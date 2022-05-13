Тур в Дагестан: горы и море

В этом путешествии мы посетим визитную карточку Дагестана

5
3 отзыва
В этом путешествии мы посетим визитную карточку Дагестана — Сулакский каньон, встретим горячий закат на песчаной дюне Сарыкум, прогуляемся вдоль бирюзовой воды огромного водохранилища (в нем можно купаться), погуляем по залам теснины Каменная чаша и совершим небольшой трекинг в заброшенный аул Гамсутль, известный как дагестанский «Мачу-Пикчу».

Дагестан — это кавказское гостеприимство, уютные гостиницы и гостевые дома, очень вкусная еда, чистое море, бархатный песок, свободные пляжи и местные красоты, которые надолго остаются в памяти.
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Тур в Дагестан: горы и море
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Самая крупная дюна в Европе высотой 250 метров
Карадахская теснина
Карадахская теснина
Увидим узкое ущелье высотой 170 метров, образованное течением реки
Гамсутль
Гамсутль
Посетим брошенный жителями аул, можно сказать «Дагестанский Мачу-Пикчу»
Сулакский каньон
Сулакский каньон
нас ждет визитная карточка Дагестана — зелёная версия Гранд-Каньона
Каспийское море
Каспийское море
Отдохнем на крупнейшем озере на нашей планете
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Нас ждет древняя цитадель, соединенная с Каспийским морем
Каменная чаша
Каменная чаша
Увидим несколько сводчатых скалистых залов с узкими проходами

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Утром в 8:00 встречаемся в Махачкале и отправляемся к Сулакскому каньону.

Нас ждёт сразу же очень много красивых мест.

По реке Сулак на быстроходном катере доплывём до смотровой площадки, потом пообедаем в ресторане на берегу национальной кухней - около каньона есть форелевое хозяйство, там готовят вкуснейшую рыбу.

После обеда отправимся на самый большой в Европе бархан Сарыкум, встретим там горячий дагестанский закат.

На ночь разместимся в гостинице в Махачкале.

Завтрак в этот день самостоятельно, обед входит в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
2 день

Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Гуниб

После раннего завтрака отправляемся изучать новые места.

Через самый большой в Европе туннель (4,7 км) поедем в нагорную часть Дагестана.

Посмотрим на изумрудную воду Ирганайского водохранилища, водопад Тобот, Матласскую каменную чашу (или Карадахскую теснину - зависит от погоды) и единственный в Дагестане подземный Сталинский водопад.

Ночевать будем в гостевом доме в селе Гуниб.

Водопад лучше смотреть именно в самой теснине, а не сверху.

Обязательно возьмите с собой сменную обувь, путь к водопаду идёт по пересыхающей речке.

Завтрак, обед и ужин входят в стоимость.

Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, ГунибИрганайское водохранилище, водопад Тобот, Каменная чаша, Гуниб
3 день

Гамсутль, аул Чох

Утром ближе познакомимся с селом Гуниб, прогуляемся до смотровой площадки, откуда Гуниб рисовал Айвазовский.

А после завтрака заглянем в прошлое в ауле-призраке Гамсутль - это одна из самых знаменитых достопримечательностей, можно сказать, дагестанский Мачу-Пикчу.

На обед поедем в горный аул Чох - аул образцовой архитектуры, считается что здесь выросло не одно поколение известной светской интеллигенции.

В древние времена здесь была стоянка неолита, а позже через Чох проходил Великий шелковый путь.

Перед ужином поучаствуем в мастер-классе по приготовлению блюда национальной кухни.

Ночуем сегодня в ауле Чох в гостевом доме с видами на древние трассы.

Завтрак, обед и ужин входят в стоимость.

Гамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул ЧохГамсутль, аул Чох
4 день

Гуниб - Дербент

Рано утром выезжаем в Дербент.

Первым делом посмотрим на огромный самолет, лежащий на берегу моря - единственный в мире экраноплан Лунь.

В Дербенте нас встретит местный гид, с которым поисследуем старую часть города, крепость Нарын-Кала, мечеть, базар на берегу Каспия и многое другое.

А после визита по достопримечательностям можно отправиться на дегустацию вин в Дербентский Завод Игристых Вин или в Дербентскую винодельческую компанию.

Поздно вечером можно отправиться в действующий хамам 17 века - музей старинной архитектуры и баня одновременно.

Ночуем сегодня в гостинице у моря.

Завтрак и обед входят в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно.

Гуниб - ДербентГуниб - ДербентГуниб - ДербентГуниб - ДербентГуниб - ДербентГуниб - ДербентГуниб - ДербентГуниб - Дербент
5 день

Дербент - Махачкала

Утром можно сходить на рынок и купить много съедобных сувениров или прогуляться вдоль моря.

А ещё мы можем посетить музей ковроткачества, он находится в здании старой армянской церкви.

Дагестанские ковры бывают двух видов.

В южной части Дагестана занимаются ковроткачеством ворсовых ковров, а на севере и в центре республики производят двусторонние гладкие ковры.

В музее помимо ковров представлены деревянные изделия, сделанные в Унцукуле; гончарные работы из Испика, Кала, Сулевкента; экспонаты знаменитой балхарской керамики, а так же миниатюрные глиняные игрушки.

Сегодня нам предстоит трансфер в Махачкалу.

Рекомендуем задержаться в Махачкале на 1-2 дня, там есть что посмотреть самостоятельно.

