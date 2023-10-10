Дагестан — это мусульманский регион, поэтому лучше соблюдать дресс-код: одежда, закрывающая колени и плечи. Не стоит брать короткие и откровенные юбки, платья и шорты, также не стоит открыто курить и распивать алкоголь в общественных местах.

Проживание. Будем жить в домах у местных жителей. Поверьте, это в несколько раз интереснее, чем стандартное размещение в отеле. Узнаем о жизни этого удивительного региона изнутри!

Питание. Трехразовое питание включено в программу — вам не придется думать о еде. Будем пробовать вкусные блюда у местных: угощаться у гостеприимных бабушек, заходить в рестораны и участвовать в домашних дагестанских посиделках-ужинах — формат максимально разнообразный.

Километраж. Будем проходить в среднем по 12-18 тысяч шагов в день, маршрут осилит человек с любой подготовкой. Подъем на Гамсутль составляет 2 км в небольшую горку, это около 40-60 минут пешком.