Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану

Этот новый тур наполнен приключениями! Наш джип-тур покорит ваше сердце навсегда

5
3 отзыва
Этот новый тур наполнен приключениями! Наш джип-тур покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают увлекательнейшее путешествие через пески, и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы! Именно в этом туре Вы сможете ощутить себя настоящим первооткрывателем!
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Загадки каспийских берегов. Джип-тур по Дагестану
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Побываем в селении, покинутом жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад в котором жизнь кипела
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся разнообразной дагестанской национальной кухней
Водная прогулка
Водная прогулка
С ветерком прокатимся по одному из самых глубоких каньонов в мире и зарядимся бодростью на весь день
Незабываемый рассвет
Незабываемый рассвет
Встретим рассвет на вершине крупнейшего бархана Европы – бархана Сарыкум
Горячие источники
Горячие источники
Окунемся в горячие серные источники в древнем селении Ахты
Страна башен
Страна башен
Мы посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где увидим великолепные башни

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Махачкала

Столица Дагестана приглашает вас начать активный экскурсионный тур на Северном Кавказе!

В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в.

В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.

Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.

Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.

Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, — и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до места размещения осуществляется с 9:00 до 19:00.

Встреча, МахачкалаВстреча, МахачкалаВстреча, МахачкалаВстреча, Махачкала
2 день

Встреча рассвета на бархане Сарыкум, катание на катере по Сулакскому каньону, Гоцатль

Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным!

А дальше – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.

Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть!

А потом мы прокатимся по каньону, зарядимся бодростью на весь день.

Устроим настоящий пикник на воде.

А к ужину мы приедем в наш гостевой дом в ауле Гоцатль.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

Встреча рассвета на бархане Сарыкум, катание на катере по Сулакскому каньону, ГоцатльВстреча рассвета на бархане Сарыкум, катание на катере по Сулакскому каньону, ГоцатльВстреча рассвета на бархане Сарыкум, катание на катере по Сулакскому каньону, ГоцатльВстреча рассвета на бархане Сарыкум, катание на катере по Сулакскому каньону, Гоцатль
3 день

Аул Гуниб, Карадахская теснина

Сегодня нас ждет древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне.

Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями.

Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным!

Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей.

Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа!

А после мы отправимся к еще одному чуду Дагестана к проходу в затерянный мир Карадахской теснины.

Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая!

Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.

Вечером мы вернемся в наш гостеприимный дом и поужинаем.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

Аул Гуниб, Карадахская теснинаАул Гуниб, Карадахская теснинаАул Гуниб, Карадахская теснинаАул Гуниб, Карадахская теснина
4 день

Аулы Кахиб и Гоор

Подъем.

Завтрак.

И снова – здравствуйте горы.

В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор.

Иногда эти села называют – призраками, страной башен.

Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют!

Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось!

Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт.

Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.

Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

Аулы Кахиб и ГоорАулы Кахиб и ГоорАулы Кахиб и ГоорАулы Кахиб и Гоор
5 день

Аулы Гамсутль и Кумух, Дербент

Нас зовет к себе Гамсутль!

Село, прилепившееся прямо к скалам.

Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела.

Здесь была школа, больница, почта…

Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям… а потом отправимся в Кумух.

Вечером приедем в Дербент и разместимся в уютной гостинице.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Аулы Гамсутль и Кумух, ДербентАулы Гамсутль и Кумух, ДербентАулы Гамсутль и Кумух, ДербентАулы Гамсутль и Кумух, Дербент
6 день

Аул Кубачи: мастер-класс, обед. Уркарах

Сегодня мы побываем в замечательных местах.

Знаменитый аул Кубачи, где сможем увидеть местных мастеров — которые из поколения в поколение совершенствуют свое мастерство.

Сможем почувствовать себя настоящим кубачинцем, пообедаем в гостеприимном доме.

Вечером вернемся в Дербент.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Аул Кубачи: мастер-класс, обед. УркарахАул Кубачи: мастер-класс, обед. УркарахАул Кубачи: мастер-класс, обед. УркарахАул Кубачи: мастер-класс, обед. Уркарах
7 день

Аул Филя. Ахты. Хрюг. Зрыхский водопад

Завтракаем и отправляемся в путь, сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам.

Наш путь лежит в горы.

Мы едем в Ахтынский район.

Сначала заедем в покинутое селение Филя.

По одной из версий название этого села – видоизмененное – Вилер, что можно перевести с лезгинского как «глаза».

Если посмотреть на его расположение, то можно понять, откуда такое название.

Но… едем дальше, ведь у нас сегодня еще много интересного!

Селение – Хрюг.

Вы когда –нибудь видели такое необычное соседство — минарет 18 века и суперсовременный образовательный центр?

А вот в Хрюге такое имеется и после посещения краеведческого музея, осмотра старинных улочек, советуем посетить «Luminary», это и есть образовательный центр.

