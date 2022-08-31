В сердце гор

Экскурсионный тур «В сердце гор» на 8 дней

4.7
3 отзыва
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
Ближайшие даты:
23
сен
7
окт
21
окт
4
ноя

Что вас ожидает 🤩

Водная гладь Кезеной-Ам
Водная гладь Кезеной-Ам
Прогуляемся по берегу живописного озера и сделаем самые красивые фотографии
Величие Сулакского каньона
Величие Сулакского каньона
Полюбуемся каньоном, превосходящим по глубине даже известный Гранд-Каньон в Аризоне!
Салтинский водопад
Салтинский водопад
Увидим уникальный подземный водопад в окружении причудливых пещерных сводов
Загадки города призраков
Загадки города призраков
Посетим древнее поселение Гамсутль и узнаем его историю
Посёлок ювелиров Кубачи
Посёлок ювелиров Кубачи
Отправимся в настоящий ремесленный центр ювелиров и при желании приобретём драгоценные сувениры
Пейзажи Матлаского плато
Пейзажи Матлаского плато
Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся на раскинувшиеся горные пейзажи

Описание

Тур для тех, кто уже бывал на гостеприимной кавказской земле и мечтает увидеть загадочные места, заброшенные аулы, бесконечно лазурные водохранилища Дагестана и единственное в мире село ювелиров «Кубачи».

Вас ждёт особенное путешествие от Грозного до Дербента, эксклюзивная экскурсия по Российскому Университету спецназа в Чеченской Республике, знакомство с потрясающими и величественными красотами природы, «городом-призраком», самыми гостеприимными хозяевами, мастерами ювелирного искусства и прославленной на весь мир Кавказской кухней.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Грозный

14:30 Встреча группы в холле отеля.

Размещение в отеле.

Посещение Российского Университета Спецназа.

Экскурсия по комплексу с показом аэротрубы, гаража производства местных багги Чаборз, стрелковых галерей и площадки спортинг. По желанию можно будет воспользоваться предлагаемыми активностями за дополнительную оплату.

Экскурсия по г. Грозный. Достопримечательности:

  • Грозный-Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни»;
  • храм Архангела Михаила;
  • мечеть «Сердце Матери».

Возвращение в отель.

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: посещение Грозный-Сити — 150 руб., музей — 150 руб., активности в университете спецназа (по желанию), обед и ужин.

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
2 день

«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам

Завтрак.

Экскурсии:

  • мечеть «Гордость Мусульман» в Шали;
  • этнографический комплекс поселение Хой.

Обед.

Выезд на озеро Кезеной-Ам.

Прогулка вокруг озера.

Дорога в село Ирганай республики Дагестан.

Размещение в отеле на берегу Ирганайского водохранилица.

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: обед.

«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам
3 день

Экскурсии - Хунзах, Матлаское плато, Каменная чаша

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсия в Хунзах.

С 6 века здесь была столица средневекового государства Сарир, которое просуществовало без малого 600 лет. Главная природная достопримечательность Хунзаха — водопады высотой от 60 до 100 метров.

Обед в частном доме.

Экскурсия на Матлаское плато.

Плато Матлас поражает своей красотой, с его вершины видны все окрестности как на ладони. На его территории есть смотровая площадка, на которой находится небольшая мечеть. С нее открывается шикарная панорама — ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады.

Каменная Чаша.

Каменная Чаша представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины расписаны разными цветами и мхом. Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: обед, ужин.

Экскурсии - Хунзах, Матлаское плато, Каменная чашаЭкскурсии - Хунзах, Матлаское плато, Каменная чашаЭкскурсии - Хунзах, Матлаское плато, Каменная чаша
4 день

Салтинский водопад, селение Чох, селение Гамсутль

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсия на Салтинский водопад.

Это единственный в Дагестане подземный водопад, дорога к нему — это яркое, незабываемое приключение. Ущелье живописное, но, чтобы пройти по нему, потребуются физические усилия. В конце непростого пути ждет награда в виде красивой пещеры.

