Восхождение на гору Шалбуздаг

Совершите восхождение на гору Шалбуздаг - одну из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта, что

Авторский тур
Совершите восхождение на гору Шалбуздаг – одну из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта, что вздымается на высоту 4142 метров над уровнем моря.

За время тура вы увидите село Мискинджа, история которого насчитывает 1500 лет, побываете в святилище «Пир Сулейман», где находится могила праведника Сулеймана и в мечети «Золотой Эренлер».

А еще увидите необыкновенные озеро Зам-Зам и поляну Пир Эренлер.
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг

Что вас ожидает 🤩

  • Село Мискинджа
  • Святилище «Пир Сулейман»
  • Мечеть «Золотой Эренлер»
  • Озеро Зам-Зам
  • Пир Эренлер
Программа тура

Гора Шалбуздаг

Одна из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта. Вздымается на высоту 4142 метров над уровнем моря. Вам предстоит настоящее восхождение, для которого понадобятся силы. Крутые склоны Шалбуздага требуют серьёзной физической подготовки и время на восстановление. Поэтому тур займёт 2 дня и ночь, которую путешественники проведут в мечети.

Село Мискинджа

У села Мискинджа Докузпаринского района Дагестана история длиною в 1500 лет! В хрониках говорится, что село Мискинджа основано сасанидами в период властвования в Сасанидской империи Кубад-шаха (шах Ковад I).
Со всей историей поселения вы ознакомитесь, бродя по его древним улочкам.

Святилище «Пир Сулейман»

Святилище находится в 14 км от села. Это современное строение, внутри которого находится могила праведника Сулеймана. Существует легенда, что на исходе своих дней он завещал жителям своего родного аула Лгар подготовить его к погребению и оставить одного в похоронных носилках. Но после его смерти неожиданно появилась стая голубей, подхватила носилки и отнесла их к горе Шалбуздаг. Там Сулейман и был похоронен. Именно с этих пор к горе Шалбуздаг особенное отношение. И уже более 500 лет к ней идет нескончаемый поток паломников. В настоящее время могила Сулеймана представляет собой аккуратно оформленный склеп.

Мечеть «Золотой Эренлер»

Культовое место расположено выше святилища Сулеймана, примерно в 500 метрах. Подъем крутой. А мелкие камешки усложняют путь. Поэтому удобная обувь и одежда — самое нужное в дороге. Удивительно то, что с мечети Эренлер не виден «Пир Сулейман», мешают скалы. Убранство самой мечети поражает роскошью. Здесь же находится камень для жертвоприношений и священный горный родник. Здесь путники остановятся на ночлег, чтобы отдохнуть и набраться сил для заключительного и самого сложного этапа восхождения.

Озеро Зам-Зам

Находится примерно в 3-4 километрах от мечети. Взбираться нужно круто вверх по камням и сыпучим склонам. Издалека озеро напоминает голубую пиалу в окружении гор. Температура воды очень низкая, и даже летом озеро покрыто тонкой корочкой льда. А всё потому, что расположено оно посреди двух скал, куда лучи солнца почти не попадают. Вода в озере очень вкусная и приятная.

Пир Эренлер

Это небольшая поляна без растительности. Вокруг хаотично разбросаны камни разной величины, обвязанные отрезами материи. Это туристы оставляли на память о восхождении. Здесь оно обычно и заканчивается.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Сопровождение от компании
  • Обед в Дербенте
  • Ночевка на территории Шалбуздага
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пр-т Али-Гаджи Акушинского 5 линия, 19, Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: По субботам в июне, июле и августе в 13:00
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам в июне, июле и августе в 13:00

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