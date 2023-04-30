Джейрахский район — одно из основных туристических направлений в Ингушетии.
Он включает природные достопримечательности, памятники истории и культуры, которые непременно стоит посмотреть.
Он включает природные достопримечательности, памятники истории и культуры, которые непременно стоит посмотреть.
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка
- Цей-Лоамский
- Эгикал
- Тхаба-Ерды
- Вовнушки
- Выезд в страну гор – Дагестан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Поднимемся на смотровую площадку с видом на башенный комплекс «Эрзи»
Далее нас ждет удивительное место — Цей-Лоамский перевал. В этой локации чувствуется настоящий воздух свободы.
Эгикал — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, сохранившийся до наших дней.
Тхаба-Ерды — самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах.
Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен рода Оздоевых, входит в Джейрахско-Ассинский природный музей-заповедник.
Выезд в страну гор — Дагестан, через Асинское ущелье. одно из красивейший ущелий на Северном Кавказе и такие места, которые разобьют сердце своей безоговорочной красотой.
Важно знать:
- Брать очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение.
- Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды, паспорт (обязательно).
Каждый день в 05:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Входные билеты
- Гид-проводник
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Страховка (за доп. плату)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ирчи Казака, 2, музей Россия - моя историяЗавершение: УЛ.И. Казака 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 05:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Брать очень удобную одежду
- Удобную нескользящую обувь
- Головной убор
- Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
- Паспорт (обязательно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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