Мы предоставляем гостиницу, пропитание и посещение различных достопримечательностей, осуществляемое на шестиместном минивэне.
Базовая программа изменяется в соответствии с пожеланиями. Гарантируем комфорт и незабываемое путешествие.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 5-6 человек
Стандартный билет
23 900 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Размещение в гостинице и гостевых домах по маршруту (3 номера на 2 двух местные номера, 4 ночи, тёплый санузел и душ)
Передвижение на авто/минивэне
Питание по программе (4 обеда, 1 ужин, 4 завтрака)
Сопровождение гида-водителя на всем протяжении маршрута
Входные билеты на Сары-кум, Нарыл-кала
Прогулка по Сулакскому каньону на катере
Экскурсия в Гамсутль
Услуги отличного экскурсовода по крепости Нарыл-кала и по Старому городу (Магалы)
Групповой трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже).
Что не входит
Авиабилеты в/из Махачкалу
Сувениры, питание вне программы (не обязательно).
Место начала и завершения
аэропорт уйташ Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.