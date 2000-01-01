Трехдневный тур в Тляратинский район

В Тляратинском районе сложно сосчитать исторические памятники

В Тляратинском районе сложно сосчитать исторические памятники.

Так, например, среди крутых холмов, на пересечении четырёх ущелий, расположилась Анцухская сигнальносторожевая башня, которая была построена в XVII-XVIII веках.

А еще нас ждут заброшенные аулы, живописные водохранилища и величественные горы.

Ну что едем в Тляратинский район. Поехали…
Трехдневный тур в Тляратинский район
Трехдневный тур в Тляратинский район
Трехдневный тур в Тляратинский район
Трехдневный тур в Тляратинский район
Трехдневный тур в Тляратинский район
Трехдневный тур в Тляратинский район

Что вы увидите 🤩

  • Селение Тохота
  • Селение Тлярата
  • Родовая башня-музей селения Гебгуда
  • Цамаури
  • Заброшенное село Гебгуда
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Село Корода
  • Датунский храм
  • Анцухская башня
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище

Первый день

Нас ждет путь через Гимринский тоннель к Гимринской башне. После мы посетим Ирганайское водохранилище. И вкусно пообедаем в Шамилькале. После еды нас ждет путь на Гоцатлинскую ГЭС и в село Корода. Датунский храм и Анцухская башня встретят потом. Закончится наш первый день ужином и ночевкой в гостевом доме.

Второй день

Первым во второй день мы посетим заброшенное село Гебгуда. Полюбуемся пейзажами с поляны Цамаури. Пообедаем на природе, а после отправимся в родовую башню-музей селения Гебгуда.

Третий день

В третий день, выспавшись и позавтракав, мы отправимся селение Тохота. А после посетим еще одно селение — Тлярата. В 15:00 отправимся обратно в Махачкалу.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт (туда и обратно)
  • услуги гида-проводника
  • завтраки (второй и третий день)
  • обеды (второй и третий день)
  • ужины (первый и второй день)
  • проживание в гостевом доме (два дня)
  • местный джипинг
Что не входит
  • личные расходы туриста
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, 19 дом
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По расписанию

ЭтноМир
ЭтноМир
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