Трехдневный тур в Цумадинский район

Говорят, что с походом в горы мало что сравнится

Говорят, что с походом в горы мало что сравнится.

Здесь вас ждут бескрайний горизонт, звенящая тишина леса, свежий воздух, вкусная горская еда и желание вернуться ещё раз.
Трехдневный тур в Цумадинский район
Трехдневный тур в Цумадинский район
Трехдневный тур в Цумадинский район
Трехдневный тур в Цумадинский район
Трехдневный тур в Цумадинский район
Трехдневный тур в Цумадинский район

Что вы увидите 🤩

  • Нарзанный йодосодержащий источник «Регьа»
  • Плачущая скала
  • Висячие мосты
  • Водопад Гакваринка
  • село Агвали
Село Агвали
На склоне Кавказского хребта расположился Цумадинский район. Гостей встречает районный центр — село Агвали, дорога в которое вьётся по руслу Андийского Койсу.
Водопад Гакваринка.
Река Гаквари стала источником одноимённого водопада на высоте больше 1000 метров. Расположен он напротив села Тисси-Ахитли. Гакваринский водопад — поистине уникальное творение природы. Это невероятное удовольствие наблюдать за брызгами воды, с невероятной силой срывающиеся в пропасть.
Висячие мосты
Цумадинский район известен своими висячими мостами. Мосты ведут в ряд поселений и связывают между собой берега Андийского Койсу. Дух захватывает от раскачивающегося над грозной рекой деревянного моста. Хотя это только до первого дождя Койсу тихая и спокойная. Сами мосты при переходе дрожат, но стоят крепко.
Плачущая скала
Это визитная карточка селения Цумада-Урух. Чуть выше него скала нависает над Андийским Койсу. Но разве может это быть удивительным в краю бесконечных гор. Но уникальный феномен манит сюжет местных жителей, и туристов. Из скалы под большим давлением вырываются струи родниковой воды.
Лечебные Нарзаны.
Но это и ещё здравница. Ведь здесь расположен нарзанный йодосодержащий источник «Регьа».
Инхокваринскую регьу (так зовут минеральную воду местные жители) в одно время реализовывали даже в магазинах. Но говорят, что лучше лечиться прямо на месте. Так как через целебные свойства воды быстро испаряются.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед (ещё завтрак и ужин)
  • транспорт
  • местный гид - проводник
  • проживание
  • сопровождение от компании.
Что не входит
  • личные расходы туриста
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По расписанию

ЭтноМир
ЭтноМир
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