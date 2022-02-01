Трехдневный тур по горному Дагестану

Провести три замечательных дня в горном Дагестане

Индивидуально
Провести три замечательных дня в горном Дагестане.

Увидеть места съемок легендарного фильма «Белое солнце пустыни», водопад Тобот, живописный Хунзах, плато Матлас, Карабахскую теснину, самобытные аулы, «край башен», село умелых каменщиков.

Почувствовать национальный колорит и гостеприимство горного Дагестана.
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану
Трехдневный тур по горному Дагестану

Что вы можете увидеть 🤩

  • бархан Сары-Кум
  • Хунзахское плато
  • водопад Тобот
  • плато Матлас
  • теснина Каменная чаша
  • Карабахская теснина
  • село Гоор
  • село Кахиб
  • озеро Мочох
  • Датунский храм.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

1 день: бархан Сары-Кум.

Встречаемся и сразу отправляемся в путь-дорогу. С первой минуты вы не просто туристы, а наши дорогие гости и друзья! Нас ждёт огромный песчаный бархан Сары-Кум — кусочек пустыни в Дагестане (именно здесь велись съёмки легендарного фильма «Белое солнце пустыни»). После вкусного обеда в персиковом саду мы отправимся на катерную прогулку по каньону. К ужину мы вернёмся на турбазу «Сафар-Чалда». Вас ждет размещение в номерах и приветственный ужин с дегустацией блюд аварской кухни. Обсудим наши маршруты и будем знакомиться!
2 День: Хунзахское плато, водопад Тобот, плато Матлас, теснина Каменная чаша.
Доброе утро у наших гостей начинается с чашечки кофе на террасе с видом на горы. До завтрака мы совершим утреннюю прогулку по Медовому ущелью, посетим этнический музей, займемся медитацией и поплаваем в бассейне.
После завтрака мы поедем в Хунзах — это зелёные альпийские луга и знаменитый водопад Тобот высотой 120 м. Увидим Матлас и Каменную чашу.
Пообедаем в Хунзахе и отправимся на озеро Мочох для крутой фотосессии, а к ужину вернёмся в «Сафар-Чалда».
3 день: Карабахская теснина, села Гоор и Кахиб.
После завтрака нас ждут много интереснейших локации, поэтому, не теряя времени, мы отправимся в Карабахскую теснину. Увидим Гоор — живописный аул, «край башен». Посетим Кахиб — село умелых каменщиков. Обед проведём в горах и по дороге в Махачкалу зайдем в Датунский храм. После прогулки по набережной Махачкалы нам будет очень грустно расставаться.
В этом туре каждый из гостей почувствует национальный колорит и гостеприимство горного Дагестана.

Важно знать

Полный список необходимых вещей и файл с ответами на самые частые вопросы про регион (погода, одежда, сувениры) пришлем на почту после покупки тура.
Место встречи по договоренности с туристом — аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал.

АКЦИИ: врачам и учителям скидка 10%.

Штат турбазы укомплектован, вакцинирован. Вас ждет дружелюбный, ответственный и вежливый персонал.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер (минивен) от места встречи и обратно,
  • размещение на базе «Сафар-Чалда» в номере отеля,
  • питание: завтрак, обед, ужин только из ЭКО продуктов, в меню блюда кавказской, русской, европейской кухни, блюда на мангале (мясо, рыба, овощи), дегустация сезонных фруктов,
  • сопровождение гида на протяжении всего маршрута,

• досуг на турбазе:

  • мастер-классы по программе (национальные блюда и танцы),
  • бассейн (круглосуточно),
  • выступление ансамбля танца гор,
  • стрельба из арбалета и лука по мишени,
  • рыбалка,
  • песни с гитарой у костра,
  • скалолазание, каньонинг — 2 маршрута проложенные профессионалами. Всё необходимое снаряжение предоставляется: каска, веревка, обвязка, карабины, восьмерка, гидромешок для телефона, перекус и вода. Используется оборудование французской фирмы PETZL. Сопровождение опытного гида. До спуска в каньон, вся группа проходит обучение и дополнительный инструктаж.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (минивен) от места встречи и обратно
  • размещение на базе «Сафар-Чалда» в номере отеля
  • питание: завтрак,обед, ужин только из ЭКО продуктов, в меню блюда кавказской, русской, европейской кухни, блюда на мангале (мясо, рыба, овощи), дегустация сезонных фруктов
  • сопровождение гида на протяжении всего маршрута
  • досуг на турбазе:
  • мастер-классы по программе (национальные блюда и танцы)
  • бассейн (круглосуточно)
  • выступление ансамбля танца гор
  • стрельба из арбалета и лука по мишени
  • рыбалка
  • песни с гитарой у костра
  • скалолазание, каньонинг — 2 маршрута проложенные профессионалами. Всё необходимое снаряжение предоставляется: каска, веревка, обвязка, карабины, восьмерка, гидромешок для телефона, перекус и вода. Используется оборудование французской фирмы PETZL. Сопровождение опытного гида. До спуска в каньон, вся группа проходит обучение и дополнительный инструктаж.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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