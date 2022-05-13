Утром в 8:00 встречаемся в Махачкале и отправляемся к Сулакскому каньону.
Нас ждёт сразу же очень много красивых мест.
По реке Сулак на быстроходном катере доплывём до смотровой площадки, потом пообедаем в ресторане на берегу национальной кухней - около каньона есть форелевое хозяйство, там готовят вкуснейшую рыбу.
После обеда отправимся на самый большой в Европе бархан Сарыкум, встретим там горячий дагестанский закат.
На ночь разместимся в гостинице в Махачкале.
Завтрак в этот день самостоятельно, обед входит в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно.
После раннего завтрака отправляемся изучать новые места.
Через самый большой в Европе туннель (4,7 км) поедем в нагорную часть Дагестана.
Посмотрим на изумрудную воду Ирганайского водохранилища, водопад Тобот, Матласскую каменную чашу (или Карадахскую теснину - зависит от погоды) и единственный в Дагестане подземный Сталинский водопад.
Ночевать будем в гостевом доме в селе Гуниб.
Водопад лучше смотреть именно в самой теснине, а не сверху.
Обязательно возьмите с собой сменную обувь, путь к водопаду идёт по пересыхающей речке.
Завтрак, обед и ужин входят в стоимость.
Утром ближе познакомимся с селом Гуниб, прогуляемся до смотровой площадки, откуда Гуниб рисовал Айвазовский.
А после завтрака заглянем в прошлое в ауле-призраке Гамсутль - это одна из самых знаменитых достопримечательностей, можно сказать, дагестанский Мачу-Пикчу.
На обед поедем в горный аул Чох - аул образцовой архитектуры, считается что здесь выросло не одно поколение известной светской интеллигенции.
В древние времена здесь была стоянка неолита, а позже через Чох проходил Великий шелковый путь.
Перед ужином поучаствуем в мастер-классе по приготовлению блюда национальной кухни.
Ночуем сегодня в ауле Чох в гостевом доме с видами на древние трассы.
Завтрак, обед и ужин входят в стоимость.
Рано утром выезжаем в Дербент.
Первым делом посмотрим на огромный самолет, лежащий на берегу моря - единственный в мире экраноплан Лунь.
В Дербенте нас встретит местный гид, с которым поисследуем старую часть города, крепость Нарын-Кала, мечеть, базар на берегу Каспия и многое другое.
А после визита по достопримечательностям можно отправиться на дегустацию вин в Дербентский Завод Игристых Вин или в Дербентскую винодельческую компанию.
Поздно вечером можно отправиться в действующий хамам 17 века - музей старинной архитектуры и баня одновременно.
Ночуем сегодня в гостинице у моря.
Завтрак и обед входят в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно.
Утром можно сходить на рынок и купить много съедобных сувениров или прогуляться вдоль моря.
А ещё мы можем посетить музей ковроткачества, он находится в здании старой армянской церкви.
Дагестанские ковры бывают двух видов.
В южной части Дагестана занимаются ковроткачеством ворсовых ковров, а на севере и в центре республики производят двусторонние гладкие ковры.
В музее помимо ковров представлены деревянные изделия, сделанные в Унцукуле; гончарные работы из Испика, Кала, Сулевкента; экспонаты знаменитой балхарской керамики, а так же миниатюрные глиняные игрушки.
Сегодня нам предстоит трансфер в Махачкалу.
Рекомендуем задержаться в Махачкале на 1-2 дня, там есть что посмотреть самостоятельно.
Уезжать можно после 17:00.
Завтрак входит в стоимость, обед и ужин - самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице (2-4х-местные номера).
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на альтернативные.
Отель «Лунный Берег» находится в городе Махачкала, на берегу Каспийского моря.
Своим гостям здесь рады предложить комфортное размещение в уютных номерах с индивидуальной ванной комнатой. Среди дополнительных удобств имеется спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник. Во всё отеле работает бесплатный Wi-Fi. Имеется бесплатная парковка с видеонаблюдением. Регистрация постояльцев осуществляется в круглосуточном режиме.
В отеле работает небольшое кафе домашней кухни и бар с напитками.
Вблизи отеля находится городской сад, летняя площадка филармонии, Аварский драмтеатр. Так же рядом имеются остановки общественного транспорта.
В горной части Дагестана проживание в гостевых домах у местных жителей
Отель Safiya расположен в городе Дербент, в 300 м от пляжа Дербент.
К услугам гостей номера с кондиционером.
К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля предоставляется чайник.
Во всех номерах отеля Safiya есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
В отеле подают завтрак по меню.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Средняя температура воздуха в Дагестане в мае +8+25 градусов, в сентября +12+30, в октябре +8+23. Возможны дожди.
Сотовая связь в Дагестане работает хорошо, доступен мобильный интернет 3g, местами 4g. Проблемы возникают только у абонентов Теле 2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки в горы со связью возможны перебои.
Примерно 3500 рублей на дополнительное питание.
Рекомендуем взять 3000-5000 рублей на дополнительные развлечения и покупку сувениров. Банкоматы есть только в Махачкале и Дербенте.
В первый день программы мы встречаемся в центре Махачкалы в 8:00. Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
Билеты нужно приобретать до аэропорта Махачкалы или до ж/д вокзала Махачкалы. Время приезда до 7:00 в первый день - вам нужно успеть добраться до центра Махачкалы к 8:00. Уезжать можно после 17:00 в последний день.
1) Завтраки и ужины в отеле или гостевом доме. Обед первого дня в рыбном ресторане. Обед второго, третьего и четвертого дня в кафе либо в гостевом доме.
2) В кафе/столовых/ресторанах (обед 2 раза, ужины 3 раза средний чек 500-800 р).
Важно! Для участников (в том числе для иностранных граждан) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение закрытой территории Миатлинской ГЭС, для этого необходимы полные данные первого разворота паспорта.