В программе экскурсии

Аргун

Бизнес центр Аргун Сити и мечеть имени Аймани Кадыровой – это те достопримечательности, по которым знают Аргун сегодня. Если Аргун Сити – это просто комплекс высоких зданий, которыми не удивить жителей больших городов, то мечеть имени Аймани Кадыровой – это небольшой шедевр современного искусства.

Обед

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где познакомимся с традиционной чеченской кухней.

Аллея Славы и Музей Ахмата Кадырова

Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы. Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников, так мы дойдем до мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова.

Мечеть «Сердце Чечни»

А теперь широкими проспектами и бульварами города мы направимся к знаменитой мечети «Сердце Чечни» — символу возрождения республики. Мечеть построена в традиционном османском стиле и является украшением архитектурного ансамбля города. По пути к мечети, мы полюбуемся церковью, построенной терскими казаками в крепости Грозный ещё в конце XIX века и восстановленной на основе исторического облика – православным храмом Архангела Михаила.

«Парк чудес» и Грозный-Сити

На площади перед бизнес-центром «Грозный Сити» разбит парк цветов, также известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых». Здесь вы увидите более 500 разновидностей деревьев, а еще сможете сделать интересные фото на фоне топиарных фигур. А потом мы поднимемся на смотровую площадку одной из башен комплекса с которой открывается изумительный вид на город.

«Сердце Чечни»

В городе Шали, что в 30 километрах от Грозного, расположена самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы расшифруете особенности ее архитектуры и погуляете по парку с сакурами и платанами, эта прогулка погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.