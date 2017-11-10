Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур

Даже если Вы много, где были

Даже если Вы много, где были, не только на Кавказе, уж поверьте, Дагестан сможет вас удивить! Частичка Вашей души, несомненно, останется в этих местах.

В туре нас ждут все главные достопримечательности и знаковые места Дагестана: самый глубокий каньон, самый длинный тоннель, самый большой бархан, самый необычный водопад Кавказа, самые старые аулы, самые удивительные серпантины, самый древний город, самые необычные горы, самый необычный лес с лианами, самый гостеприимный народ и ещё много чего самого-самого! Освобождайте карту памяти и поехали!
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Ближайшие даты:
23
окт
30
окт
6
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Махачкал
  • Бархан Сары-кум
  • Сулакский каньон
  • Чиркейское и Ирганайское водохранилища
  • Хунзахское плато
  • Комплекс «Белые журавли»
  • Матласская каменная чаша
  • Водопад Тобот
  • Водохранилище Аварское Койсу
  • Карадахская теснина
  • Гунибское водохранилище
  • Башня Андалал
  • Гоор
  • Кахиб
  • Язык тролля
  • Салтинский водопад
  • Аул Чох
  • Гамсутль
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Описание

Краткий маршрут: г. Махачкала, бархан Сары-кум, Сулакский каньон – Чиркейское и Ирганайское водохранилища, Хунзахское плато, комплекс «Белые журавли», Матласская каменная чаша, водопад Тобот – Водохранилище Аварское Койсу, Карадахская теснина, Гунибское водохранилище, башня Андалал – Гоор, Кахиб, язык тролля, Салтинский водопад – Аул Чох и Гамсутль – г. Дербент – г. Махачкала.

Программа:

  • День 1. Бархан Сары-кум, Сулакский каньон.
  • 08:00 – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Махачкала.
Вы знали, что на Кавказе, где более 2000 ледников, есть самая настоящая пустыня? Бархан Сары-кум официально признан вторым по величине в мире, уступив первое место бархану в Сахаре. Протяженность Сары-кума – 12 километров, ширина – 4 километра, а высота аж 252 метра!
Мы босиком пройдем по золотым пескам, почувствуем, как сыпется песок сквозь пальцы и сделаем уникальные фото в месте, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Далее наш путь лежит к самой известной достопримечательности этих мест – Сулакскому каньону! Это самый глубокий каньон в Европе. Его глубина достигает 1900 метров, что на 60 метров глубже, чем Большой каньон в США. Мы посетим одну из самых удачных смотровых площадок, стоя на которой захватывает дух! А если над каньоном будет кружить орёл, быстро загадываем желание и делаем фото.
В тур входит прогулка на катере по Сулакскому каньону. Бирюзовая гладь воды, капли, стекающие со стен каньона маленькими водопадами, гроты в скалах – восторг обеспечен.
Прогулка на катере по Сулакскому каньону организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.
Активная часть: 5,0 км, перепад высот 170-250 м, 810-760 м, продолжительность 3-4 часа.
День 2. Чиркейское и Ирганайское водохранилице, Хунзахское плато, Мемориальный комплекс «Белые журавли», Матласская каменная чаша, водопад Тобот
Озёр в этом крае практически нет, зато их место заняли живописные водохранилища.
Чиркейское водохранилище было создано в 1974 году в узком месте реки Сулак, береговая линия изрезана, из-за этого вдоль берега образовалось много уютных бухт, гротов и смотровых площадок. Здесь мы сделаем новую серию изумительных фото и горным серпантином отправимся к огромному и очень красивому Ирганайскому водохранилищу.
В 1970-х годах эта местность была совсем дикой, требовалась дорога, по которой можно было везти строительные материалы и именно это способствовало строительству Гимринского тоннеля. Его протяженность аж 4 км! Здесь на въезде нужно максимально вдохнуть, загадать желание и выдохнуть уже после выезда из тоннеля. Только в таком случае желание обязательно сбудется. Проверено лично!
Следующая остановка – Мемориальный комплекс «Белые журавли». Это уникальный памятник культуры, который олицетворяет погибших на полях всех войн за свое Отечество. Создан на Родине двух великих поэтов, Отца и Сына – Расула Гамзатова и Гамзата Цадаса.
Наш день сегодня очень разнообразный по пейзажам! Теперь нам предстоит увидеть таинственное ущелье, войдя в которое кажется, что мир за его стенами замер.
Следующая локация нашего путешествия – водопад Тобот. Он не один, у него два 70-ти метровых соседа! Водопад считается жемчужиной Хунзахского плато.
Активная часть: 4,5 км, перепад высот 1740-1760 м, продолжительность 3-4 часа.
День 3. Водохранилище на реке Аварское Койсу, треккинг по Карадахской теснине, Гунибское водохранилище, башня Андалал
Водохранилище на реке Аварское Койсу расположилось среди скал, на которых растут небольшие сосны и пихты. Вода насыщенного бирюзового цвета, в которой на закате идеальное отражение окружающих скал.
Дольше наш путь лежит в Карадахскую теснину. Это место называют «Ворота чудес» – здесь тихий шепот превращается в эхо, здесь кажется, что горы вот-вот сомкнутся над твоей головой, а из недр земли вот-вот вырвется поток и превратится в бурную реку! Серия необычных фотографий вам обеспечена!
Около Гунибского водохранилища есть интересный объект – башня Андалал. Если подняться на башню, то открывается красивый вид на плотину ГЭС и Гунибское водохранилище. Мощный поток воды в водопаде, который образовался из-за сброса воды из Гунибского водохранилища, заставит вас достать фотоаппарат и запечатлеть его!
Активная часть: 5,0 км, перепад высот 790-1040 м, продолжительность 3-4 часа.
День 4. Край башен и легенд: Гоор, Кахиб, Язык тролля. Салтинский водопад
Гоор – это именно то самое место, в котором ты понимаешь, что вот он горный, таинственный Дагестан! Наш путь частично проходит мимо полюбившегося нам водохранилища на реке Аварское Койсу. Далее, не спеша поедем по крутому и красивому грунтовому серпантину, где у вас будет возможность смотреть и снимать нереальные горы: сырные, слоёные, скалистые, зелёные террасы, поросшие мягкой зелёной травой.
Далее мы погрузимся в прошлое, увидим башни аула Старый Кахиб.
Дагестан может похвастаться и своим Языком тролля. Местные называют это место «бузу пьющая скала» или «Язык Шайтана». Только самые смелые смогут подойти к краю!
Насладившись видами и историей, отправляемся в царство воды и камня. Если вода будет высокая, то обуваем резиновые сапоги и идём смотреть на подземный водопад. Поверьте, эта подземная прогулка вам очень понравится.
Активная часть: 7,0 км, перепад высот 1650-1780 м, продолжительность 5-6 часов.

