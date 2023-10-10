Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей

Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Это путешествие в компании друзей (маленькие группы до 6 человек) по самым захватывающим местам Дагестана! Вы исследуете высокогорные селения Гамсутль, Гоор, Гуниб и Хунзах, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону,
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заберетесь на древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте и погуляете босиком по бархану Сарыкум.

Экскурсии нам будут проводить местные жители, которые отлично знают каждый уголок, а жить мы будем в гостеприимных дагестанских домах.

Готовьтесь пробовать невероятно вкусную национальную кухню и наслаждаться свежими персиками, абрикосами и айвой прямо с дерева.

5
1 отзыв
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Дагестан — это мусульманский регион, поэтому лучше соблюдать дресс-код: одежда, закрывающая колени и плечи. Не стоит брать короткие и откровенные юбки, платья и шорты, также не стоит открыто курить и распивать алкоголь в общественных местах.

Проживание. Будем жить в домах у местных жителей. Поверьте, это в несколько раз интереснее, чем стандартное размещение в отеле. Узнаем о жизни этого удивительного региона изнутри!

Питание. Трехразовое питание включено в программу — вам не придется думать о еде. Будем пробовать вкусные блюда у местных: угощаться у гостеприимных бабушек, заходить в рестораны и участвовать в домашних дагестанских посиделках-ужинах — формат максимально разнообразный.

Километраж. Будем проходить в среднем по 12-18 тысяч шагов в день, маршрут осилит человек с любой подготовкой. Подъем на Гамсутль составляет 2 км в небольшую горку, это около 40-60 минут пешком.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Дербенту и дорога в горы

Встреча. Мы встретим вас в аэропорту в 10-11 утра. В идеале рекомендуем приехать на день раньше и хорошо выспаться перед путешествием — нам предстоит очень активная программа! Если вы прилетели раньше, мы заберем вас в городе и все вместе отправимся в Дербент.

Прогулки по древнейшему городу. Заберемся на крепость Нарын-Кала, поплутаем по улочкам старого города вместе с местным гидом, который знает каждый уголок, а потом пообедаем — это будут национальные дагестанские блюда со всем местным колоритом.

Экраноплан «Лунь» и дагестанский базар. Наевшись, отправимся на побережье Каспийского моря и посмотрим знаменитый экраноплан — необычное судно, оставленное здесь на вечную стоянку и уже ставшее популярным туристическим местом. Затем заглянем на базар, поторгуемся и отведаем сочных фруктов.

Домик в горах. Вечером поедем в горы. Будем ночевать у местных в уютном домике на берегу реки в пяти минутах от аула Гамсутль. Гостеприимные хозяева угостят нас вкусным ужином и расскажут о жизни в горах.

Прогулки по Дербенту и дорога в горыПрогулки по Дербенту и дорога в горыПрогулки по Дербенту и дорога в горыПрогулки по Дербенту и дорога в горы
2 день

Гамсутль, Хунзахское плато, каньон Цолотль и самый большой дагестанский водопад

Аул-призрак. Начнем день с вкуснейшего дагестанского завтрака. После этого поднимется к селу Гамсутль. Местный гид расскажет, как богатое и зажиточное село превратилась в аул-призрак, где давно уже никто не живет. Вы услышите загадочные и пробирающие до мурашек истории и местные легенды.

Огромный водопад. Пообедаем у гостеприимной дагестанской бабушки — это домашняя еда, сделанная с заботой и любовью. А потом прогуляемся по Хунзахскому плато и увидим самый высокий в Дагестане водопад Тобот.

Прогулка по каньону. Дальше отправимся в завораживающий каньон Цолотль, куда низвергаются знаменитые хунзахские водопады. У нас будет экскурсия с местным гидом по дому-музею Расула Гамзатова. Потом заселимся в дом к дагестанским горцам. Дом расположен на высоте 1660 метров, отсюда открывается отличный вид. Поужинаем вместе с гостеприимными хозяевами и разместимся на ночлег.

