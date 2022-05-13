1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Утром в 8:00 встречаемся в Махачкале и отправляемся к Сулакскому каньону.

Нас ждёт сразу же очень много красивых мест.

По реке Сулак на быстроходном катере доплывём до смотровой площадки, потом пообедаем в ресторане на берегу национальной кухней - около каньона есть форелевое хозяйство, там готовят вкуснейшую рыбу.

После обеда отправимся на самый большой в Европе бархан Сарыкум, встретим там горячий дагестанский закат.

На ночь разместимся в гостинице в Махачкале.

Завтрак в этот день самостоятельно, обед входит в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно.