Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

1 день: бархан Сары-Кум.

Встречаемся и сразу отправляемся в путь-дорогу. С первой минуты вы не просто туристы, а наши дорогие гости и друзья! Нас ждёт огромный песчаный бархан Сары-Кум — кусочек пустыни в Дагестане (именно здесь велись съёмки легендарного фильма «Белое солнце пустыни»). После вкусного обеда в персиковом саду мы отправимся на катерную прогулку по каньону. К ужину мы вернёмся на турбазу «Сафар-Чалда». Вас ждет размещение в номерах и приветственный ужин с дегустацией блюд аварской кухни. Обсудим наши маршруты и будем знакомиться!

2 День: Хунзахское плато, водопад Тобот, плато Матлас, теснина Каменная чаша.

Доброе утро у наших гостей начинается с чашечки кофе на террасе с видом на горы. До завтрака мы совершим утреннюю прогулку по Медовому ущелью, посетим этнический музей, займемся медитацией и поплаваем в бассейне.

После завтрака мы поедем в Хунзах — это зелёные альпийские луга и знаменитый водопад Тобот высотой 120 м. Увидим Матлас и Каменную чашу.

Пообедаем в Хунзахе и отправимся на озеро Мочох для крутой фотосессии, а к ужину вернёмся в «Сафар-Чалда».

3 день: Карабахская теснина, села Гоор и Кахиб.

После завтрака нас ждут много интереснейших локации, поэтому, не теряя времени, мы отправимся в Карабахскую теснину. Увидим Гоор — живописный аул, «край башен». Посетим Кахиб — село умелых каменщиков. Обед проведём в горах и по дороге в Махачкалу зайдем в Датунский храм. После прогулки по набережной Махачкалы нам будет очень грустно расставаться.

В этом туре каждый из гостей почувствует национальный колорит и гостеприимство горного Дагестана.

Важно знать

Полный список необходимых вещей и файл с ответами на самые частые вопросы про регион (погода, одежда, сувениры) пришлем на почту после покупки тура.

Место встречи по договоренности с туристом — аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал.

АКЦИИ: врачам и учителям скидка 10%.

Штат турбазы укомплектован, вакцинирован. Вас ждет дружелюбный, ответственный и вежливый персонал.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер (минивен) от места встречи и обратно,

размещение на базе «Сафар-Чалда» в номере отеля,

питание: завтрак, обед, ужин только из ЭКО продуктов, в меню блюда кавказской, русской, европейской кухни, блюда на мангале (мясо, рыба, овощи), дегустация сезонных фруктов,

сопровождение гида на протяжении всего маршрута,

• досуг на турбазе:

мастер-классы по программе (национальные блюда и танцы),

бассейн (круглосуточно),

выступление ансамбля танца гор,

стрельба из арбалета и лука по мишени,

рыбалка,

песни с гитарой у костра,

скалолазание, каньонинг — 2 маршрута проложенные профессионалами. Всё необходимое снаряжение предоставляется: каска, веревка, обвязка, карабины, восьмерка, гидромешок для телефона, перекус и вода. Используется оборудование французской фирмы PETZL. Сопровождение опытного гида. До спуска в каньон, вся группа проходит обучение и дополнительный инструктаж.

Туристы оплачивают самостоятельно: