Яркие образы зимнего Кавказа

Вас ждет двенадцатидневная экскурсионная программа по маршруту

5
3 отзыва
Вас ждет двенадцатидневная экскурсионная программа по маршруту: Кавминводы – Кабардино-Балкария – Северная Осетия – Ингушетия – Чечня – Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Ближайшие даты:
21
фев
28
фев
7
мар
14
мар
21
мар
28
мар

Что вас ожидает 🤩

Горная Дигория
Горная Дигория
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус
Дагестан
Дагестан
Посетим самые яркие и запоминающиеся места самой южной республики
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Города КМВ
Города КМВ
Познакомимся с городам-курортами, прогуляемся по улочкам и отведаем нарзана
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д. вокзал Пятигорска.

В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус – высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность: 8-9 часов, 295 км.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Обзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во Владикавказе

Начало 08:30.

Программа дня: знакомство с Нальчиком — Чегемские водопады.

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия во Владикавказе.

19:00 – 21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).

Продолжительность: 220 км.

Обзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во Владикавказе
5 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье —Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
6 день

Программа на выбор

В программе на выбор предлагается одна из двух опций.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
7 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар –— Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
8 день

Чечня: Грозный + Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 вечерняя обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущелье
9 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Переезд в Махачкалу.

Начало 08:30.

Программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале— переезд в Избербаш, отдых.

Обед (вкл. в стоимость)

14:00 Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
10 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Программа дня: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость)

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
11 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Программа: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш
12 день

Избербаш - Дербент - аэропорт Махачкалы

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Километраж за день:220 км.

Программа дня: переезд в Дербент— обзорная экскурсия по Дербенту — крепостная стена Даг-Бары — цитадель Нарын-кала — Джума-мечеть — экраноплан Лунь — прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Избербаш - Дербент - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Дербент - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Дербент - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Дербент - аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах в Пятигорске / Нальчике / Владикавказе / Грозном / Избербаше.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* – Синдика 3* – Гостиница Владикавказ 3*(комфорт) – Тийналла 3* – ГК Океан, Избербаш 3*стандарт13637513637591625201000192750Шв. Стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Бештау 3*

11 ночей

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*

Гостиница «Океан»

11 ночей

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Спа-отель «Синдика»

11 ночей

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»

Гостиница «Владикавказ»

11 ночей

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Отель «Тийнала»

11 ночей

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе/Грозном (Шали)/Избербаше
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 9 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 900 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 900 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 900 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 900 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 дек 2022
Второй раз обратились к туроператору БОЛЬШАЯ СТРАНА. Организовано все было четко. Рекомендуем.
Т
6 дек 2022
Организация тура очень понравилась. Информация скидывала в письменном виде, всё подробно, понятно м информативно.
Приятно удивили гиды принимающей стороны. Всё было вовремя и к стати
С
29 ноя 2022
Организатор сделал всё отлично) от трансфера с аэропорта до гостиницы) тур хороший мы остались довольны и вернёмся в ближайшие пару лет)

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🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Расул
Расул
Нет отзывов
Зимние фантазии Дагестана
Покататься на коньках по льду горного озера и устроить барбекю-пати на свежем воздухе
Аэропорт или ж. - д. вокзал Махачкалы
23 дек
6 янв
13 янв
20 янв
27 500 за 1 человека
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Весь Кавказ как на ладони: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Расслабиться в горячем источнике, попробовать настоящий урбеч и провести ночь в высокогорном ауле
Аэропорт Махачкалы, рейсы с прилётом до 18:00
5 мая
23 июня
32 000 за 1 человека
Экскурсия-конструктор - это ваша свобода в выборе маршрута, который мы составим вместе с вами
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Экскурсия-конструктор - это ваша свобода в выборе маршрута, который мы составим вместе с вами
По договорённости
от 12 000 за всё до 7 чел.
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