Дагестан - уникальная республика с захватывающей историей и разнообразными пейзажами

Дагестан — уникальная республика с захватывающей историей и разнообразными пейзажами.

Здесь вы побываете в пустыне и на море, подниметесь в горы и увидите подземный водопад, посетите заброшенные аулы и прокатитесь на катере по каньону.

Сопровождать вас будут радушные местные гиды, благодаря которым вы полностью погрузитесь в неповторимую атмосферу этих мест.
Весь Дагестан за 5 дней
Весь Дагестан за 5 дней
Весь Дагестан за 5 дней
Весь Дагестан за 5 дней
Весь Дагестан за 5 дней
Весь Дагестан за 5 дней
Весь Дагестан за 5 дней

Что вы увидите 🤩

  • Сары-кум
  • Сулакский каньон
  • Гимринский тунель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинский Водопад
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Гуниб (Царская поляна, Беседка Шамиля, Гунибская крепость)
  • Дербент
  • Крепость Нарын-Кала
  • Экраноплан «Лунь»
  • Ханагский водопад
  • Крепость «Семи братьев и одной сестры»

Что вас ожидает:

  • Мы предоставляем гостиницу, пропитание и посещение различных достопримечательностей, осуществляемое на шестиместном минивэне.
  • Базовая программа изменяется в соответствии с пожеланиями. Гарантируем комфорт и незабываемое путешествие.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 5-6 человек
Стандартный билет
23 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице и гостевых домах по маршруту (3 номера на 2 двух местные номера, 4 ночи, тёплый санузел и душ)
  • Передвижение на авто/минивэне
  • Питание по программе (4 обеда, 1 ужин, 4 завтрака)
  • Сопровождение гида-водителя на всем протяжении маршрута
  • Входные билеты на Сары-кум, Нарыл-кала
  • Прогулка по Сулакскому каньону на катере
  • Экскурсия в Гамсутль
  • Услуги отличного экскурсовода по крепости Нарыл-кала и по Старому городу (Магалы)
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
  • Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже).
Что не входит
  • Авиабилеты в/из Махачкалу
  • Сувениры, питание вне программы (не обязательно).
Место начала и завершения
аэропорт уйташ Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:00

Далгат А.
Далгат А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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