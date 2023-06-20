Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия

Расслабиться в горячем источнике, попробовать настоящий урбеч и провести ночь в высокогорном ауле

Всего за 6 дней увидим «кавказскую Швейцарию» с альпийскими лугами и бирюзовым озером, прокатимся по Чиркейскому водохранилищу мимо живописных бухт — почти норвежские фьорды, и пройдём по песчаным барханам Сарыкума.

Побываем на мельнице и узнаем, как готовят местное лакомство — урбеч, прикоснёмся к стенам средневековых башен и поднимемся на крышу небоскрёба Грозный-Сити, посетим единственную в стране мечеть в стиле хай-тек и полюбуемся, как закатное солнце опустится за горные вершины на плато Матлас.
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Ближайшие даты:
5
мая
23
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, рейсы с прилётом до 18:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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