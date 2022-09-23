Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный

Целый день посвятим экскурсии по городу Грозному и окрестностям, увидим самые знаменитые достопримечательности

Целый день посвятим экскурсии по городу Грозному и окрестностям, увидим самые знаменитые достопримечательности.

Грозный покорит вас современной архитектурой, высотными зданиями, широкими проспектами и ухоженными парками.

Посмотрим на город с высоты птичьего полета, полюбуемся на грандиозные мечети «Сердце матери» и первую копию турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе – мечеть «Сердце Чечни».
Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный
Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный
Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный
Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный
Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный
Увлекательное путешествие из Махачкалы в Грозный
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Что вас ожидает 🤩

  • Бизнес-центр Аргун Сити и мечеть имени Аймани Кадыровой
  • Аллея Славы и Музей Ахмата Кадырова
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • «Парк чудес»
  • Грозный-Сити, одна из смотровых площадок
  • Мечеть «Гордость мусульман»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе экскурсии

Аргун

Бизнес центр Аргун Сити и мечеть имени Аймани Кадыровой – это те достопримечательности, по которым знают Аргун сегодня. Если Аргун Сити – это просто комплекс высоких зданий, которыми не удивить жителей больших городов, то мечеть имени Аймани Кадыровой – это небольшой шедевр современного искусства.

Обед

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где познакомимся с традиционной чеченской кухней.

Аллея Славы и Музей Ахмата Кадырова

Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы. Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников, так мы дойдем до мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова.

Мечеть «Сердце Чечни»

А теперь широкими проспектами и бульварами города мы направимся к знаменитой мечети «Сердце Чечни» — символу возрождения республики. Мечеть построена в традиционном османском стиле и является украшением архитектурного ансамбля города. По пути к мечети, мы полюбуемся церковью, построенной терскими казаками в крепости Грозный ещё в конце XIX века и восстановленной на основе исторического облика – православным храмом Архангела Михаила.

«Парк чудес» и Грозный-Сити

На площади перед бизнес-центром «Грозный Сити» разбит парк цветов, также известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых». Здесь вы увидите более 500 разновидностей деревьев, а еще сможете сделать интересные фото на фоне топиарных фигур. А потом мы поднимемся на смотровую площадку одной из башен комплекса с которой открывается изумительный вид на город.

«Сердце Чечни»

В городе Шали, что в 30 километрах от Грозного, расположена самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы расшифруете особенности ее архитектуры и погуляете по парку с сакурами и платанами, эта прогулка погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки Грозный-Сити (100 руб. /чел.)
  • Посещение комплекса Славы (100 руб. /чел.)
  • Посещение Музея Ахмата Кадырова (160 руб. /чел.)
  • Обед (от 600 руб. /чел., зависит от вашего заказа)
  • Сувениры и другие личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время мы свяжемся с Вами
  • Чтобы уточнить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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