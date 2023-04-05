Сулакский каньон
Сулакский каньон — уникальное место в Дагестане, которое поражает своей красотой и грандиозностью. Природные образования и фантастические виды оставят незабываемые впечатления. Во время экскурсии вы узнаете историю этого места и осмотрите его с наилучшей стороны.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водоранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан «Сарыкум»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Неповторимая красота дагестанской природы.
- Приглашаем вас на удивительную экскурсию в Хунзхасский район, где вы сможете оценить всю красоту и разнообразие дагестанской природы. Главным красавцем этой местности является Сулакский каньон, который сравнивают с Большим каньоном. Во время экскурсии вы узнаете почему. А после этого вы отправитесь на увлекательную прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере, где сможете полностью насладиться красотами дагестанской природы.
- После трапезы в фермерском хозяйстве, мы отправимся на Сарыкум — уголок пустыни, спрятанный среди гор. Во время экскурсии, наш гид поделится с вами местными легендами и расскажет о знаменитых киносъемках, а вы сможете подняться на бархан и запечатлеть незабываемые фото на память.
В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус. Взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Входной билет на Бархан Сарыкум
- Прогулка на катере
- Обед
- Экскурсия по форелевому хозяйству
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус. Взять с собой документ, удостоверяющий личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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