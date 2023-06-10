Погулять по аутентичным селениям, погостить у местных жителей и научиться готовить чуду
На несколько дней вы останетесь без связи и погрузитесь в быт настоящих горцев — вас ждёт полная перезагрузка! Едем туда, где почти не бывают туристы. Будем бродить по аулам, которых нет на картах, любоваться горными вершинами и общаться с местными.
Побываем в заброшенных сёлах с их таинственной атмосферой, заглянем в музеи и исследуем урочище и ущелья. А два дня проведём в Дербенте и познакомимся с его главными достопримечательностями.
Побываем в заброшенных сёлах с их таинственной атмосферой, заглянем в музеи и исследуем урочище и ущелья. А два дня проведём в Дербенте и познакомимся с его главными достопримечательностями.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, центр города или аэропорт, 15:00Завершение: Махачкала, 18:00-19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Махачкале
Привет, меня зовут Влад. Родился, вырос и живу на Северном Кавказе в Пятигорске. По образованию юрист-международник долгое время я совмещал работу и увлечение путешествиями, а в итоге сделал выбор в пользу гор и ни о чём не жалею. Я придумываю путешествия, в которых сочетаются красота природы, активные занятия, интересны знакомства, национальный колорит и веселье. Отправляясь в путешествие вместе со мной, вы можете быть уверены, что получите не «пакетный тур», а проживёте настоящее приключение и узнаете себя с новой стороны. Мне помогает отличная команда ребят: фотографов, историков, местных проводников. Вы обязательно увидитесь с ними в наших приключениях. Начни свою историю путешествий.
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