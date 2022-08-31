3 день

Экскурсии - Хунзах, Матлаское плато, Каменная чаша

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсия в Хунзах.

С 6 века здесь была столица средневекового государства Сарир, которое просуществовало без малого 600 лет. Главная природная достопримечательность Хунзаха — водопады высотой от 60 до 100 метров.

Обед в частном доме.

Экскурсия на Матлаское плато.

Плато Матлас поражает своей красотой, с его вершины видны все окрестности как на ладони. На его территории есть смотровая площадка, на которой находится небольшая мечеть. С нее открывается шикарная панорама — ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады.

Каменная Чаша.

Каменная Чаша представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины расписаны разными цветами и мхом. Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: обед, ужин.