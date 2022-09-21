Место слияния Аварского и Андийского Койсу и образования Сулакского каньона
Ирганайское водохранилище
Теснина Каменная чаша (Матласские пещеры)
Хунзахское плато (каньон Цолотль, водопад Тобот)
Карадахская теснина
Музей двух поэтов – Расула Гамзатова и его отца, народного поэта Дагестана, Гамзата Цадаса и др
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Описание
Программа экскурсии:
К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ «Гимринский автодорожный тоннель» длиной более 4,3 километра.
Первая точка маршрута – это Гимринская башня. Оборонительная башня, которая была построена для обороны аула Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 году. Считается, что Гимринская башня является свидетельницей гибели Гази-Мухаммада – первого имама Дагестана.
После выезжаем в сторону, где речной поток Аварского Койсу, сливаясь с Андийским Койсу, рождает еще одну водную артерию, пронизывающую Дагестан — реку Сулак. Место слияния Аварского и Андийского Койсу и образования начала Сулакского каньона – одно из любимых мест остановки, проезжающих мимо людей, которые стараются сделать красивые селфи на фоне реки бирюзового оттенка.
Дальше поедем красивейшими горными серпантинами и крутыми поворотами, мимо потрясающего Ирганайского водохранилища, рядом с которым остановимся, чтобы сделать памятные фотографии на фоне чистейшей изумрудной воды и красивейших видов гор. Но, это еще не все, самое интересное впереди… Там нас будут ждать качели… Да-да, те самые знаменитые качели на краю обрыва, которые так часто мелькают в интернете. Мы обязательно покачаемся на них, а позже, когда спустимся к самому водохранилищу, нас будет ждать увлекательное приключение, в виде прогулки на SUP-бордах (по желанию), на которой мы сможем насладиться видами, от которых захватывает дух.
А теперь мы направимся, в сторону уникального природного места Карадахской теснины. Это место называют настоящим чудом, жемчужиной Дагестана. Это уникальный памятник природы, который хоть раз, но стоит увидеть. На аварском Карадахская теснина звучит — Бецъкварили, что в переводе означает «Темное ущелье». В народе ее называют Ворота чудес или Сланцевое ущелье. Сама красота открывается, когда в ущелье попадают лучи солнца, причудливые тени, местами полумрак, а где-то яркие золотые вспышки.
Дальше наш путь будет пролегать горной дорогой в Хунзанский район. Главное украшение района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато. В этом месте Вам откроется невероятный вид на могучий водопад Тобот, раскидистый водопад Тиронтляр, а между ними небольшой Средний водопад. Высотой около 80 метров водопад Тобот невероятно красив летом. Хунзахский район также известен и как родина известного поэта Расула Гамзатова. Мы побываем в его родовом доме в селе Цада. Сейчас в доме расположен действующий музей двух поэтов – Расула Гамзатова и его отца, народного поэта Дагестана, Гамзата Цадаса, именно здесь у нас будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах.
В завершение нашей поездки мы посетим удивительное живописное плато с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это самое популярное место среди гостей Дагестана. Главная достопримечательность этого места – Каменная чаша, которую еще именуют Матласскими пешерами. Каменная чаша представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами, стены теснины расписаны разными цветами и мхом.
Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты в объекты культуры и отдыха
Что не входит
По желанию:
Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
Обед (от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа))
SUP-борд (от 1000 руб. /чел.)
Дополнительные опции (продолжительность экскурсии увеличится на 2,5 часа): прыжок вниз головой — роупджампинг, пролет на зип-лайне над каньоном, прогулка вдоль отвесного склона над пропастью и по висячему мосту. Полет на зиплайне — от 1000 руб. /чел., Виа феррата+висячий мост — от 500 руб. /чел, роупджампинг — от 5000 руб. /чел.
Сувениры и другие личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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