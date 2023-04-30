Тхаба-Ерды и комплекс Эгикал - экскурсия в Ингушетию

Описание
Фото
Ответы на вопросы
Джейрахский район — одно из основных туристических направлений в Ингушетии.

Он включает природные достопримечательности, памятники истории и культуры, которые непременно стоит посмотреть.
Тхаба-Ерды и комплекс Эгикал - экскурсия в Ингушетию
Тхаба-Ерды и комплекс Эгикал - экскурсия в Ингушетию
Тхаба-Ерды и комплекс Эгикал - экскурсия в Ингушетию

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка
  • Цей-Лоамский
  • Эгикал
  • Тхаба-Ерды
  • Вовнушки
  • Выезд в страну гор – Дагестан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Поднимемся на смотровую площадку с видом на башенный комплекс «Эрзи»
Далее нас ждет удивительное место — Цей-Лоамский перевал. В этой локации чувствуется настоящий воздух свободы.
Эгикал — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, сохранившийся до наших дней.
Тхаба-Ерды — самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах.
Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен рода Оздоевых, входит в Джейрахско-Ассинский природный музей-заповедник.
Выезд в страну гор — Дагестан, через Асинское ущелье. одно из красивейший ущелий на Северном Кавказе и такие места, которые разобьют сердце своей безоговорочной красотой.

Важно знать:

  • Брать очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение.
  • Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды, паспорт (обязательно).

Каждый день в 05:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Входные билеты
  • Гид-проводник
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Страховка (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ирчи Казака, 2, музей Россия - моя история
Завершение: УЛ.И. Казака 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 05:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Брать очень удобную одежду
  • Удобную нескользящую обувь
  • Головной убор
  • Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
  • Паспорт (обязательно)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
На весь день

Похожие туры из Махачкалы

В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Популярное предложение
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Познакомиться с историей цитадели из списка ЮНЕСКО и проникнуться атмосферой древних магалов
30 апр
1 мая
2 мая
3 мая
9 200 за всё до 3 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
2 мая
15 мая
16 мая
17 мая
16 890 за всё до 4 чел.
Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан «Лунь»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан «Лунь»
По договоренности (Махачкала / Каспийск)
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