Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка

Отыскать водопады в ущельях, проехать по серпантину

Отыскать водопады в ущельях, проехать по серпантину, попробовать местную еду, проплыть на SUP-борде по изумрудной воде Ирганайского водохранилища — в этом путешествии собрано всё, за что вы непременно полюбите Дагестан! Перед вами предстанут Матласские пещеры, игра света и теней в Карадахской теснине, панорамы плато Хунзах. А с собой вы увезете не только потрясающие фото, но и заряд энергии гор.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
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Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Гимринская башня
  • Место слияния Аварского и Андийского Койсу и образования Сулакского каньона
  • Ирганайское водохранилище
  • Теснина Каменная чаша (Матласские пещеры)
  • Хунзахское плато (каньон Цолотль, водопад Тобот)
  • Карадахская теснина
  • Музей двух поэтов – Расула Гамзатова и его отца, народного поэта Дагестана, Гамзата Цадаса и др
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии:

  • К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ «Гимринский автодорожный тоннель» длиной более 4,3 километра.
  • Первая точка маршрута – это Гимринская башня. Оборонительная башня, которая была построена для обороны аула Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 году. Считается, что Гимринская башня является свидетельницей гибели Гази-Мухаммада – первого имама Дагестана.
  • После выезжаем в сторону, где речной поток Аварского Койсу, сливаясь с Андийским Койсу, рождает еще одну водную артерию, пронизывающую Дагестан — реку Сулак. Место слияния Аварского и Андийского Койсу и образования начала Сулакского каньона – одно из любимых мест остановки, проезжающих мимо людей, которые стараются сделать красивые селфи на фоне реки бирюзового оттенка.
  • Дальше поедем красивейшими горными серпантинами и крутыми поворотами, мимо потрясающего Ирганайского водохранилища, рядом с которым остановимся, чтобы сделать памятные фотографии на фоне чистейшей изумрудной воды и красивейших видов гор. Но, это еще не все, самое интересное впереди… Там нас будут ждать качели… Да-да, те самые знаменитые качели на краю обрыва, которые так часто мелькают в интернете. Мы обязательно покачаемся на них, а позже, когда спустимся к самому водохранилищу, нас будет ждать увлекательное приключение, в виде прогулки на SUP-бордах (по желанию), на которой мы сможем насладиться видами, от которых захватывает дух.
  • А теперь мы направимся, в сторону уникального природного места Карадахской теснины. Это место называют настоящим чудом, жемчужиной Дагестана. Это уникальный памятник природы, который хоть раз, но стоит увидеть. На аварском Карадахская теснина звучит — Бецъкварили, что в переводе означает «Темное ущелье». В народе ее называют Ворота чудес или Сланцевое ущелье. Сама красота открывается, когда в ущелье попадают лучи солнца, причудливые тени, местами полумрак, а где-то яркие золотые вспышки.
  • Дальше наш путь будет пролегать горной дорогой в Хунзанский район. Главное украшение района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато. В этом месте Вам откроется невероятный вид на могучий водопад Тобот, раскидистый водопад Тиронтляр, а между ними небольшой Средний водопад. Высотой около 80 метров водопад Тобот невероятно красив летом. Хунзахский район также известен и как родина известного поэта Расула Гамзатова. Мы побываем в его родовом доме в селе Цада. Сейчас в доме расположен действующий музей двух поэтов – Расула Гамзатова и его отца, народного поэта Дагестана, Гамзата Цадаса, именно здесь у нас будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах.
  • В завершение нашей поездки мы посетим удивительное живописное плато с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это самое популярное место среди гостей Дагестана. Главная достопримечательность этого места – Каменная чаша, которую еще именуют Матласскими пешерами. Каменная чаша представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами, стены теснины расписаны разными цветами и мхом.

Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха
Что не входит
  • По желанию:
  • Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
  • Обед (от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа))
  • SUP-борд (от 1000 руб. /чел.)
  • Дополнительные опции (продолжительность экскурсии увеличится на 2,5 часа): прыжок вниз головой — роупджампинг, пролет на зип-лайне над каньоном, прогулка вдоль отвесного склона над пропастью и по висячему мосту. Полет на зиплайне — от 1000 руб. /чел., Виа феррата+висячий мост — от 500 руб. /чел, роупджампинг — от 5000 руб. /чел.
  • Сувениры и другие личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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