Село Агвали

На склоне Кавказского хребта расположился Цумадинский район. Гостей встречает районный центр — село Агвали, дорога в которое вьётся по руслу Андийского Койсу.

Водопад Гакваринка.

Река Гаквари стала источником одноимённого водопада на высоте больше 1000 метров. Расположен он напротив села Тисси-Ахитли. Гакваринский водопад — поистине уникальное творение природы. Это невероятное удовольствие наблюдать за брызгами воды, с невероятной силой срывающиеся в пропасть.

Висячие мосты

Цумадинский район известен своими висячими мостами. Мосты ведут в ряд поселений и связывают между собой берега Андийского Койсу. Дух захватывает от раскачивающегося над грозной рекой деревянного моста. Хотя это только до первого дождя Койсу тихая и спокойная. Сами мосты при переходе дрожат, но стоят крепко.

Плачущая скала

Это визитная карточка селения Цумада-Урух. Чуть выше него скала нависает над Андийским Койсу. Но разве может это быть удивительным в краю бесконечных гор. Но уникальный феномен манит сюжет местных жителей, и туристов. Из скалы под большим давлением вырываются струи родниковой воды.

Лечебные Нарзаны.

Но это и ещё здравница. Ведь здесь расположен нарзанный йодосодержащий источник «Регьа».

Инхокваринскую регьу (так зовут минеральную воду местные жители) в одно время реализовывали даже в магазинах. Но говорят, что лучше лечиться прямо на месте. Так как через целебные свойства воды быстро испаряются.

Организационные детали: