Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»

Вы насладитесь невероятными красотами Дагестана, такими как: Сулакский каньон, Сары-Кум, Кубачи, Дербент, и узнаете много интересного об этом крае.

С нашим трехдневным туром Вы точно влюбитесь в Дагестан и оставите там свое сердце навсегда.
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»
Трехдневный тур «Жемчужины Дагестана»

Что вы увидите 🤩

  • Песчаный бархан Сары-Кум
  • ресторане "Главрыба"
  • Сулакский каньон
  • Древние Кубачи
  • Дербент
  • Горячие сероводородные источники

Что вас ожидает:

  • Огромный песчаный бархан Сары-Кум - кусочек азиатской пустыни в дагестанской степи.
  • Обед из свежевыловленной форели в ресторане «Главрыба».
  • Знаменитый Сулакский каньон - крышесносные панорамы самого глубокого каньона Евразии, сверху и снизу.
  • Древние Кубачи, резиденция дагестанских ювелиров, сохраняющих традиции мастерства много веков подряд.
  • Самый старый и самый южный город России - Дербент. Настоящая восточная сказка в паутине улиц Старого города.
  • Горячие сероводородные источники на месте старой нефтеносной скважины - согреться и расслабиться в открытой купальне в любую погоду.
  • Подробную программу тура смотрите ниже.
🚩 Начало и место завершения: аэропорт Уйташ, Махачкала
 Что входит
  • Размещение в гостевых домах по маршруту(3-4 местный номер, 2 ночи, теплый санузел и душ)
  • Передвижение на полноприводном авто/минивэне (в зависимости от количества человек в группе)
  • Обильное питание по программе (2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака)
  • Сопровождение гида на всем протяжении маршрута
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
  • Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)
 Что не входит
  • Перелёт Москва - Махачкала - Москва. Но мы поможем выбрать подходящий рейс. (Спешите бронировать - билеты дорожают каждый день)
  • Алкоголь (можете взять с собой, купить сложно из-за религиозных ограничений)
  • Сувениры, питание вне программы (в вас столько не влезет!)
Важная информация
  • Можно в городской одежде.
  • Классно, если есть треккинговая или другая обувь с плотной подошвой и кожаным корпусом, чтобы защитить ступню от камней.
  • В идеале взять с собой комплект тонкого термобелья, утепляющий слой (флис, пуховка) и слой ветрозащиты (мембрана/непродуваемый материал).
  • Возьмите с собой шапку, перчатки и солнцезащитные очки. Ехать в городском пуховике не возбраняется!
  • Может быть ветрено. Местами на побережье дождливо.
  • Снега и льда в тех местах, куда мы едем, нет.
  • Примерные температуры в апреле от +5 до +15 градусов по Цельсию.
  • Солнечных дней в горах Дагестана более 300 в году. Выводы делайте сами.
  • В горах не стреляют
  • Мы настаиваем, что это направление ничем не отличается от других турпоездок по территории России
  • Мы передвигаемся на полноприводном минивэне с местным гидом
  • Мы рекомендуем оформить стандартную страховку для путешественников
  • Спальники и палатки не нужны!
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Иван Б.
Иван Б.
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Иван Б. проводит ещё 3 экскурсии

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