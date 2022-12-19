Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»

Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Заброшенное село Гамсутль «аул призрак»
Ближайшие даты:
4
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Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель. Первое впечатление — поездка по самому длинному автодорожному тоннелю в России — четырехкилометровой дороге сквозь гору.
  • Гимринская башня. Далее вы познакомитесь с историей строительства важного оборонительного сооружения 19 века и услышите о временах, когда часовые не смыкали глаз, неся дозор.
  • Ирганайское водохранилище. От путешественников мы часто слышим, что это одно из мест, куда точно хочется вернуться. Вы сможете проверить это утверждение. Оцените панорамы живописного водоема и увидите, как фактурные пейзажи сменяются картинами прибрежных аутентичных сел.
  • Гунибская ГЭС. Это одна из самых молодых станций в России. Но главная ее особенность — место расположения. Стоит лишь слегка дофантазировать — и вы поймете, что перед вами настоящий толкиновский Ривенделл. Снимки здесь получаются сказочные, ну а впечатления остаются на всю жизнь.
  • Комплекс «Андалал». Впереди у вас памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории 18 века и поймете роль события, произошедшего на этом месте.
  • Призрачное село Гамсутль. В завершение вы отправитесь в аул, который все чаще сравнивают с перуанской визитной карточкой. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году.
  • Салтинский водопад - единственный подземный водопад в Дагестане
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В группе до 19 человек вы отправитесь исследовать природные и исторические достопримечательности в самом сердце республики. Узнаете о знаковых событиях прошлых веков, осмотрите старинную фортификацию и ощутите дух времени в ауле-призраке Гамсутль. А также оцените фэнтези-пейзажи Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Обед национальной кухней
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Сувениры
  • Джиппинг до Гамсутля (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16ё
Завершение: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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