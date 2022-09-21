Отыскать водопады в ущельях, проехать по серпантину, попробовать местную еду, проплыть на SUP-борде по изумрудной воде Ирганайского водохранилища — в этом путешествии собрано всё, за что вы непременно полюбите Дагестан! Перед вами предстанут Матласские пещеры, игра света и теней в Карадахской теснине, панорамы плато Хунзах. А с собой вы увезете не только потрясающие фото, но и заряд энергии гор.