Место начала и завершения?
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: Пн, Ср, Сб, Вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пн, Ср, Сб, Вс в 08:00, сбор группы в 07:30
ЭтноМир
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