Приглашаем полюбоваться фантастическими пейзажами и испытать гордость победы и преодоления.



Мы побываем в высокогорном селе Куруш, где время словно застыло: вы познакомитесь с укладом и бытом его жителей и пройдётесь по аутентичным улочкам. Мы угостим вас аппетитными блюдами национальной кухни.



А главное — вместе поднимемся на священную гору Шалбуздаг и покорим Базардюзю на границе России и Азербайджана. Проверим, какие облака на ощупь? (Тур подойдёт для физически подготовленных участников.)