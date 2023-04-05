Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально

Сулакский каньон

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Ответы на вопросы
Сулакский каньон — уникальное место в Дагестане, которое поражает своей красотой и грандиозностью. Природные образования и фантастические виды оставят незабываемые впечатления. Во время экскурсии вы узнаете историю этого места и осмотрите его с наилучшей стороны.
Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально
Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально
Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально
Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально
Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально
Сулакский каньон: из Махачкалы индивидуально
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водоранилище
  • Смотровая «Тещин Язык»
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан «Сарыкум»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Неповторимая красота дагестанской природы.
  • Приглашаем вас на удивительную экскурсию в Хунзхасский район, где вы сможете оценить всю красоту и разнообразие дагестанской природы. Главным красавцем этой местности является Сулакский каньон, который сравнивают с Большим каньоном. Во время экскурсии вы узнаете почему. А после этого вы отправитесь на увлекательную прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере, где сможете полностью насладиться красотами дагестанской природы.
  • После трапезы в фермерском хозяйстве, мы отправимся на Сарыкум — уголок пустыни, спрятанный среди гор. Во время экскурсии, наш гид поделится с вами местными легендами и расскажет о знаменитых киносъемках, а вы сможете подняться на бархан и запечатлеть незабываемые фото на память.

В поездке обязательно соблюдение следующих правил:

  • не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • также нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус. Взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Входной билет на Бархан Сарыкум
  • Прогулка на катере
  • Обед
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус. Взять с собой документ, удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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