Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту

Погулять по аутентичным селениям, погостить у местных жителей и научиться готовить чуду

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
На несколько дней вы останетесь без связи и погрузитесь в быт настоящих горцев — вас ждёт полная перезагрузка! Едем туда, где почти не бывают туристы. Будем бродить по аулам, которых нет на картах, любоваться горными вершинами и общаться с местными.

Побываем в заброшенных сёлах с их таинственной атмосферой, заглянем в музеи и исследуем урочище и ущелья. А два дня проведём в Дербенте и познакомимся с его главными достопримечательностями.
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Высокогорные сёла Южного Дагестана и прогулки по Дербенту
Ближайшие даты:
10
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, центр города или аэропорт, 15:00
Завершение: Махачкала, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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