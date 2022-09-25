Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана

Покорить высоту в 4466 метров, побывать на священной горе и погулять по древнему селению

Приглашаем полюбоваться фантастическими пейзажами и испытать гордость победы и преодоления.

Мы побываем в высокогорном селе Куруш, где время словно застыло: вы познакомитесь с укладом и бытом его жителей и пройдётесь по аутентичным улочкам. Мы угостим вас аппетитными блюдами национальной кухни.

А главное — вместе поднимемся на священную гору Шалбуздаг и покорим Базардюзю на границе России и Азербайджана. Проверим, какие облака на ощупь? (Тур подойдёт для физически подготовленных участников.)
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Восхождение на Базардюзю - высочайшую вершину Южного Дагестана
Ближайшие даты:
23
сен
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур подойдёт для физически подготовленных участников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала. Мы встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости
Завершение: Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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