Винно-гастрономический тур в Дагестан

Предлагаем вам отправиться в настоящее гастрономическое путешествие

5
3 отзыва
Программа по дням
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Предлагаем вам отправиться в настоящее гастрономическое путешествие в Дагестан! Это будет полное погружение в край роскошных гор и свободы, вкусных угощений и добрых людей, полётов на катерах и свежего воздуха, тепла и колорита. Продуманный маршрут, в котором вы успеете увидеть и попробовать максимум за 5 дней.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях уже входят в стоимость. А вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

«Мишленовская» сыроварня
«Мишленовская» сыроварня
Отправимся в одну из лучших сыроварен России, где научимся приготовлению моцареллы
Лучшие рестораны Дагестана
Лучшие рестораны Дагестана
Посетим самые знаменитые заведения с кавказской кухней
«Пальчики оближешь»
«Пальчики оближешь»
Весь тур мы будем наслаждаться разнообразными местными блюдами под аккомпанемент вкуснейшего вина
Прогулка на катере
Прогулка на катере
С ветерком прокатимся по самому большому водоему Северного Кавказа – Чиркейскому водохранилищу
Водопад Тобот
Водопад Тобот
Восхитимся красотой и величием одного из самых известных водопадов Дагестана
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Вы увидите самый глубокий каньон Европы, от вида которого захватывает дух!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дагестан

Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент – самый древний город России!

Мы будем жить в новом, современном отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» на побережье Каспийского моря!

Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хамамом в нашем распоряжении.

Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия:)

Заселяемся в отель.

В номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!:)

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента!

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.

Попробуем знаменитые чуду – очень тонкие лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.

Затем нам подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.

Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!

На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими!

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым! Ура!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана – самого большого в России!

По вечерам здесь "танец" воды синхронизируется с музыкой. Очень красиво!

Прибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в Дагестан
2 день

Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.

Сначала посетим главную достопримечательность Дербента – цитадель VI века «Нарын-Кала».

Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.

Она находится на возвышенности и сверху открывается потрясающий вид на город.

Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.

И, конечно, прогуляемся по Старому Дербенту.

После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.

Завод, кажется, пронизан коньячными парами, которые проникают через тончайшие поры дерева.

Этот процесс производители романтично называют "долей ангелов".

Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с Мастером купажа.

А дальше – дегустация!

Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.

Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан с панорамным видом на весь Дербент!

Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо – хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.

Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.

Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!

После обеда нас будут ждать на винодельне.

Дербентская винодельческая компания – это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.

Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.

Дальше приступаем к дегустации!

Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.

Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем новое путешествие завтра!

Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал
3 день

Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!

По дороге с пейзажами, захватывающими дух, мы доедем до бывшей столицы Аварского ханства.

Это самое сердце горного Дагестана!

Хунзах покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую вам предстоит услышать.

Также мы увидим живописный водопад Тобот – один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа.

На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.

Мы идем в гости к аварской семье!

Пробуем традиционные блюда: курзе, чуду, шашлыки и на десерт – абрикосовая каша с урбечом.

Здесь мы ощутим настоящее дагестанское гостеприимство!

Едем дальше!

Наш путь пройдет по самому длинному автодорожному тоннелю в России – Гимринскому.

Мы доберемся до исторического места, родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля.

Коротко познакомимся с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века.

И увидим Гимринскую оборонительную башню.

Едем в столицу Дагестана – Махачкалу!

Мы проведем здесь следующие две ночи нашего путешествия.

Наш отель находится в центре города, один из лучших в Махачкале.

Идем на ужин в панорамный ресторан, расположенный на 13 этаже, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город.

Нас ждет авторская кавказская кухня.

На закуску нам подадут салат с запеченной свеклой, черносливом и ремесленным козьим сыром, в качестве основного блюда – сочный молочный козленок.

На десерт – запеченная тыква с соленой карамелью, орехами и мороженым.

Конечно, все блюда сопровождаются вином, которое составляет идеальную пару к блюдам!

Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане
4 день

Сулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварне

Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!

Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!

Сулакский каньон – самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе – глубиной почти 2 километра.

Затем нас пригласят на прогулку по самому большому водоему Северного Кавказа – Чиркейскому водохранилищу.

На береговой линии мы увидим каньоны, пещеры, плачущие водопады и многочисленные бухты.

Здешние пейзажи очень похожи на норвежские фьорды!

Мы зайдем на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где откроются головокружительные виды.

Дальше едем в настоящий персиковый сад, где для нас будет приготовлен пикник на свежем воздухе!

Нам подадут сочный шашлык из баранины, дагестанские лепешки со всевозможными начинками – чуду, а также чай в настоящем самоваре на углях!

Возвращаемся в Махачкалу, где нас будут ждать на одной из лучших сыроварен России!

Ее идейный вдохновитель – Мишель Луи Ленц – известный французский ресторатор, шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен.

Здесь готовят 12 авторских французских, итальянских и швейцарских сыров.

Качотта, буратта, моцарелла, грюйер, раклет и другие. Только ручной труд!

И для нас проведут мастер-класс по сыроварению.

Мы посмотрим производство, вместе приготовим моцареллу, а затем продегустируем различные виды сыров с бокалом белого вина.

Отправляемся на заключительный ужин!

Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.

Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.

Нам подадут сулакскую форель, приготовленную на мангале, с овощами гриль.

Также мы попробуем знаменитый лезгинский пирог с мясом и сыром – цкен, который готовят "только для своих".

На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.

Наслаждаемся!

Сулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварне
5 день

Завершение программы

После завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы посетить центральный рынок и купить дагестанские специалитеты с собой.

Или можно прогуляться по набережной Махачкалы и искупаться в Каспийском море.

Затем мы вас проводим в аэропорт.

Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» 4*, г. Дербент (2 ночи) и «Монто Hotel» 4*, г. Махачкала (2 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Двухместное размещение без акцииДвухместное размещение с акцией «ранее бронирование»Одноместное размещение без акцииОдноместное размещение с акцией «ранее бронирование»
88 00082 000 105 00096 000

Сроки проведений акции в зависимости от даты заезда:

  • 1-5 апреля – до 20.02.2023;
  • 1-5 мая – до 20.03.2023;
  • 20-24 мая – до 10.04.2023;
  • 19-23 июня – до 10.05.2023;
  • 6-10 сентября – до 30.06.2023;
  • 8-12 октября – до 31.07.2023;
  • 2-6 ноября – до 31.08.2023.

Варианты проживания

Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4

2 ночи

Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" – новинка 2022 года на побережье Каспийского моря.

Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.

Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.

Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4

Отель «Монто Hotel» 4

2 ночи

Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях 4* в г. Дербент и в г. Махачкала
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах, с винным сопровождением)
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом (Дербент, Махачкала, горный Дагестан, Сулакский каньон)
  • Все дегустации (винодельня, коньячный дом, сыроварня)
  • Пикник в персиковом саду
  • Все входные билеты по программе
  • Мастер-класс по сыроварению
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
27 фев 2023
Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
Ш
27 фев 2023
Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит просто сказочно, даже мороз, который стоя все время нашего путешествия оказался совсем не таким страшным. Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части, мы попробовали множество прекрасных блюд арктической кухни. Очень понравился гид Константин.
Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море
Ш
27 фев 2023
Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части. Очень понравился гид Константин.

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Водные развлечения
Можно с детьми
На катере
Многодневные туры
5-дневные туры
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Водопад Тобот
Гастрономические

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