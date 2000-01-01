В Тляратинском районе сложно сосчитать исторические памятники
В Тляратинском районе сложно сосчитать исторические памятники.
Так, например, среди крутых холмов, на пересечении четырёх ущелий, расположилась Анцухская сигнальносторожевая башня, которая была построена в XVII-XVIII веках.
А еще нас ждут заброшенные аулы, живописные водохранилища и величественные горы.
Ну что едем в Тляратинский район. Поехали…
Так, например, среди крутых холмов, на пересечении четырёх ущелий, расположилась Анцухская сигнальносторожевая башня, которая была построена в XVII-XVIII веках.
А еще нас ждут заброшенные аулы, живописные водохранилища и величественные горы.
Ну что едем в Тляратинский район. Поехали…
Что вы увидите 🤩
- Селение Тохота
- Селение Тлярата
- Родовая башня-музей селения Гебгуда
- Цамаури
- Заброшенное село Гебгуда
- Гоцатлинская ГЭС
- Село Корода
- Датунский храм
- Анцухская башня
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
Первый день
Нас ждет путь через Гимринский тоннель к Гимринской башне. После мы посетим Ирганайское водохранилище. И вкусно пообедаем в Шамилькале. После еды нас ждет путь на Гоцатлинскую ГЭС и в село Корода. Датунский храм и Анцухская башня встретят потом. Закончится наш первый день ужином и ночевкой в гостевом доме.
Второй день
Первым во второй день мы посетим заброшенное село Гебгуда. Полюбуемся пейзажами с поляны Цамаури. Пообедаем на природе, а после отправимся в родовую башню-музей селения Гебгуда.
Третий день
В третий день, выспавшись и позавтракав, мы отправимся селение Тохота. А после посетим еще одно селение — Тлярата. В 15:00 отправимся обратно в Махачкалу.
Организационные детали:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Цены на экскурсионный тур
Ответы на вопросы
- Что входит
- транспорт (туда и обратно)
- услуги гида-проводника
- завтраки (второй и третий день)
- обеды (второй и третий день)
- ужины (первый и второй день)
- проживание в гостевом доме (два дня)
- местный джипинг
- Что не входит
- личные расходы туриста
- Место начала и завершения
- пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, 19 дом
- Когда и сколько длится?
- Когда: По расписаниюЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По расписанию
ЭтноМир
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Еще несколько похожих предложений в Махачкале
Индивидуальный тур
3д
34 000₽
за 1 чел.
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»
Вы насладитесь невероятными красотами Дагестана, такими как: Сулакский каньон, Сары-Кум, Кубачи,...
По договоренности
Индивидуальный тур
2д 20ч
30 000₽
за 1 чел.
Трехдневный тур по горному Дагестану
Провести три замечательных дня в горном Дагестане
5д
42 250₽
за 1 чел.
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»
В этом туре мы прокатимся на джипах с ветерком по самым ключевым местам и заглянем туда, где никто...
Смотрите свободные даты
Индивидуальный тур
5д
40 000₽
за 1 чел.
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
В этом туре с национальным колоритом вы прокатитесь с ветерком по главным достопримечательностям...
Смотрите свободные даты
Индивидуальный тур
10ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Исторический Дербент
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Махачкалы в Дербент
Смотрите свободные даты
Индивидуальный тур
3д
34 000₽
за 1 чел.
Гедонистический тур по Дагестану
Нас ждут три дня полного погружения в культуру горцев! Мы посетим Сулакский каньон, который глубже...
Индивидуальная экскурсия
9ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Джип-тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана — от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-6 чел.
Аул-призрак в горах Дагестана
На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, - Гамсутль
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Настоящая Махачкала
Главные достопримечательности и лучшие виды дагестанской столицы на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 500₽
за 1-4 чел.
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Индивидуальная экскурсия
9ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы отправимся с вами в поселок Дубки на самый глубокий каньон в Европе
Ежедневно
ЭтноМир проводит ещё 11 экскурсий
16ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Тот самый кавказский колорит, за которым все стремятся в Дагестан, лучше всего сохранился в...
вт, сб, вс в 06:30
12ч
3 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон с катанием на катере в группе
Хотите увидеть самые красивые места Дагестана
ежедневно в 06:30
15ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе
Ежедневно в 06:30
10ч
2 500₽
за 1 чел.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов
Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
12ч
2 000₽
за 1 чел.
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике
Смотрите свободные даты, сбор группы в 09:00, выезд в 09:30
16ч
1 000₽
за 1 чел.
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро» находится в Акушинском районе Дагестанской республики, вблизи села...
Ежедневно в 06:00
3д
42 000₽
за 1 чел.
Тур выходного дня
В Дагестан влюбляются навсегда за три дня
Начало в пятницу в 13:00
5д
45 500₽
за 1 чел.
Топовый тур в Дагестан
Неделя в стране гор поразит впервые приезжающих сюда
Начало в понедельник в 10:00
3д
7 000₽
за 1 чел.
Трехдневный тур в Цумадинский район
Говорят, что с походом в горы мало что сравнится
По расписанию
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000₽
за 1-8 чел.
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
15ч
20 000₽
за 1-8 чел.
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль...
По договоренности