Описание тура
Организационные детали
Дагестан — это мусульманский регион, поэтому лучше соблюдать дресс-код: одежда, закрывающая колени и плечи. Не стоит брать короткие и откровенные юбки, платья и шорты, также не стоит открыто курить и распивать алкоголь в общественных местах.
Проживание. Будем жить в домах у местных жителей. Поверьте, это в несколько раз интереснее, чем стандартное размещение в отеле. Узнаем о жизни этого удивительного региона изнутри!
Питание. Трехразовое питание включено в программу — вам не придется думать о еде. Будем пробовать вкусные блюда у местных: угощаться у гостеприимных бабушек, заходить в рестораны и участвовать в домашних дагестанских посиделках-ужинах — формат максимально разнообразный.
Километраж. Будем проходить в среднем по 12-18 тысяч шагов в день, маршрут осилит человек с любой подготовкой. Подъем на Гамсутль составляет 2 км в небольшую горку, это около 40-60 минут пешком.
Программа тура по дням
Прогулки по Дербенту и дорога в горы
Встреча. Мы встретим вас в аэропорту в 10-11 утра. В идеале рекомендуем приехать на день раньше и хорошо выспаться перед путешествием — нам предстоит очень активная программа! Если вы прилетели раньше, мы заберем вас в городе и все вместе отправимся в Дербент.
Прогулки по древнейшему городу. Заберемся на крепость Нарын-Кала, поплутаем по улочкам старого города вместе с местным гидом, который знает каждый уголок, а потом пообедаем — это будут национальные дагестанские блюда со всем местным колоритом.
Экраноплан «Лунь» и дагестанский базар. Наевшись, отправимся на побережье Каспийского моря и посмотрим знаменитый экраноплан — необычное судно, оставленное здесь на вечную стоянку и уже ставшее популярным туристическим местом. Затем заглянем на базар, поторгуемся и отведаем сочных фруктов.
Домик в горах. Вечером поедем в горы. Будем ночевать у местных в уютном домике на берегу реки в пяти минутах от аула Гамсутль. Гостеприимные хозяева угостят нас вкусным ужином и расскажут о жизни в горах.
Гамсутль, Хунзахское плато, каньон Цолотль и самый большой дагестанский водопад
Аул-призрак. Начнем день с вкуснейшего дагестанского завтрака. После этого поднимется к селу Гамсутль. Местный гид расскажет, как богатое и зажиточное село превратилась в аул-призрак, где давно уже никто не живет. Вы услышите загадочные и пробирающие до мурашек истории и местные легенды.
Огромный водопад. Пообедаем у гостеприимной дагестанской бабушки — это домашняя еда, сделанная с заботой и любовью. А потом прогуляемся по Хунзахскому плато и увидим самый высокий в Дагестане водопад Тобот.
Прогулка по каньону. Дальше отправимся в завораживающий каньон Цолотль, куда низвергаются знаменитые хунзахские водопады. У нас будет экскурсия с местным гидом по дому-музею Расула Гамзатова. Потом заселимся в дом к дагестанским горцам. Дом расположен на высоте 1660 метров, отсюда открывается отличный вид. Поужинаем вместе с гостеприимными хозяевами и разместимся на ночлег.
Фантастические виды: Матлас, Язык Тролля, Карадахская теснина и лабиринты Каменных чаш
Каменные чаши. Начнем день с катания на лошадях (по желанию). После этого вкусно позавтракаем и поедем в Матлас — это очень красивое природное место, расположенное на восточном краю Хунзахского плато. Через узкий лаз попадем в Каменные чаши, с двух сторон окруженные скалами. Вы пройдете по дороге среди огромных глыб и поплутаете среди эффектных каменных лабиринтов. А еще увидите Ханские водопады, которые получили название из-за природных бань у реки и пользовались популярностью у дочерей и жен аварских ханов.
Язык Тролля и башни Гоор. Также у нас в программе будет Гоцатлинская ГЭС, Карадахская теснина и Датунский христианский храм VI века. На обед устроим пикник на природе, а во второй половине дня поедем смотреть башни Гоор и Язык Тролля — место, которое очень эффектно смотрится на фотографиях. С определенного ракурса кажется, будто сидишь на обрыве, хотя на самом деле все безопасно.
Вечером доберемся до базы отдыха в сосновом лесу, заселимся, поужинаем и отдохнем.
Ирганайское водохранилище, обед в персиковом саду и Сулакский каньон
Сулакский каньон. Проснёмся, позавтракаем, погуляем по сосновому лесу и помчим к Ирганайскому водохранилищу — невероятно красивому месту. Вы увидите место слияния двух рек и начало Сулакского каньона. С Сулакским каньоном сегодня будем знакомиться очень подробно: посмотрим еще на него сверху с одной из лучших обзорных площадок.
Дагестанские вкусности. Обедать будем в уютном персиковом саду. А на ужин у нас будет свежая форель из реки Сулак. Разместимся у местных жителей в древнем селе старое Зубутли и пообщаемся с местными жителями.
На катере по Сулакскому каньону и босиком по пустыне
Дагестанская пустыня. Позавтракаем и покатаемся на катере по Сулакскому каньону — это классная возможность увидеть всю красоту с воды. Затем поедем в знаменитую дагестанскую пустыню — бархан Сарыкум. Золотые пески завораживают: кажется, будто оказываешься в фильме «Белое солнце пустыни».
Отъезд. Пообедаем в Махачкале. Потом заедем на рынок, чтобы закупить подарки и сувениры для друзей и близких — в Дагестане отличные специи и сухофрукты. В аэропорте мы будем около 17 часов, можно смотреть вечерние рейсы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида-турлидера 24/7
- 3 экскурсии с местными гидами
- Проживание в новых домах (2-местное размещение)
- 3-разовое питание (от бабушкиных чудушек до ресторанов)
- Кофе в турке и ароматный чай
- Входные билеты по маршруту
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Фото и видеосъемка
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Махачкалу и обратно
- Личные расходы, сувениры