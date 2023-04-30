Что вас ожидает:

Поднимемся на смотровую площадку с видом на башенный комплекс «Эрзи»

Далее нас ждет удивительное место — Цей-Лоамский перевал. В этой локации чувствуется настоящий воздух свободы.

Эгикал — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, сохранившийся до наших дней.

Тхаба-Ерды — самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах.

Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен рода Оздоевых, входит в Джейрахско-Ассинский природный музей-заповедник.

Выезд в страну гор — Дагестан, через Асинское ущелье. одно из красивейший ущелий на Северном Кавказе и такие места, которые разобьют сердце своей безоговорочной красотой.

Важно знать: