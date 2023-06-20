Всего за 6 дней увидим «кавказскую Швейцарию» с альпийскими лугами и бирюзовым озером, прокатимся по Чиркейскому водохранилищу мимо живописных бухт — почти норвежские фьорды, и пройдём по песчаным барханам Сарыкума.



Побываем на мельнице и узнаем, как готовят местное лакомство — урбеч, прикоснёмся к стенам средневековых башен и поднимемся на крышу небоскрёба Грозный-Сити, посетим единственную в стране мечеть в стиле хай-тек и полюбуемся, как закатное солнце опустится за горные вершины на плато Матлас.