Дагестан — уникальная республика с захватывающей историей и разнообразными пейзажами.



Здесь вы побываете в пустыне и на море, подниметесь в горы и увидите подземный водопад, посетите заброшенные аулы и прокатитесь на катере по каньону.



Сопровождать вас будут радушные местные гиды, благодаря которым вы полностью погрузитесь в неповторимую атмосферу этих мест.