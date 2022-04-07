Программа тура

Гора Шалбуздаг

Одна из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта. Вздымается на высоту 4142 метров над уровнем моря. Вам предстоит настоящее восхождение, для которого понадобятся силы. Крутые склоны Шалбуздага требуют серьёзной физической подготовки и время на восстановление. Поэтому тур займёт 2 дня и ночь, которую путешественники проведут в мечети.

Село Мискинджа

У села Мискинджа Докузпаринского района Дагестана история длиною в 1500 лет! В хрониках говорится, что село Мискинджа основано сасанидами в период властвования в Сасанидской империи Кубад-шаха (шах Ковад I).

Со всей историей поселения вы ознакомитесь, бродя по его древним улочкам.

Святилище «Пир Сулейман»

Святилище находится в 14 км от села. Это современное строение, внутри которого находится могила праведника Сулеймана. Существует легенда, что на исходе своих дней он завещал жителям своего родного аула Лгар подготовить его к погребению и оставить одного в похоронных носилках. Но после его смерти неожиданно появилась стая голубей, подхватила носилки и отнесла их к горе Шалбуздаг. Там Сулейман и был похоронен. Именно с этих пор к горе Шалбуздаг особенное отношение. И уже более 500 лет к ней идет нескончаемый поток паломников. В настоящее время могила Сулеймана представляет собой аккуратно оформленный склеп.

Мечеть «Золотой Эренлер»

Культовое место расположено выше святилища Сулеймана, примерно в 500 метрах. Подъем крутой. А мелкие камешки усложняют путь. Поэтому удобная обувь и одежда — самое нужное в дороге. Удивительно то, что с мечети Эренлер не виден «Пир Сулейман», мешают скалы. Убранство самой мечети поражает роскошью. Здесь же находится камень для жертвоприношений и священный горный родник. Здесь путники остановятся на ночлег, чтобы отдохнуть и набраться сил для заключительного и самого сложного этапа восхождения.

Озеро Зам-Зам

Находится примерно в 3-4 километрах от мечети. Взбираться нужно круто вверх по камням и сыпучим склонам. Издалека озеро напоминает голубую пиалу в окружении гор. Температура воды очень низкая, и даже летом озеро покрыто тонкой корочкой льда. А всё потому, что расположено оно посреди двух скал, куда лучи солнца почти не попадают. Вода в озере очень вкусная и приятная.

Пир Эренлер

Это небольшая поляна без растительности. Вокруг хаотично разбросаны камни разной величины, обвязанные отрезами материи. Это туристы оставляли на память о восхождении. Здесь оно обычно и заканчивается.