Уезжать можно после 17:00.

Завтрак входит в стоимость, обед и ужин - самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2-4х-местные номера).

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на альтернативные.

Варианты проживания

Лунный берег

1 ночь

Отель «Лунный Берег» находится в городе Махачкала, на берегу Каспийского моря.

Своим гостям здесь рады предложить комфортное размещение в уютных номерах с индивидуальной ванной комнатой. Среди дополнительных удобств имеется спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник. Во всё отеле работает бесплатный Wi-Fi. Имеется бесплатная парковка с видеонаблюдением. Регистрация постояльцев осуществляется в круглосуточном режиме.

В отеле работает небольшое кафе домашней кухни и бар с напитками.

Вблизи отеля находится городской сад, летняя площадка филармонии, Аварский драмтеатр. Так же рядом имеются остановки общественного транспорта.

Лунный берегЛунный берегЛунный берегЛунный берегЛунный берегЛунный берегЛунный берег

Гостевой дом

2 ночи

В горной части Дагестана проживание в гостевых домах у местных жителей

Гостевой дом

Сафия

1 ночь

Отель Safiya расположен в городе Дербент, в 300 м от пляжа Дербент.

К услугам гостей номера с кондиционером.

К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

В номерах отеля предоставляется чайник.

Во всех номерах отеля Safiya есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

В отеле подают завтрак по меню.

Сафия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях и гостевых домах на всём маршруте (мы стараемся размещать женщин и мужчин отдельно, но не всегда получается если для кого-то данный вопрос принципиален, то необходимо отдельно бронировать одноместное размещение)
  • Питание (завтраки 2, 3, 4, 5 дни, обеды 1, 2, 3 и 4 дни, ужин 2 и 3 дни)
  • Посещение цитадели Нарын-Кала
  • Мастер класс по приготовлению национального блюда
  • Услуги гида-руководителя группы
  • Услуги экскурсовода в Дербенте
  • Все запланированные переезды
  • Плата за нахождение на территории природных парков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Страховка
  • Питание в кафе (завтрак 1 день, ужины 1,4 и 5 дни и обед 5 день, один прием пищи в кафе стоит 350-700 руб)
  • Дегустация на винзаводе (500-1000 рублей, по желанию, необходимо бронировать заранее)
  • Посещение хамама (2000-3500 рублей, по желанию, необходимо бронировать заранее)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное

  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Рюкзак маленький для прогулок (10-20 литров);
  • Солнцезащитные очки;

Необязательное

  • Треккинговые палки (для пешего подъема к с. Гамсутль);
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Часы наручные;

Косметичка

  • Солнцезащитный крем (spf от 30);

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Пластырь;
  • Для новичков и тех, у кого были травмы коленей и голеностопа эластичный бинт или ортопедический наколенник;

Одежда

  • Футболка или рубашка 2-3 штуки;
  • Шорты (лучше длинные, это Кавказ);
  • Трекинговые ботинки лёгкие или трейловые кроссовки с мембраной;
  • Головной убор от солнца (кепка, панамка);
  • Купальник;
  • Нижнее белье в разумных количествах;
  • Носки 3-4 пары;
  • Термобелье 1 комплект;
  • Дождевик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая);
  • Штаны ходовые спортивные мембранные (из быстросохнущего синтетического материала, легкостирающиеся);
  • Кроссовки сменные;

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Паспорт РФ;
  • Копия паспорта (или фото в телефоне);
  • Полис ОМС;
  • Наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какой температурный режим будет в туре?

Средняя температура воздуха в Дагестане в мае +8+25 градусов, в сентября +12+30, в октябре +8+23. Возможны дожди.

Какая сотовая связь в туре?

Сотовая связь в Дагестане работает хорошо, доступен мобильный интернет 3g, местами 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле 2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы со связью возможны перебои.

Какие дополнительные расходы могут быть в туре?

Примерно 3500 рублей на дополнительное питание.

Рекомендуем взять 3000-5000 рублей на дополнительные развлечения и покупку сувениров. Банкоматы есть только в Махачкале и Дербенте.

Где мы встречаемся?

В первый день программы мы встречаемся в центре Махачкалы в 8:00. Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

Билеты нужно приобретать до аэропорта Махачкалы или до ж/д вокзала Махачкалы. Время приезда до 7:00 в первый день - вам нужно успеть добраться до центра Махачкалы к 8:00. Уезжать можно после 17:00 в последний день.

Какое будет питание?

1) Завтраки и ужины в отеле или гостевом доме. Обед первого дня в рыбном ресторане. Обед второго, третьего и четвертого дня в кафе либо в гостевом доме.
2) В кафе/столовых/ресторанах (обед 2 раза, ужины 3 раза средний чек 500-800 р).

Нужны ли дополнительные документы для иностранных граждан?

Важно! Для участников (в том числе для иностранных граждан) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение закрытой территории Миатлинской ГЭС, для этого необходимы полные данные первого разворота паспорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
13 мая 2022
Прекрасный тур для отдыха и знакомства с Дагестаном. А если еще складывается хорошая компания и везет с погодой, тур становится прекрасным вдвойне. Хорошая организация, интересный маршрут, радушный прием сделали наш отдых, который запомнится надолго. Всем большое спасибо.
С
3 сен 2022
Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
С
19 авг 2022
Организация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку

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