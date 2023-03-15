Мы увидим Сулакский каньон в Дагестане - это одно из чудес природы
Мы увидим Сулакский каньон в Дагестане — это одно из чудес природы. Он находится в 40 км от города Махачкала и в 110 км от Каспийска, на реке Сулак. Я сделаю эту поездку для вас максимально комфортной и запоминающейся. Добро пожаловать в страну гор и загадок!
Что вас ожидает 🤩
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейское ГЭС
- Смотровая Язык Тещи
- Смотровая Главная Дубки
- Пещера Нохъо
- Форелевое хозяйство Главрыба
- Зубутли
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- После завтрака, я забираю вас с вашего отеля.
- Первая локация: Чиркейское водохранилище — крупнейший на Северном Кавказе водоем и Чиркейскую ГЭС.
- Далее смотровая площадка «Язык тещи».
- Третья локация — основная смотровая площадка на этом направлении «Смотровая М. Кожухова» в поселке Дубки.
- Едем к «Пещерам Нохъо» (вход платный, по желанию). Пещеры являются частью территории экотуркомплекса «Главрыба».
- Пятая и самая приятная локация — Форелевое хозяйство «Главрыба», где сможем пообедать.
- Заглянем в село Старое Зубутли, где чудесный Фруктовый сад.
- Седьмая локация — Смотровая Зубутли на каньон с противоположной горы.
- Восьмая локация — Зубутлинские водопады, прогулка на катере.
- Девятая локация — самый крутой Зиплайн в Дагестане (по желанию).
- И завершаем эту чудесную прогулку на песчаном бархане «Сарыкум» — уникальный природный памятник Дагестана.
Важная информация:Просим вас соблюдать дресс-код, не надевайте вызывающую и открытую одежду.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Активности и входные билеты (по желанию):
- Обед от 700 руб. /чел.
- Прогулка на катере от 500 руб. /чел.
- Зиплайн в Дагестане — 1000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- пр-т. Акушинского, 16, Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Дорогой друг
- Спасибо за бронирование экскурсии
- Нас ждет интересное путешествие в страну гор. Просим вас соблюдать дресс-код
- Не надевайте слишком вызывающую и открытую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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