Ты сможешь прогуляться по стенам Великой крепости Нарын-Кала;
Центральная Джума-мечеть не оставит никого равнодушным, являясь самой старой мечетью;
В нашей программе будет старая Армянская церковь, внутри находится музей ковра и прикладного искусства;
Красивая Набережная города
Вкусный обед и несравненный ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь».
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-19 человек
Взрослый (12+)
2 550 ₽
Детский (0-11 лет)
2 550 ₽
Пенсионный
2 550 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение крепости Нарын-Кала
Музей прикладного искусства и ковра
Что не входит
Обед в кафе на берегу моря
Личные расходы (сувениры и пр. )
Место начала и завершения
пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.