Гамсутль, Хунзахское плато, каньон Цолотль и самый большой дагестанский водопадГамсутль, Хунзахское плато, каньон Цолотль и самый большой дагестанский водопадГамсутль, Хунзахское плато, каньон Цолотль и самый большой дагестанский водопадГамсутль, Хунзахское плато, каньон Цолотль и самый большой дагестанский водопад
3 день

Фантастические виды: Матлас, Язык Тролля, Карадахская теснина и лабиринты Каменных чаш

Каменные чаши. Начнем день с катания на лошадях (по желанию). После этого вкусно позавтракаем и поедем в Матлас — это очень красивое природное место, расположенное на восточном краю Хунзахского плато. Через узкий лаз попадем в Каменные чаши, с двух сторон окруженные скалами. Вы пройдете по дороге среди огромных глыб и поплутаете среди эффектных каменных лабиринтов. А еще увидите Ханские водопады, которые получили название из-за природных бань у реки и пользовались популярностью у дочерей и жен аварских ханов.

Язык Тролля и башни Гоор. Также у нас в программе будет Гоцатлинская ГЭС, Карадахская теснина и Датунский христианский храм VI века. На обед устроим пикник на природе, а во второй половине дня поедем смотреть башни Гоор и Язык Тролля — место, которое очень эффектно смотрится на фотографиях. С определенного ракурса кажется, будто сидишь на обрыве, хотя на самом деле все безопасно.

Вечером доберемся до базы отдыха в сосновом лесу, заселимся, поужинаем и отдохнем.

Фантастические виды: Матлас, Язык Тролля, Карадахская теснина и лабиринты Каменных чашФантастические виды: Матлас, Язык Тролля, Карадахская теснина и лабиринты Каменных чашФантастические виды: Матлас, Язык Тролля, Карадахская теснина и лабиринты Каменных чашФантастические виды: Матлас, Язык Тролля, Карадахская теснина и лабиринты Каменных чаш
4 день

Ирганайское водохранилище, обед в персиковом саду и Сулакский каньон

Сулакский каньон. Проснёмся, позавтракаем, погуляем по сосновому лесу и помчим к Ирганайскому водохранилищу — невероятно красивому месту. Вы увидите место слияния двух рек и начало Сулакского каньона. С Сулакским каньоном сегодня будем знакомиться очень подробно: посмотрим еще на него сверху с одной из лучших обзорных площадок.

Дагестанские вкусности. Обедать будем в уютном персиковом саду. А на ужин у нас будет свежая форель из реки Сулак. Разместимся у местных жителей в древнем селе старое Зубутли и пообщаемся с местными жителями.

Ирганайское водохранилище, обед в персиковом саду и Сулакский каньонИрганайское водохранилище, обед в персиковом саду и Сулакский каньонИрганайское водохранилище, обед в персиковом саду и Сулакский каньонИрганайское водохранилище, обед в персиковом саду и Сулакский каньон
5 день

На катере по Сулакскому каньону и босиком по пустыне

Дагестанская пустыня. Позавтракаем и покатаемся на катере по Сулакскому каньону — это классная возможность увидеть всю красоту с воды. Затем поедем в знаменитую дагестанскую пустыню — бархан Сарыкум. Золотые пески завораживают: кажется, будто оказываешься в фильме «Белое солнце пустыни».

Отъезд. Пообедаем в Махачкале. Потом заедем на рынок, чтобы закупить подарки и сувениры для друзей и близких — в Дагестане отличные специи и сухофрукты. В аэропорте мы будем около 17 часов, можно смотреть вечерние рейсы.

На катере по Сулакскому каньону и босиком по пустынеНа катере по Сулакскому каньону и босиком по пустынеНа катере по Сулакскому каньону и босиком по пустынеНа катере по Сулакскому каньону и босиком по пустыне

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение гида-турлидера 24/7
  • 3 экскурсии с местными гидами
  • Проживание в новых домах (2-местное размещение)
  • 3-разовое питание (от бабушкиных чудушек до ресторанов)
  • Кофе в турке и ароматный чай
  • Входные билеты по маршруту
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Фото и видеосъемка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Махачкалу и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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В
10 окт 2023
Тур понравился, была насыщенная программа по Дагестану, вкусная еда, хорошая машина, все с комфортом!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаСело ГоорГамсутльСело ГунибХунзахКаньон ЦолотльДом-музей Расула ГамзатоваМузеиНа ноябрьские праздникиКаньоны

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