Посещение селения Чох.

Аул Чох расположен в котловане Андалалской долины, окруженный со всех сторон горами. На подъезде туристов встречают густые сады и горная река Кара-Койсу.

Обед в сельском кафе Чох.

Экскурсия в старое селение Гамсутль.

Этот заброшенный горный аул называют «селом-призраком» из-за отсутствия людей. Кто-то из жителей перебрался в более крупные селения или города за лучшей жизнью, кто-то умер. Постепенно поселок опустел.

Этот живописный уголок щедро награжден природой мягким климатом, чистым воздухом и обилием солнца. Местность вокруг поселения гористая. Совсем рядом с аулом бьет родник с целебной водой. Его полезные свойства известны по всей округе.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: обед, ужин.

Салтинский водопад, селение Чох, селение ГамсутльСалтинский водопад, селение Чох, селение ГамсутльСалтинский водопад, селение Чох, селение ГамсутльСалтинский водопад, селение Чох, селение ГамсутльСалтинский водопад, селение Чох, селение Гамсутль
5 день

Карадахская теснина и Старый Гоор

Завтрак в кафе отеля.

Экскурсия в Карадахскую теснину.

Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (по причине добычи в XIX веке горючих сланцев в этих местах) или «Ворота чудес».

Обед в сельском кафе.

Экскурсия в Старый Гоор — древнее заброшенное селение.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: обед, ужин.

Карадахская теснина и Старый ГоорКарадахская теснина и Старый ГоорКарадахская теснина и Старый Гоор
6 день

Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд к Сулакскому каньону.

Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона. Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км. Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Дорога на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС. За доп. плату можно прокатиться на лодках по Чиркейскому водохранилищу, что произведет неизгладимое впечатление.

Обед.

Переезд в г. Дербент.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Дополнительные расходы: обед, ужин, катание на катере — 700 рублей.

Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон и Чиркейское водохранилище
7 день

Село Кубачи и комбинат ювелирных изделий

Завтрак в отеле.

Экскурсия в высокогорное селение Кубачи.

С VI века народ, живущий в селе Кубачи, известен как «кольчужники». В Средние века местные жители славились искусным умением делать отличные кольчуги, сабли, кинжалы и другое оружие.

В Кубачи музей в каждом доме. Семейные реликвии, шедевры не продаются, они передаются из поколения в поколение. В каждом доме живут ювелиры, златокузнецы.

Комбинат ювелирный изделий.

Мы узнаем больше о том, как зарождалась здесь эта культура и почему отец может не рассказать сыну семейный секрет. Также у нас будет возможность приобрести Кубачинские изделия из серебра.

Экскурсия в башню-музей.

Поднимемся на крышу башни, откуда открывается красивый вид на село и побродим по узким улочкам с множеством старинных строений и древних башен.

Обед с национальной кухней.

Возвращение в отель г. Дербент.

Свободное время.

Дополнительные расходы: посещение Кубачи (музей и башня) — 350 рублей

Село Кубачи и комбинат ювелирных изделийСело Кубачи и комбинат ювелирных изделийСело Кубачи и комбинат ювелирных изделий
8 день

Экскурсия по Дербенту

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала». Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем, прикрывали Каспийские ворота в Персию. Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города. Нас ждут «Девичьи бани», Джума-мечеть, Домик Петра I, морская набережная.

Обед.

Отъезд.

Дополнительные расходы: посещение Крепости Нарын-Кала — 150 руб., Девичьи Бани —100 руб., Музей Домик Петра I — 150 руб. (при посещении), обед, трансфер до Махачкалы — при необходимости.

Экскурсия по ДербентуЭкскурсия по Дербенту

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Грозный — 1 ночь, с. Ирганай — 4 ночи, г. Дербент — 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

География проживанияОтельСтоимость, вариант размещения
ДвухместноеОдноместное
г. ГрозныйОтель «Тийналла», Отель «Беркат»61 30063 850
с. ИрганайОтель «Сарир» с. Ирганай,
г. ДербентОтель «Апельсин» / «Океан»

При желании проживание в отеле можно продлить.

