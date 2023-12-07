Покататься на коньках по озеру Мочох, узнать, как готовят урбеч, и побывать в «точке Айвазовского»
Всего за 4 дня посетим самые главные природные достопримечательности: Сулакский каньон, озеро Мочох, Салтинский водопад и Тобот.
Полюбуемся видами с высоты Гунибской крепости, побываем на производстве урбеча и в гостях у местных, которые щедро накормят нас блюдами национальной кухни.
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Описание
Организационные детали
Желательно приехать за день до встречи. Место встречи — г. Махачкала. В этот день проживание не входит в программу.
Программа тура по дням
Сарыкумский бархан, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище
Встречаемся в Махачкале и начинаем наше путешествие по красотам Дагестана. Первым делом отправимся к бархану Сарыкум, его высота составляет около 262 метров. Здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».
После этого доберёмся до Сулакского каньона, глубина которого на 300 метров превышает глубину Гранд-Каньона. Перед вами откроются потрясающие пейзажи. Затем пообедаем на форелевом хозяйстве и проследуем к Ирганайскому водохранилищу, чтобы встретить закат. Наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России.
Вечером заселимся в гостевой дом в посёлке Гуниб и поужинаем вместе с хозяйкой.
Гуниб, Салтинский водопад и «точка Айвазовского»
После завтрака пойдём осматривать Гунибскую крепость, с высоты которой открываются невероятные виды. Заглянем в музей Гуниба и познакомимся поближе с культурой аварцев. Вы даже сможете примерить национальные костюмы.
Пообедав, посетим единственный подземный водопад в России — Салтинский. До него придётся добираться вброд через реку (мы снабдим вас сапогами). Закат встретим в «точке Айвазовского» и устроим пикник. Здесь знаменитый художник написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане».
Вернёмся в гостевой дом и поужинаем.
Зимние забавы и водопад Тобот
После завтрака мы отправимся кататься на коньках по озеру Мочох, а затем запасёмся термосами с горячим чаем и поедем кататься на квадроциклах.
Пообедаем в гостевом доме: попробуем дагестанский хинкал, чуду, курзе, плов и, конечно, абрикосовую кашу с урбечем. Подкрепившись, посетим Тобот и ещё несколько водопадов, под одним из которых можно прогуляться.
Завершим день небольшой экскурсией на производстве урбеча.
Карадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в Махачкалу
Сегодня первым делом отправимся к Карадахской теснине — уникальному ущелью, пробитому водами реки Квартах. По пути к этой достопримечательности сделаем остановку на пикник среди гор: полюбуемся пейзажами и насладимся свежесваренным кофе.
После прогулки среди скал ущелья пообедаем в гостевом доме, а затем направимся в Гоор. Именно здесь расположился легендарный «Язык тролля». Локация невозможно живописная!
Наше путешествие подошло к концу. Мы отвезём вас в аэропорт Махачкалы или в отель, если вы планируете продолжить отдых. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 08:30Завершение: Махачкала, 18:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.