День 5. Аул Чох и легендарный Гамсутль

Сегодня нас ждёт душа этих мест. Название аула Чох по-аварски означает остановка, стоянка. Находясь здесь, понимаешь, что время остановилось, а автомобиль, на котором мы сюда приехали, стал машиной времени. Мы пройдёмся узкими старинными улочками и посмотрим на аул со смотровой площадки.
Следующая остановка – легендарный аул Гамсутль, который часто называют местным Мачу-Пикчу. Мимо родника с вкуснейшей водой пешком поднимемся в аул-призрак. На аварском языке «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости». Здесь полуразрушенные дома, не лишенные эстетических элементов, стоят на обрыве, любой строитель сказал бы, что здесь построить дом не реально, но дома были построены и стоят! И стояли бы, не разрушаясь далее, если бы люди не покинули это место. Последний житель этого аула Абдулжалил Абдулжалилов до конца жизни не терял надежду возродить его! Он в одиночестве прожил 9 лет в ауле, лишь раз в месяц спускаясь в аул Чох, чтобы посетить библиотеку.
Активная часть: 7,5 км, перепад высот 1220-1650 м, продолжительность 5-6 часов.

День 6. Дербент – город контрастов

Невозможно представить поездку по Дагестану без посещения одного из его главных городов! Нас ждет гостеприимный Дербент, название которого на персидском означает «закрытые ворота».
Дербент считается самым древним и самым южным городом России. Расположен в стратегически важном узком проходе между морем и горами, поэтому на это место в разные времена претендовали скифы и хазары, арабы и персы, турки и снова персы, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I. На месте сохранившейся дербентской цитадели Нарын-Кала первые крепостные сооружения из камня были возведены еще на рубеже VIII-VII веков до нашей эры.
Здесь вы увидите и крепость Нарын-Кала, и знаменитый экраноплан Лунь.
Вишенкой на торте будет прогулка по Верхнему базару. Восточные сладости, урбеч, приправы, специи, чай, самые сладкие южные фрукты… Плюс к этому изысканные изделия из серебра и стеклянные армуды. Сможете выбрать все, что Вам по душе!
Активная часть: 7,7 км, перепад высот 10-155 м, продолжительность 3-4 часа.

День 7. Переезд в г. Махачкала

Утром сможете погулять возле моря.
Переезд в г. Махачкала.
Прибытие на ж/д вокзал и в аэропорт г. Махачкала в 15:00 –16:00, отъезд домой.
Также можно уехать домой на поезде из г. Дербент.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице. Двух-, трёхместные номера, удобства в номере
  • Питание для туров по ноябрь 2022 г. включительно: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Двухразовое питание для туров с декабря 2022 г: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения, групповая аптечка
  • Входные билеты на бархан Сары-Кум, Салтинский водопад, в крепость Дербент
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону (только в период март-ноябрь)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Махачкала)
  • Для туров по ноябрь 2022 г. включительно. Питание: обеды, ужины. Стоимость обеда, ужина в кафе: 300-400 руб.
  • Для туров с декабря 2022 г. Обед (день 1, 6, 7) ужины. Стоимость обеда / ужина – 300-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 8000 руб. (сезон 2022), 12000 руб. (сезон 2023), за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ж/Д вокзал, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия:
  • Российская Федерация, Республика Дагестан.
  • Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал) в 08:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту:
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: завтраки в кафе.
  • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
  • Список снаряжения:
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12 С
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию)
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную)
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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