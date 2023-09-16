Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в самый гостеприимный и первозданный край нашей родины. Дагестан привлекает туристов со всех уголков России и даже из дальнего зарубежья. Будьте готовы к невероятной красоте природы и гастрономическому удовольствию!
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
Ближайшие даты:
16
сен

Что вас ожидает:

  • Экраноплан «Лунь»
  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы старого города
  • Джума мечеть
  • Самый длинный тоннель в России – Гимринский
  • Гимринская оборонительная башня
  • Слияние двух рек — Аварского и Андийского койсу
  • Мемориально-исторический комплекс «Ахульго»
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Крепость Арани
  • Хунзахское плато
  • Цолотлинский каньон
  • Водопад Итляртляр
  • Каменная чаша
  • Матласский каньон
  • Матласская теснина
  • Матласские водопады
  • Восхождение к аулу Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сары-Кум
  • Аул Зубутли
  • Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба»
  • Миатлинская ГЭС (проездом)
  • Миатлинский тоннель (проездом)
  • Смотровая площадка Сулакского каньона
  • Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Приглашаем вас в самый гостеприимный и первозданный край нашей родины.
Дагестан привлекает туристов со всех уголков России и даже из дальнего зарубежья.
Будьте готовы к невероятной красоте природы и гастрономическому удовольствию!

Программа тура:

  • 1 день. Дербент.
  • выезд из Махачкалы в Дербент,
  • экраноплан «Лунь»,
  • крепость Нарын-Кала,
  • магалы старого города,
  • Джума мечеть,
  • заселение в отель г. Дербент,
  • приветственный ужин в ресторане «Хаял», с сопровождением национальных танцев горца и горянки, живой музыки.
  • прогулка по набережной,
  • свободный вечер.
  • 2 день. Унцукуль.
  • завтрак в отеле,
  • выезд в Унцукульский район,
  • самый длинный тоннель в России – Гимринский,
  • Гимринская оборонительная башня,
  • слияние двух рек — Аварского и Андийского койсу,
  • мемориально-исторический комплекс «Ахульго»,
  • Ирганайское водохранилище,
  • вкусный национальный обед,
  • мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий,
  • заселение в гостевой дом,
  • национальный ужин,
  • теплые посиделки с группой, беседы о традициях, обычаях Дагестана, веселые игры.
  • 3 день. Хунзах.
  • сытный завтрак в гостевом доме,
  • водопад Тобот,
  • крепость Арани,
  • Хунзахское плато,
  • Цолотлинский каньон,
  • водопад Итляртляр,
  • обед у гостеприимных хунзахцев,
  • посещение местной национальной мельницы, где вы увидите весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта — урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен,
  • Каменная чаша,
  • Матласский каньон,
  • Матласская теснина,
  • Матласские водопады,
  • возвращение в гостевой дом,
  • ужин.
  • 4 день. Гамсутль-Салта.
  • завтрак в гостевом доме,
  • восхождение к аулу Гамсутль,
  • Салтинский водопад,
  • национальный обед,
  • выезд в Махачкалу,
  • заселение в отель,
  • свободный вечер.
  • 5 день. Сулакский каньон-Бархан Сары-Кум.
  • завтрак в отеле,
  • выезд на Сулакский каньон,
  • бархан Сары-Кум,
  • аул Зубутли,
  • прогулка на катере по Сулакскому каньону,
  • обед (свежайщая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи),
  • прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба»,
  • Миатлинская ГЭС (проездом),
  • Миатлинский тоннель (проездом),
  • смотровая площадка Сулакского каньона,
  • Чиркейское водохранилище,
  • возвращение в Махачкалу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение экскурсовода
  • Транспорт
  • Проживание 4 ночи
  • Джиппинг
  • Прогулка на катере
  • 4 завтрака
  • 5 обедов
  • 2 ужина
  • Входные билеты и экосбор
Что не входит
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Личные расходы
  • Страховка (за доп. плату)
  • 1 завтрак
  • 2 ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.И. Казака, д. 2, музей Россия - моя история
Завершение: УЛ.И. Казака, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • В путешествии понадобится паспорт (обязательно)
  • Удобная одежда
  • Не скользящая обувь
  • Головной убор
  • Дождевик и хорошее настроение. Желательно взять с собой перекус и бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На автобусе
Форелевое хозяйство
Животные
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры

Похожие туры из Махачкалы

Пятидневный джип-тур в Дагестане
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Пятидневный джип-тур в Дагестане
УЛ.И. Казака, д. 2, музей Россия - моя история
17 июня
19 июля
23 авг
20 сен
45 000 за человека
Лето в Дагестане - пятидневный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Лето в Дагестане - пятидневный тур
УЛ.И. Казака, д. 2, Музей Россия - моя история
10 июня
5 июля
8 авг
35 000 за человека
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
58 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