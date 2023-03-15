Сулакский каньон с джигитом

Мы увидим Сулакский каньон в Дагестане - это одно из чудес природы

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О гиде
Ответы на вопросы
Мы увидим Сулакский каньон в Дагестане — это одно из чудес природы. Он находится в 40 км от города Махачкала и в 110 км от Каспийска, на реке Сулак. Я сделаю эту поездку для вас максимально комфортной и запоминающейся. Добро пожаловать в страну гор и загадок!
Сулакский каньон с джигитом
Сулакский каньон с джигитом
Сулакский каньон с джигитом
Сулакский каньон с джигитом
Сулакский каньон с джигитом
Сулакский каньон с джигитом

Что вас ожидает 🤩

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейское ГЭС
  • Смотровая Язык Тещи
  • Смотровая Главная Дубки
  • Пещера Нохъо
  • Форелевое хозяйство Главрыба
  • Зубутли
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • После завтрака, я забираю вас с вашего отеля.
  • Первая локация: Чиркейское водохранилище — крупнейший на Северном Кавказе водоем и Чиркейскую ГЭС.
  • Далее смотровая площадка «Язык тещи».
  • Третья локация — основная смотровая площадка на этом направлении «Смотровая М. Кожухова» в поселке Дубки.
  • Едем к «Пещерам Нохъо» (вход платный, по желанию). Пещеры являются частью территории экотуркомплекса «Главрыба».
  • Пятая и самая приятная локация — Форелевое хозяйство «Главрыба», где сможем пообедать.
  • Заглянем в село Старое Зубутли, где чудесный Фруктовый сад.
  • Седьмая локация — Смотровая Зубутли на каньон с противоположной горы.
  • Восьмая локация — Зубутлинские водопады, прогулка на катере.
  • Девятая локация — самый крутой Зиплайн в Дагестане (по желанию).
  • И завершаем эту чудесную прогулку на песчаном бархане «Сарыкум» — уникальный природный памятник Дагестана.

Важная информация:

Просим вас соблюдать дресс-код, не надевайте вызывающую и открытую одежду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Активности и входные билеты (по желанию):
  • Обед от 700 руб. /чел.
  • Прогулка на катере от 500 руб. /чел.
  • Зиплайн в Дагестане — 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
пр-т. Акушинского, 16, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дорогой друг
  • Спасибо за бронирование экскурсии
  • Нас ждет интересное путешествие в страну гор. Просим вас соблюдать дресс-код
  • Не надевайте слишком вызывающую и открытую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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