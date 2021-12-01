Первый день

Уже с момента встречи в аэропорту вы поймёте, какое путешествие вас ждёт. На удобном минивэне мы отправимся в древний город Дербент! Здесь мирно столетиями соседствуют армянский храм Святого Всеспасителя 1871 г., Джума-мечеть VIII в., синагога 1614 г. .

Полтора тысячелетия неприступная крепость Нарын-кала. Это город в городе. Ведь и до наших дней сохранились термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной кладкой.

Обед и ужин нас ждут в интересных местах города, где блюда Кавказской кухни соревнуются друг с другом во вкусах и подаче. Ночь проводим в гостинице.

Второй день

После завтрака выезжаем в славный Гуниб, где останемся на ночь в гостевом доме.

Мы встретим на маршруте Гимринскую башню — свидетеля шамилевских времён. А ещё Ирганайское водохранилище, другая реальность дагестанской природы, уже рукотворной. А дальше Гунибская ГЭС, которой уже больше 80 лет назад. Не обойдём вниманием и Мемориальный комплекс «Андалал». Он хранит историю Андалалского сражения.

Ещё одной красивой точкой этого маршрута станет Салтинский водопад. Пройдя узкое ущелье Салтинской теснины взору откроется удивительная природная достопримечательность. А самое яркое впечатление ждёт впереди. Река Салтинка, срываясь 20-метровым водопадом, наполняет подземное озеро в пещере.

Третий день

После завтрака в Гунибе поедем в Чох и Гамсутль. Здесь мы проведём весь день и останемся на ночёвку в гостевом доме.

Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей.

Живописнейший аул Гамсутль уютно раскинулся на вершине горы Гамсутльмеэр в Дагестане. Единственный житель, верный своей малой родине жил тут до ухода из жизни в 2015 году. Гамсутль манит красивейшими горными видами, потрясающей природой, отличной экологией.

Четвертый день

После завтрака в гостевом доме в Чохе нас ждёт дорога в край башен — Гоор и Кахиб.

Путь в Кахиб лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. После сытного обеда в гостевом доме, можно попробовать сделать крюк через мост и овраги. Гоор — это, пожалуй, младший брат Дагестана. Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Чтобы пропитаться местными легендами, останемся на ночёвку в гостевом доме.

Пятый день

Последний экскурсионный день посвятим Сулакскому каньону. А это значит, что с самой высокой точки — верхней смотровой площадки посёлка Дубки — вы разглядите легендарную Чиркейскую ГЭС. Прогулка на катере тоже в числе развлечений. И тогда вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона.

Обед на форелевом хозяйстве — уже визитная карточка тура. Без свежепойманной рыбе на гриле у этой поездке не будет сытного послевкусия.

Потом мы едем в аэропорт и прощаемся с Дагестаном. До новых встреч.

Организационные детали: