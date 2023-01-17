ежедневно в 08:00

Все, кто посетил Сулакский каньон, остаются под впечатлением — уверены, что и вас наша поездка не разочарует! В группе до 15 человек вы отправитесь к этой визитной карточке Дагестана, взглянете на каньон с разных видовых точек и обязательно исследуете с воды, на катере. А после обеда в форелевом хозяйстве навестите Сарыкум — и устроите фотосессию среди пустыни.

Описание

Что вас ожидает

Сулакский каньон. Это must-see локация в Дагестане: бирюзовая река, лентой извивающаяся среди высоких гор, стала звездой Инстаграма в 2021 году. Мы полюбуемся этим видом с разных смотровых площадок, а после прокатимся на катере по реке и сделаем снимки с нового ракурса.

Форелевое хозяйство. На обед заедем в поселок Янтарное — здесь находится одно из лучших рыбных хозяйств региона. Вы отведаете блюда из местной рыбы и оцените дагестанское гостеприимство.

Бархан Сарыкум. Еще одна удивительная локация на маршруте: вы сможете прогуляться в песках этой локальной пустыни — или вместо этого покататься на лошади на конной ферме.

Программа экскурсии

08:00 — Сбор, посадка в автобус, отправление

09:00 — Смотровая площадка у села Дубки

10:00 — Смотровая площадка у села Забутли

12:00 — Прогулка на катере

15:00 — Обед на форелевой ферме

17:00 — Бархан Сарыкум (по желанию)

19:00 — Возвращение в Махачкалу

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет