Тур для тех, кто уже бывал на гостеприимной кавказской земле и мечтает увидеть загадочные места, заброшенные аулы, бесконечно лазурные водохранилища Дагестана и единственное в мире село ювелиров «Кубачи».
Вас ждёт особенное путешествие от Грозного до Дербента, эксклюзивная экскурсия по Российскому Университету спецназа в Чеченской Республике, знакомство с потрясающими и величественными красотами природы, «городом-призраком», самыми гостеприимными хозяевами, мастерами ювелирного искусства и прославленной на весь мир Кавказской кухней.
14:30 Встреча группы в холле отеля.
Размещение в отеле.
Посещение Российского Университета Спецназа.
Экскурсия по комплексу с показом аэротрубы, гаража производства местных багги Чаборз, стрелковых галерей и площадки спортинг. По желанию можно будет воспользоваться предлагаемыми активностями за дополнительную оплату.
Экскурсия по г. Грозный. Достопримечательности:
Возвращение в отель.
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: посещение Грозный-Сити — 150 руб., музей — 150 руб., активности в университете спецназа (по желанию), обед и ужин.
Завтрак.
Экскурсии:
Обед.
Выезд на озеро Кезеной-Ам.
Прогулка вокруг озера.
Дорога в село Ирганай республики Дагестан.
Размещение в отеле на берегу Ирганайского водохранилица.
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсия в Хунзах.
С 6 века здесь была столица средневекового государства Сарир, которое просуществовало без малого 600 лет. Главная природная достопримечательность Хунзаха — водопады высотой от 60 до 100 метров.
Обед в частном доме.
Экскурсия на Матлаское плато.
Плато Матлас поражает своей красотой, с его вершины видны все окрестности как на ладони. На его территории есть смотровая площадка, на которой находится небольшая мечеть. С нее открывается шикарная панорама — ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады.
Каменная Чаша.
Каменная Чаша представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины расписаны разными цветами и мхом. Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные расходы: обед, ужин.
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсия на Салтинский водопад.
Это единственный в Дагестане подземный водопад, дорога к нему — это яркое, незабываемое приключение. Ущелье живописное, но, чтобы пройти по нему, потребуются физические усилия. В конце непростого пути ждет награда в виде красивой пещеры.
Посещение селения Чох.
Аул Чох расположен в котловане Андалалской долины, окруженный со всех сторон горами. На подъезде туристов встречают густые сады и горная река Кара-Койсу.
Обед в сельском кафе Чох.
Экскурсия в старое селение Гамсутль.
Этот заброшенный горный аул называют «селом-призраком» из-за отсутствия людей. Кто-то из жителей перебрался в более крупные селения или города за лучшей жизнью, кто-то умер. Постепенно поселок опустел.
Этот живописный уголок щедро награжден природой мягким климатом, чистым воздухом и обилием солнца. Местность вокруг поселения гористая. Совсем рядом с аулом бьет родник с целебной водой. Его полезные свойства известны по всей округе.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные расходы: обед, ужин.
Завтрак в кафе отеля.
Экскурсия в Карадахскую теснину.
Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (по причине добычи в XIX веке горючих сланцев в этих местах) или «Ворота чудес».
Обед в сельском кафе.
Экскурсия в Старый Гоор — древнее заброшенное селение.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные расходы: обед, ужин.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд к Сулакскому каньону.
Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона. Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км. Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.
Дорога на Чиркейское водохранилище.
Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС. За доп. плату можно прокатиться на лодках по Чиркейскому водохранилищу, что произведет неизгладимое впечатление.
Обед.
Переезд в г. Дербент.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Дополнительные расходы: обед, ужин, катание на катере — 700 рублей.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в высокогорное селение Кубачи.
С VI века народ, живущий в селе Кубачи, известен как «кольчужники». В Средние века местные жители славились искусным умением делать отличные кольчуги, сабли, кинжалы и другое оружие.
В Кубачи музей в каждом доме. Семейные реликвии, шедевры не продаются, они передаются из поколения в поколение. В каждом доме живут ювелиры, златокузнецы.
Комбинат ювелирный изделий.
Мы узнаем больше о том, как зарождалась здесь эта культура и почему отец может не рассказать сыну семейный секрет. Также у нас будет возможность приобрести Кубачинские изделия из серебра.
Экскурсия в башню-музей.
Поднимемся на крышу башни, откуда открывается красивый вид на село и побродим по узким улочкам с множеством старинных строений и древних башен.
Обед с национальной кухней.
Возвращение в отель г. Дербент.
Свободное время.
Дополнительные расходы: посещение Кубачи (музей и башня) — 350 рублей
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала». Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем, прикрывали Каспийские ворота в Персию. Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города. Нас ждут «Девичьи бани», Джума-мечеть, Домик Петра I, морская набережная.
Обед.
Отъезд.
Дополнительные расходы: посещение Крепости Нарын-Кала — 150 руб., Девичьи Бани —100 руб., Музей Домик Петра I — 150 руб. (при посещении), обед, трансфер до Махачкалы — при необходимости.
Тур предусматривает проживание в г. Грозный — 1 ночь, с. Ирганай — 4 ночи, г. Дербент — 2 ночи.
|География проживания
|Отель
|Стоимость, вариант размещения
|Двухместное
|Одноместное
|г. Грозный
|Отель «Тийналла», Отель «Беркат»
|61 300
|63 850
|с. Ирганай
|Отель «Сарир» с. Ирганай,
|г. Дербент
|Отель «Апельсин» / «Океан»
При желании проживание в отеле можно продлить.
Доплата за дополнительные сутки, за номер, руб:
|Название отеля, гостиницы
|Вариант размещения
|Стоимость доп. суток, с завтраком
|Отель «Тийналла»****
|2-х местный «Стандарт»
|4 000
|1-но местный «Стандарт»
|3 500
|Отель «Беркат»***
|2-х местный «Стандарт»
|4 500
|1-но местный «Стандарт»
|3 000
|Отель «Central City»
|2-х местный «Стандарт»
|5 190
|1-но местный «Стандарт»
|4 690
|Отель «Апельсин»**
|2-х местный «Стандарт»
|4 000
|1-но местный «Стандарт»
|2 500
Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.
В программе кэшбэк участвуют отели: «Тийналла», «Беркат», «Апельсин», «Океан».
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут воспользоваться камерой хранения багажа. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Отель в п. Ирганай с уютными номерами и видом на горы. В отеле работает ресторан.
Все номера отеля с рабочим столом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей патио с видом на город и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен шкаф для одежды и можно воспользоваться чайником.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена детская игровая площадка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Администрация организует трансфер от/до аэропорта. В отеле можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
По утрам в отеле «Апельсин» подают континентальный завтрак.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.