Миатлинская ГЭС

Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда.

Прогулка на катере

Вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона. С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. А прогуливаясь на катере, понаблюдаете за жизнью Старого Зубутли. Оно раскинулось на берегах реки Сулак.

Самая высокая точка маршрута

Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы.

Дубки

Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены!

Форелевое хозяйство

На форелевое хозяйство «Янтарное» нужно заехать не только, чтобы поесть. Хотя кого мы обманываем. Свежая форель, только выловленная и приготовленная на гриле — это тянет на звезду Мишлена. А ещё здесь уютные домики для отдыха, вольеры, этнозоны, фонтан со скульптурами, сквер и детская площадка. И взрослым и детям будет интересно пройтись по местному зоопарку.

Важно знать:

С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали: