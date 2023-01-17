ежедневно в 08:00

Сулакский каньон. Это must-see локация в Дагестане: бирюзовая река, лентой извивающаяся среди высоких гор, стала звездой Инстаграма в 2021 году. Мы полюбуемся этим видом с разных смотровых площадок, а после прокатимся на катере по реке и сделаем снимки с нового ракурса.
Форелевое хозяйство. На обед заедем в поселок Янтарное — здесь находится одно из лучших рыбных хозяйств региона. Вы отведаете блюда из местной рыбы и оцените дагестанское гостеприимство.
Бархан Сарыкум. Еще одна удивительная локация на маршруте: вы сможете прогуляться в песках этой локальной пустыни — или вместо этого покататься на лошади на конной ферме.
08:00 — Сбор, посадка в автобус, отправление
09:00 — Смотровая площадка у села Дубки
10:00 — Смотровая площадка у села Забутли
12:00 — Прогулка на катере
15:00 — Обед на форелевой ферме
17:00 — Бархан Сарыкум (по желанию)
19:00 — Возвращение в Махачкалу
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.