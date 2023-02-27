Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент – самый древний город России!
Мы будем жить в новом, современном отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» на побережье Каспийского моря!
Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хамамом в нашем распоряжении.
Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия:)
Заселяемся в отель.
В номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!:)
Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента!
Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.
Попробуем знаменитые чуду – очень тонкие лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.
Затем нам подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.
Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!
На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими!
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым! Ура!
После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана – самого большого в России!
По вечерам здесь "танец" воды синхронизируется с музыкой. Очень красиво!
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.
Сначала посетим главную достопримечательность Дербента – цитадель VI века «Нарын-Кала».
Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.
Она находится на возвышенности и сверху открывается потрясающий вид на город.
Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.
И, конечно, прогуляемся по Старому Дербенту.
После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.
Завод, кажется, пронизан коньячными парами, которые проникают через тончайшие поры дерева.
Этот процесс производители романтично называют "долей ангелов".
Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с Мастером купажа.
А дальше – дегустация!
Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.
Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан с панорамным видом на весь Дербент!
Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо – хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.
Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.
Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!
После обеда нас будут ждать на винодельне.
Дербентская винодельческая компания – это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.
Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.
Дальше приступаем к дегустации!
Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.
Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем новое путешествие завтра!
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!
По дороге с пейзажами, захватывающими дух, мы доедем до бывшей столицы Аварского ханства.
Это самое сердце горного Дагестана!
Хунзах покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую вам предстоит услышать.
Также мы увидим живописный водопад Тобот – один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа.
На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.
Мы идем в гости к аварской семье!
Пробуем традиционные блюда: курзе, чуду, шашлыки и на десерт – абрикосовая каша с урбечом.
Здесь мы ощутим настоящее дагестанское гостеприимство!
Едем дальше!
Наш путь пройдет по самому длинному автодорожному тоннелю в России – Гимринскому.
Мы доберемся до исторического места, родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля.
Коротко познакомимся с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века.
И увидим Гимринскую оборонительную башню.
Едем в столицу Дагестана – Махачкалу!
Мы проведем здесь следующие две ночи нашего путешествия.
Наш отель находится в центре города, один из лучших в Махачкале.
Идем на ужин в панорамный ресторан, расположенный на 13 этаже, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город.
Нас ждет авторская кавказская кухня.
На закуску нам подадут салат с запеченной свеклой, черносливом и ремесленным козьим сыром, в качестве основного блюда – сочный молочный козленок.
На десерт – запеченная тыква с соленой карамелью, орехами и мороженым.
Конечно, все блюда сопровождаются вином, которое составляет идеальную пару к блюдам!
Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!
Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!
Сулакский каньон – самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе – глубиной почти 2 километра.
Затем нас пригласят на прогулку по самому большому водоему Северного Кавказа – Чиркейскому водохранилищу.
На береговой линии мы увидим каньоны, пещеры, плачущие водопады и многочисленные бухты.
Здешние пейзажи очень похожи на норвежские фьорды!
Мы зайдем на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где откроются головокружительные виды.
Дальше едем в настоящий персиковый сад, где для нас будет приготовлен пикник на свежем воздухе!
Нам подадут сочный шашлык из баранины, дагестанские лепешки со всевозможными начинками – чуду, а также чай в настоящем самоваре на углях!
Возвращаемся в Махачкалу, где нас будут ждать на одной из лучших сыроварен России!
Ее идейный вдохновитель – Мишель Луи Ленц – известный французский ресторатор, шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен.
Здесь готовят 12 авторских французских, итальянских и швейцарских сыров.
Качотта, буратта, моцарелла, грюйер, раклет и другие. Только ручной труд!
И для нас проведут мастер-класс по сыроварению.
Мы посмотрим производство, вместе приготовим моцареллу, а затем продегустируем различные виды сыров с бокалом белого вина.
Отправляемся на заключительный ужин!
Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.
Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.
Нам подадут сулакскую форель, приготовленную на мангале, с овощами гриль.
Также мы попробуем знаменитый лезгинский пирог с мясом и сыром – цкен, который готовят "только для своих".
На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.
Наслаждаемся!
После завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы посетить центральный рынок и купить дагестанские специалитеты с собой.
Или можно прогуляться по набережной Махачкалы и искупаться в Каспийском море.
Затем мы вас проводим в аэропорт.
Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Тур предполагает проживание в отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» 4*, г. Дербент (2 ночи) и «Монто Hotel» 4*, г. Махачкала (2 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместное размещение без акции
|Двухместное размещение с акцией «ранее бронирование»
|Одноместное размещение без акции
|Одноместное размещение с акцией «ранее бронирование»
|88 000
|82 000
|105 000
|96 000
Сроки проведений акции в зависимости от даты заезда:
Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" – новинка 2022 года на побережье Каспийского моря.
Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.
Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.