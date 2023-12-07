Зимняя феерия в Дагестане

Покататься на коньках по озеру Мочох, узнать, как готовят урбеч, и побывать в «точке Айвазовского»

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Кабы не было зимы, мы бы не знали, как волшебно выглядит Дагестан, укутанный в снежное покрывало. Отправляемся коротать зимние деньки активно и интересно.

Всего за 4 дня посетим самые главные природные достопримечательности: Сулакский каньон, озеро Мочох, Салтинский водопад и Тобот.

Полюбуемся видами с высоты Гунибской крепости, побываем на производстве урбеча и в гостях у местных, которые щедро накормят нас блюдами национальной кухни.
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
Зимняя феерия в Дагестане
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Описание

Организационные детали

Желательно приехать за день до встречи. Место встречи — г. Махачкала. В этот день проживание не входит в программу.

Программа тура по дням

1 день

Сарыкумский бархан, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище

Встречаемся в Махачкале и начинаем наше путешествие по красотам Дагестана. Первым делом отправимся к бархану Сарыкум, его высота составляет около 262 метров. Здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».

После этого доберёмся до Сулакского каньона, глубина которого на 300 метров превышает глубину Гранд-Каньона. Перед вами откроются потрясающие пейзажи. Затем пообедаем на форелевом хозяйстве и проследуем к Ирганайскому водохранилищу, чтобы встретить закат. Наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России.

Вечером заселимся в гостевой дом в посёлке Гуниб и поужинаем вместе с хозяйкой.

Сарыкумский бархан, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилищеСарыкумский бархан, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилищеСарыкумский бархан, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилищеСарыкумский бархан, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище
2 день

Гуниб, Салтинский водопад и «точка Айвазовского»

После завтрака пойдём осматривать Гунибскую крепость, с высоты которой открываются невероятные виды. Заглянем в музей Гуниба и познакомимся поближе с культурой аварцев. Вы даже сможете примерить национальные костюмы.

Пообедав, посетим единственный подземный водопад в России — Салтинский. До него придётся добираться вброд через реку (мы снабдим вас сапогами). Закат встретим в «точке Айвазовского» и устроим пикник. Здесь знаменитый художник написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане».

Вернёмся в гостевой дом и поужинаем.

Гуниб, Салтинский водопад и «точка Айвазовского»Гуниб, Салтинский водопад и «точка Айвазовского»Гуниб, Салтинский водопад и «точка Айвазовского»Гуниб, Салтинский водопад и «точка Айвазовского»
3 день

Зимние забавы и водопад Тобот

После завтрака мы отправимся кататься на коньках по озеру Мочох, а затем запасёмся термосами с горячим чаем и поедем кататься на квадроциклах.

Пообедаем в гостевом доме: попробуем дагестанский хинкал, чуду, курзе, плов и, конечно, абрикосовую кашу с урбечем. Подкрепившись, посетим Тобот и ещё несколько водопадов, под одним из которых можно прогуляться.

Завершим день небольшой экскурсией на производстве урбеча.

Зимние забавы и водопад ТоботЗимние забавы и водопад ТоботЗимние забавы и водопад ТоботЗимние забавы и водопад ТоботЗимние забавы и водопад Тобот
4 день

Карадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в Махачкалу

Сегодня первым делом отправимся к Карадахской теснине — уникальному ущелью, пробитому водами реки Квартах. По пути к этой достопримечательности сделаем остановку на пикник среди гор: полюбуемся пейзажами и насладимся свежесваренным кофе.

После прогулки среди скал ущелья пообедаем в гостевом доме, а затем направимся в Гоор. Именно здесь расположился легендарный «Язык тролля». Локация невозможно живописная!

Наше путешествие подошло к концу. Мы отвезём вас в аэропорт Махачкалы или в отель, если вы планируете продолжить отдых. До новых встреч!

Карадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в МахачкалуКарадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в МахачкалуКарадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в МахачкалуКарадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в МахачкалуКарадахская теснина, «Язык тролля», возвращение в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 08:30
Завершение: Махачкала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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