Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ

Дербент - самый старый город России, окруженный ореолом мифов и тайн

4.3
4 отзыва
Дербент — самый старый город России, окруженный ореолом мифов и тайн.

На этой экскурсии вы услышите захватывающие истории его расцвета и упадка и отправитесь на прогулку по узким древним улочкам среди многовековых зданий.
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Нарын-Кала
  • Музей прикладного искусства и ковра
  • Экраноплан «Лунь»
  • Старая Джума-мечеть
  • Набережная города
  • Прогулка по старой части города
  • Армянская церковь

Что вас ожидает:

  • Ты сможешь прогуляться по стенам Великой крепости Нарын-Кала;
  • Центральная Джума-мечеть не оставит никого равнодушным, являясь самой старой мечетью;
  • В нашей программе будет старая Армянская церковь, внутри находится музей ковра и прикладного искусства;
  • Красивая Набережная города
  • Вкусный обед и несравненный ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Взрослый (12+)
2 550 ₽
Детский (0-11 лет)
2 550 ₽
Пенсионный
2 550 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение крепости Нарын-Кала
  • Музей прикладного искусства и ковра
Что не входит
  • Обед в кафе на берегу моря
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Место начала и завершения
пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По вторникам в 08:00

Кочевник Т.
Кочевник Т.
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