Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.
Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.
Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.
Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.
Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.
После завершения программы вы отправитесь в отель.
Завтрак в гостинице.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в отель.
Завтрак в отеле.
Дагестан переводится как «страна гор», и третий день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
Гамсутль — еще одна топовая достопримечательность республики.
Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.
Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.
Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.
К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес.
По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.
На обеде вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана.
Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного.
Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.
После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Отъезд в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этно-комплексе.
Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Стоимость
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|30 000
|Детям до 12 лет
|27 000
|Доплата за одноместное размещение
|12 000
|Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl
|4 000
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.