1 день

Прибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.

Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель.