Что вы увидите 🤩
Песчаный бархан Сары-Кум
ресторане "Главрыба"
Сулакский каньон
Древние Кубачи
Дербент
Горячие сероводородные источники
Что вас ожидает:
Огромный песчаный бархан Сары-Кум - кусочек азиатской пустыни в дагестанской степи.
Обед из свежевыловленной форели в ресторане «Главрыба».
Знаменитый Сулакский каньон - крышесносные панорамы самого глубокого каньона Евразии, сверху и снизу.
Древние Кубачи, резиденция дагестанских ювелиров, сохраняющих традиции мастерства много веков подряд.
Самый старый и самый южный город России - Дербент. Настоящая восточная сказка в паутине улиц Старого города.
Горячие сероводородные источники на месте старой нефтеносной скважины - согреться и расслабиться в открытой купальне в любую погоду.
Подробную программу тура смотрите ниже.
🚩 Начало и место завершения:
аэропорт Уйташ, Махачкала
Что входит
Размещение в гостевых домах по маршруту(3-4 местный номер, 2 ночи, теплый санузел и душ)
Передвижение на полноприводном авто/минивэне (в зависимости от количества человек в группе)
Обильное питание по программе (2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака)
Сопровождение гида на всем протяжении маршрута
Экскурсии и мастер-классы по программе
Групповой трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)
Что не входит
Перелёт Москва - Махачкала - Москва. Но мы поможем выбрать подходящий рейс. (Спешите бронировать - билеты дорожают каждый день)
Алкоголь (можете взять с собой, купить сложно из-за религиозных ограничений)
Сувениры, питание вне программы (в вас столько не влезет!)
Важная информация
Можно в городской одежде.
Классно, если есть треккинговая или другая обувь с плотной подошвой и кожаным корпусом, чтобы защитить ступню от камней.
В идеале взять с собой комплект тонкого термобелья, утепляющий слой (флис, пуховка) и слой ветрозащиты (мембрана/непродуваемый материал).
Возьмите с собой шапку, перчатки и солнцезащитные очки. Ехать в городском пуховике не возбраняется!
Может быть ветрено. Местами на побережье дождливо.
Снега и льда в тех местах, куда мы едем, нет.
Примерные температуры в апреле от +5 до +15 градусов по Цельсию.
Солнечных дней в горах Дагестана более 300 в году. Выводы делайте сами.
В горах не стреляют
Мы настаиваем, что это направление ничем не отличается от других турпоездок по территории России
Мы передвигаемся на полноприводном минивэне с местным гидом
Мы рекомендуем оформить стандартную страховку для путешественников
Спальники и палатки не нужны!
Время проведения:
По договоренности
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван Б.
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