Неделя в стране гор поразит впервые приезжающих сюда

В группе
до 20 чел.
Неделя в стране гор поразит впервые приезжающих сюда.

Вы откроете для себя красоту этого удивительного края.

Красивые ландшафты и интересные достопримечательности Дагестана станут доступны и вам.

В нашем топовом туре мы представляем подборку самых интересных и красивых мест в Дагестане.
Топовый тур в Дагестан
Топовый тур в Дагестан
Топовый тур в Дагестан
Топовый тур в Дагестан
Топовый тур в Дагестан
Топовый тур в Дагестан

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон
  • Миатлинская ГЭС
  • Гоор
  • Кахиб
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гимринский тоннель
  • Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Беседка Шамиля
  • Салтинский водопад
  • Река Салтинка
  • Карадахская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Первый день

Уже с момента встречи в аэропорту вы поймёте, какое путешествие вас ждёт. На удобном минивэне мы отправимся в древний город Дербент! Здесь мирно столетиями соседствуют армянский храм Святого Всеспасителя 1871 г., Джума-мечеть VIII в., синагога 1614 г. .
Полтора тысячелетия неприступная крепость Нарын-кала. Это город в городе. Ведь и до наших дней сохранились термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной кладкой.
Обед и ужин нас ждут в интересных местах города, где блюда Кавказской кухни соревнуются друг с другом во вкусах и подаче. Ночь проводим в гостинице.

Второй день

После завтрака выезжаем в славный Гуниб, где останемся на ночь в гостевом доме.
Мы встретим на маршруте Гимринскую башню — свидетеля шамилевских времён. А ещё Ирганайское водохранилище, другая реальность дагестанской природы, уже рукотворной. А дальше Гунибская ГЭС, которой уже больше 80 лет назад. Не обойдём вниманием и Мемориальный комплекс «Андалал». Он хранит историю Андалалского сражения.
Ещё одной красивой точкой этого маршрута станет Салтинский водопад. Пройдя узкое ущелье Салтинской теснины взору откроется удивительная природная достопримечательность. А самое яркое впечатление ждёт впереди. Река Салтинка, срываясь 20-метровым водопадом, наполняет подземное озеро в пещере.

Третий день

После завтрака в Гунибе поедем в Чох и Гамсутль. Здесь мы проведём весь день и останемся на ночёвку в гостевом доме.
Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей.
Живописнейший аул Гамсутль уютно раскинулся на вершине горы Гамсутльмеэр в Дагестане. Единственный житель, верный своей малой родине жил тут до ухода из жизни в 2015 году. Гамсутль манит красивейшими горными видами, потрясающей природой, отличной экологией.

Четвертый день

После завтрака в гостевом доме в Чохе нас ждёт дорога в край башен — Гоор и Кахиб.
Путь в Кахиб лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. После сытного обеда в гостевом доме, можно попробовать сделать крюк через мост и овраги. Гоор — это, пожалуй, младший брат Дагестана. Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Чтобы пропитаться местными легендами, останемся на ночёвку в гостевом доме.

Пятый день

Последний экскурсионный день посвятим Сулакскому каньону. А это значит, что с самой высокой точки — верхней смотровой площадки посёлка Дубки — вы разглядите легендарную Чиркейскую ГЭС. Прогулка на катере тоже в числе развлечений. И тогда вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона.
Обед на форелевом хозяйстве — уже визитная карточка тура. Без свежепойманной рыбе на гриле у этой поездке не будет сытного послевкусия.
Потом мы едем в аэропорт и прощаемся с Дагестаном. До новых встреч.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • национальная еда
  • услуги гида-проводника
  • проживание
  • встреча в аэропорту в национальных костюмах и со сладостями и дегустация Кизлярского коньяка
  • мастер-классы
  • прогулка на катере
  • входные билеты
  • подарок каждому туристу
Что не входит
  • личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится
Когда: Начало в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Начало в понедельник в 10:00

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