Доплата за дополнительные сутки, за номер, руб:

Название отеля, гостиницыВариант размещенияСтоимость доп. суток, с завтраком
Отель «Тийналла»****2-х местный «Стандарт»4 000
1-но местный «Стандарт»3 500
Отель «Беркат»***2-х местный «Стандарт»4 500
1-но местный «Стандарт»3 000
Отель «Central City»2-х местный «Стандарт»5 190
1-но местный «Стандарт»4 690
Отель «Апельсин»**2-х местный «Стандарт»4 000
1-но местный «Стандарт»2 500

Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.

В программе кэшбэк участвуют отели: «Тийналла», «Беркат», «Апельсин», «Океан».

Варианты проживания

Отель «Тийналла»

1 ночь

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут воспользоваться камерой хранения багажа. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»

Отель «Беркат»

1 ночь

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»

Отель «Сарир»

4 ночи

Отель в п. Ирганай с уютными номерами и видом на горы. В отеле работает ресторан.

Отель «Сарир»

Отель «Апельсин»

2 ночи

Все номера отеля с рабочим столом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей патио с видом на город и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен шкаф для одежды и можно воспользоваться чайником.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена детская игровая площадка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Администрация организует трансфер от/до аэропорта. В отеле можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

По утрам в отеле «Апельсин» подают континентальный завтрак.

Отель «Апельсин»Отель «Апельсин»Отель «Апельсин»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки и ужин в 2-й день
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно — из Махачкалы или Дербента.
  • Грозный Сити — 150 руб. /чел.
  • Музей в Грозном — 150 руб. /чел.
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Другие входные билеты, не включённые в тур
  • Катание на катере
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.
  • Полеты в аэротрубе — 1800 руб. (2 минуты)
  • Катание на Багги Чаборз — 3500 руб. (10 км)
  • Стрельба из оружия — от 7500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые для поездки (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения горных регионов;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила безопасности на экскурсиях

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
31 авг 2022
Наш тур по Кавказу удался.
Экскурсии были всеобъемлющими и познавательными. Гиды и сопровождающий Анатолий очень классные, отвечали на все вопросы. Впечатления о Кавказе остались положительными и на всю жизнь.
Отели подобраны хорошо, без изысков, для путешествий самое то, кровать, ванна есть и туалет нормальный - не дырка в полу 😁. У нас был "Гостиный двор" в Дагестане и "Пятигорск" в Пятигорске.
Самое изнурительное - это переезд. У мужа рост 180, и ему было тяжело сидеть долгие поездки из-за маленького расстояния между креслами. Хорошо, что было много остановок, чтобы размяться 🙂
Я бы предупреждала в программе, что катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу немного экстремальное и мокрое.
И еще я бы прописала в программе тура, что канатная дорога в Чегете и частично на Домбае открытая. Тоже мини-экстрим 😬
А
16 авг 2022
Все организовано супер
Н
30 июля 2022
А теперь немного об организаторах нашего отпуска, от сообщества туроператоров "Большая страна" с нами работала менеджер Юлия Токарева, большое Вам спасибо, за терпение и помощь по организационным вопросам. Выбор отеля занял время. В Пятигорске заботу о нас взяла на себя Елена из принимающей стороны, весь тур Елена была на связи с нами, ответы на все вопросы и решение проблем моментальные. Приятно, что в тур. индустрии есть такие люди. Спасибо!!! Вы и вся Ваша команда пробуждаете желание путешествовать по нашей стране.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Нина!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
3 дня 7 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
Добро пожаловать в Дагестан. На 4 дня мы покинем шумную Махачкалу и отправимся на исследование красот республики
Аэропорт Махачкалы
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
60 000 за 1 человека
Пятидневный тур по Дагестану
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Пятидневный тур по Дагестану
Пятидневный тур по Дагестану удивит Вас теплым приемом
Проспект А. Акушинского, 100, Махачкала
13 окт
39 500 за 1 человека
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