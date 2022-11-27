Зимний тур по Дагестану

Очаровывающий своим зимним великолепием Дагестан в Путешествии

5
3 отзыва
Очаровывающий своим зимним великолепием Дагестан в Путешествии по Стране гор! В одном туре мы посетим города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала и Хучинский водопад, крепость Семи братьев и одной сестры, селение мастеров Балхар и «страна башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Зимний тур по Дагестану
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Страна башен
Страна башен
Мы посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где увидим великолепные башни
Дагестан
Дагестан
Побываем в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане
Высокогорные аулы
Высокогорные аулы
Приобщимся к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов
Природная красота
Природная красота
Почувствуем истинную гармонию и красоту сказочной природы горного края и Каспийского моря
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся разнообразной дагестанской национальной кухней

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер

Встретившись в аэропорту Махачкалы с гидом и с группой, вы отправляетесь в самый теплый город России – Дербент.

Здесь вас ожидает размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

В свободное время можно прогуляться по набережной или просто выйти в город и почувствовать себя путешественником во времени окунувшись в хитросплетение древних улиц.

Размещение: г. Дербент.

Встреча, трансферВстреча, трансфер
2 день

Хучинский водопад. Крепость семи братьев и одной сестры

С сегодняшнего дня начинается ваше путешествие по загадочному Дагестану наполненному чудесами.

Вам предстоит познакомиться с крепостью, которая носит очень странное название – Семи братьев и одной сестры.

Наш гид расскажет вам, почему появилось такое необычное название у крепости, и чем она прославилась.

После знакомства с крепостью вы отправитесь к Ханагскому (Хучнинскому) водопаду. Несмотря на то, что за окнами зима, водопад завораживает, а окрестности вокруг наполнены прекрасными сюжетами для фотосессий.

Размещение: г. Дербент.

Хучинский водопад. Крепость семи братьев и одной сестрыХучинский водопад. Крепость семи братьев и одной сестрыХучинский водопад. Крепость семи братьев и одной сестры
3 день

Древние аулы Гуниб и Согратль

Дагестан всегда славился воинами и не важно, с кем приходилось воевать людям, отстаивая свою землю и свою веру.

Сегодняшний день будет посвящен аулу Гуниб, где закончился дагестанский период Кавказской войны и аулу Согратль, который смог дать отпор воинам непобедимого Надир-шаха.

Гуниб живописно расположился на горном плато, изогнутом в виде чаши, здесь сохранилось много памятников связанных с пребыванием в этих местах имама Шамиля и императора Александра II.

Аул Согратль хранит воспоминания о сражении с Надир-Шахом и о восстании 1877 года, когда аул был полностью уничтожен.

Пройдитесь по улочкам тропкам старинного аула, осмотрите его каменные дома и вам покажется, что вы внезапно попали в древний город, насквозь пропитанный историей.

Размещение: г. Дербент.

Древние аулы Гуниб и СогратльДревние аулы Гуниб и СогратльДревние аулы Гуниб и Согратль
4 день

Хунзахское плато, водопад Тобот, Матлас

Сегодняшний день мы посвятим природным красотам горного Дагестана.

Проехав через горы, поднявшись на высокогорное плато, вы будете поражены открывшимися перед вами видами!

На, казалось бы, ровном плато, вдруг, возникает разлом, в который с высоты более 80 метров срываются несколько водопадов.

И даже, если зимой они превращаются в огромные сосульки, это нисколько не умаляет их великолепия.

Далее, наш путь лежит в Матлас.

Здесь планируется строительство всесезонного курорта, он еще не достроен, но окружающие виды достойны того, чтобы остановиться здесь.

Полюбуемся окружающей красотой, спустимся в Каменную чашу – это еще одна загадка природы Дагестана, а после отправимся в обратный путь – в самый теплый город России – Дербент.

Размещение: г. Дербент.

Хунзахское плато, водопад Тобот, МатласХунзахское плато, водопад Тобот, МатласХунзахское плато, водопад Тобот, МатласХунзахское плато, водопад Тобот, Матлас
5 день

Дербент, Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани, набережная

Два дня мы путешествовали по горным районам и сегодня, позволим себе немного отдохнуть.

