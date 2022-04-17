За раз весь Северный Кавказ

Насытиться красотой пейзажей, исследовать две столицы и сравнить кухню республик

Авторский тур
Влюбиться в головокружительные горы Дагестана или в заснеженный Эльбрус? Отдать предпочтение мощёным улочкам древнего Дербента или Грозному с современными небоскрёбами? Изучить старинные родовые башни в Ингушетии или в Северной Осетии? Выяснить, подъём по какой канатной дороге захватывает больше: на станцию «Мир» или на гору Мусса-Ачитара в Домбае? Отправляемся в путешествие, в котором не придётся выбирать!
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

В туре могут участвовать дети с 10 лет в сопровождении родителей.

Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна.

Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии (бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура).

В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, на ж / д вокзале в 14:00, в аэропорту в 15:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 16:00. При необходимости возможен заезд на ж / д вокзал «Минеральные Воды». Мы рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы, следующие после 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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