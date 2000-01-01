Первый день

Нас ждет путь через Гимринский тоннель к Гимринской башне. После мы посетим Ирганайское водохранилище. И вкусно пообедаем в Шамилькале. После еды нас ждет путь на Гоцатлинскую ГЭС и в село Корода. Датунский храм и Анцухская башня встретят потом. Закончится наш первый день ужином и ночевкой в гостевом доме.

Второй день

Первым во второй день мы посетим заброшенное село Гебгуда. Полюбуемся пейзажами с поляны Цамаури. Пообедаем на природе, а после отправимся в родовую башню-музей селения Гебгуда.

Третий день

В третий день, выспавшись и позавтракав, мы отправимся селение Тохота. А после посетим еще одно селение — Тлярата. В 15:00 отправимся обратно в Махачкалу.

Организационные детали: