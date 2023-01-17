ежедневно в 08:00

Сулакский каньон с высоты и с воды

Прокатиться на катере, побывать на смотровых площадках, прогуляться по барханам и вкусно пообедать

Все, кто посетил Сулакский каньон, остаются под впечатлением — уверены, что и вас наша поездка не разочарует! В группе до 15 человек вы отправитесь к этой визитной карточке Дагестана, взглянете на каньон с разных видовых точек и обязательно исследуете с воды, на катере. А после обеда в форелевом хозяйстве навестите Сарыкум — и устроите фотосессию среди пустыни.
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
Сулакский каньон с высоты и с воды
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Описание

Что вас ожидает

Сулакский каньон. Это must-see локация в Дагестане: бирюзовая река, лентой извивающаяся среди высоких гор, стала звездой Инстаграма в 2021 году. Мы полюбуемся этим видом с разных смотровых площадок, а после прокатимся на катере по реке и сделаем снимки с нового ракурса.

Форелевое хозяйство. На обед заедем в поселок Янтарное — здесь находится одно из лучших рыбных хозяйств региона. Вы отведаете блюда из местной рыбы и оцените дагестанское гостеприимство.

Бархан Сарыкум. Еще одна удивительная локация на маршруте: вы сможете прогуляться в песках этой локальной пустыни — или вместо этого покататься на лошади на конной ферме.

Программа экскурсии

08:00 — Сбор, посадка в автобус, отправление
09:00 — Смотровая площадка у села Дубки
10:00 — Смотровая площадка у села Забутли
12:00 — Прогулка на катере
15:00 — Обед на форелевой ферме
17:00 — Бархан Сарыкум (по желанию)
19:00 — Возвращение в Махачкалу

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт по маршруту, катание на катере по каньону, обед
  • Дополнительные расходы:
    — спуск к каньону на джипе — 200 руб. /чел. в обе стороны (можно спуститься и пешком, но лучше все-таки на джипе)
    — подъем на барханы — 128 руб., оплата на месте в кассе (вместо бархан можно посетить конную ферму и покататься на лошади: 400 руб. 30 минут)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Южной Автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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