Проведем сегодняшний день в Дербенте.

Город заслуживает того, чтобы по нему спокойно погулять и познакомиться с его историей и памятниками.

А посмотреть здесь есть на что!

Цитадель крепости Нарын-Кала – старейшее фортификационное сооружение, возведенное еще в VII веке!

Джума мечеть – самая древняя мечеть на территории России, музей быта – Девичьи бани – уникальное место.

А современность украсила город прекрасной набережной.

Размещение: г. Дербент.

Дербент, Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани, набережнаяДербент, Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани, набережнаяДербент, Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани, набережная
6 день

Селения Кахиб и Гоор. Датунская церковь

И снова в путь!

И снова в горы!

Дагестан поистине наполнен чудесами, а как иначе сказать?

Здесь, наряду с древнейшими мечетями сохранилась одна из самых старых христианских церквей – Датунская церковь.

Здесь селения взобрались на самые верхушки скал!

Старинные селения Кахиб и Гоор не зря называют Страной башен!

Полуразрушенные дома, прилепившиеся к скалам, окружены здесь великолепными башнями.

Самое удивительное, что многие камни, из которых построены башни, украшены христианской и языческой символикой.

Почему так произошло?

На этот вопрос сложно ответить…

Вечером, полные впечатлений, возвращаемся в Дербент.

Размещение: г. Дербент.

Селения Кахиб и Гоор. Датунская церковьСеления Кахиб и Гоор. Датунская церковьСеления Кахиб и Гоор. Датунская церковь
7 день

Чиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Сегодняшний день будет совсем необычным!

Мы не поедем в горы, мы поедем в пустыню!

Да, да именно так

Сегодня нам предстоит побывать на бархане Сары-Кум.

Переводится название как – Желтый песок.

Странно увидеть песчаную дюну среди гор, но в Дагестане и это возможно…

А дальше нас ожидает Сулакский каньон – одна из глубочайших пропастей мира!

Грандиозное зрелище – стоять на краю обрыва и наблюдать, как тоненькой змейкой струится под ногами огромная река!

Но еще более великолепное зрелище представляет собой грандиозное Чиркейское водохранилище – творение рук человеческих.

Когда-то в 70-е годы здесь была возведена плотина высотой 232 метра, она перекрыла реку Сулак, в результате чего образовалось водохранилище площадью более 42 кв. км!

Размещение: г. Дербент.

Чиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
8 день

Отъезд, трансфер в аэропорт

Ну, вот и закончилось наше увлекательное путешествие по загадочному и чудесному Дагестану.

Мы показали вам только малую часть это огромной Республики, и приготовили еще много интересных мест.

Поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим вам – до встречи.

И не только в очаровательном Дагестане, но и в других местах Кавказа, не менее интересного и загадочного!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 8 400 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

7 ночей

Гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

В номерах стильная мебель, ванные комнаты, телевизоры, кондиционеры, холодильники. В номерах класса люкс, полу-люкс и коттеджах стоят небольшие столики с чайными принадлежностями, за которыми постояльцы могут пообедать, так как многие предпочитают есть у себя в комнатах. В здании отеля имеется холл, в котором наши постояльцы могут принимать своих гостей.

Дагестанский колорит и изысканность интерьеров в сочетании с современными международными стандартами обслуживания и высочайшим уровнем сервиса, делают наш гостиничный комплекс поистине уникальным.

Ресторан приятно удивит посетителей с самым взыскательным и изысканным вкусом. Здесь гостям предлагается отведать блюда национальной кухни и шашлыки лучших поваров. Имеется банкетный зал, идеально подходящий для проведения частных и корпоративных торжеств. Широчайший выбор напитков разного типа.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Махачкале
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание — завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Эко-сбор на Бархан Сарыкум
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Мастер-классы
  • Одноместное размещение – 8 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!
Ю
16 ноя 2022
Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!
С
11 ноя 2022
Второй раз ездила через "Большую страну". Нравится система подбора туров, понятные консультации, оперативные ответы, простота оформления.

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Дагестан🏡Выездные🧳Многодневные туры

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