Вы, наверное, будете удивлены, но в этом небольшом древнем селении есть своя собственная обсерватория!

И мы с вами обязательно зайдем в этот центр и, даже, поиграем там.

Поверьте, вам будет интересно!

Невероятный Зрыхский водопад поразит Вас.

Ну а после развлечений отправляемся в Ахты, полюбуемся его мостами и расслабимся в термальных источниках.

Вечером возвращаемся на отдых в гостиницу Дербента.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент/ г. Махачкала.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Аул Филя. Ахты. Хрюг. Зрыхский водопадАул Филя. Ахты. Хрюг. Зрыхский водопадАул Филя. Ахты. Хрюг. Зрыхский водопадАул Филя. Ахты. Хрюг. Зрыхский водопад
8 день

День отъезда. Трансфер в аэропорт

Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, было успешным и, Республика смогла покорить ваши сердца.

У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе.

Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар…

А мы говорим вам до новых встреч.

Мы всегда рады своим друзьям и мы постараемся приготовить для вас еще много интересных программ.

Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в 10:00 в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы, ориентировочное время прибытия 13:00.

Автомобильная часть маршрута: 114 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2х местных номерах, в гостевых домах в ауле Гоцатль.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Варианты проживания

Гостиница 3* в Махачкале

1 ночь

Гостевой дом, аул Гоцатль

3 ночи

Удобства на блок.

Гостиница 3* в г. Дербент

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в гостиницах в 2х местных номерах, в гостевых домах в ауле Гоцатль
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание: завтраки, ужины и обеды (сухой паек) на маршруте
  • Катание на катере по водохранилищу
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение – 9 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий
  • удобную туристическую обувь
  • плащ-дождевик
  • солнцезащитные очки и крем
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы
  • купальники

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время приезда: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту.

Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!
Ю
16 ноя 2022
Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!
С
11 ноя 2022
Второй раз ездила через "Большую страну". Нравится система подбора туров, понятные консультации, оперативные ответы, простота оформления.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи🚙Джип-туры🧳Многодневные туры

Похожие туры в Махачкале

Авторский тур по Дагестану
4 дня 4 часа
🚤 На катере
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом
Махачкала, улица Дахадаева, 136 (Джума-мечеть)
25 янв
1 фев
8 фев
15 фев
39 900 за 1 человека
Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
4 дня 11 часов
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
Нет отзывов
Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
Во время нашего тура вы прикоснётесь к лучшему
Сообщается после бронирования
30 янв
6 фев
13 фев
35 000 за 1 человека
Пятидневный тур по Дагестану
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Пятидневный тур по Дагестану
Пятидневный тур по Дагестану удивит Вас теплым приемом
Проспект А. Акушинского, 100, Махачкала
19 янв
26 янв
2 фев
9 фев
39 500 за 1 человека
«Чудеса на выходные»: трёхдневный тур по Дагестану
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Гамзат
Гамзат
Нет отзывов
«Чудеса на выходные»: трёхдневный тур по Дагестану
Вы хотите отдохнуть, сменить обстановку и увидеть что-то новое и захватывающее
Махачкала, Дагестан, Россия
20 янв
27 янв
3 фев
10 фев
29 000 за 1 человека
Лайт-тур - 7 дней, 6 ночей
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Лайт-тур - 7 дней, 6 ночей
В нашем туре собраны не только главные, но и не самые известные достопримечательности Дагестана
Аэропорт Махачкалы
71 000 за 1 человека
Джип тур по Дагестану на 3 дня
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Магомедали
Магомедали
Нет отзывов
Джип тур по Дагестану на 3 дня
По договоренности с туристами
29 000 за 1 человека
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии «Сафар-Чалда»
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
По договоренности с туристом
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
30 000 за 1 человека
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
5 дней
🚁 На вертолёте
🚤 На катере
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды
Аэропорт Махачкалы
205 000 за 1 человека
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Шамиль
Шамиль
Нет отзывов
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Наш тур составлен так, чтобы вы успели ощутить на себе дагестанское гостеприимство
Республика Дагестан, г. Махачкала, аэропорт Уйташ
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
35 000 за 1 человека
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Кочевник
Кочевник
5
1 отзыв
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Компания Кочевник-Тревел представляет вашему вниманию новое направление
Центральная Джума-Мечеть г. Махачкалы
21 янв
22 янв
28 янв
29 янв
от 4 200 за 1 человека
Вертолетный тур по Дагестану
2 часа 19 минут
🚁 На вертолёте
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Вертолетный тур по Дагестану
В этой экскурсии мы предлагаем увидеть максимум за минимальное количество времени
по договоренности
390 000 за всё до 6 чел.
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
3 дня 7 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
Добро пожаловать в Дагестан. На 4 дня мы покинем шумную Махачкалу и отправимся на исследование красот республики
Аэропорт Махачкалы
60 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