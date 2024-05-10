Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Вас ждёт знакомство с местной кухней, поездки к живописным плато, сторожевые башни и величественная природа этого высокогорного края.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 000 ₽
Описание
Организационные детали
*Программа может несущественно меняться в зависимости от погодных условий в горах.
Проживание. В гостевом домике, по 2 и 3 человека в комнате
Питание. Завтраки, обеденные перекусы в пути и ужины
Дети. Экскурсия доступна для детей старше десяти лет
Программа тура по дням
Знакомство
Встреча гостей в аэропорту, перекус и трансфер до села Гебгуда. По прибытии — размещение в гостевом домике, отдых и первое знакомство с дагестанской кухней за ужином.
Прогулка по горам и дагестанский фольклор
После завтрака местными блюдами садимся в джипы и едем до плато Цумиури, откуда можно увидеть крылья парящих орлов и белые шапки гор. После — пьём чай в домике лесника, перекусываем и отправляемся на прогулку по близлежащим горам.
Полюбовавшись величественными панорамами и собрав лечебные травы, возвратимся в гостевой домик: на ужин вас ждёт традиционная дагестанская кухня. Местного колорита во время трапезы добавит фольклорное исполнение песен с игрой на народном инструменте — пандуре.
Местные аулы
В первой половине для — джипинг до водопада. Вы проедете по живописным аулам, совершите пешую прогулку, познакомитесь с культурой и бытом горцев.
После — перекусим и согреемся чаем из горных трав. Вдоволь нагулявшись среди местных пейзажей, возвратимся в гостевой домик в село Гебгуда, отдохнём и поужинаем.
Выезд на ледник
После сытного завтрака отправляемся на джипах к древнему леднику. Затем погуляем по окрестностям и расположимся на перекус с ягодным чаем и видом на горы.
После короткого отдыха спускаемся в районный центр, село Тлярата — здесь можно выбрать местные сувениры и попробовать дагестанские лакомства.
Возвращение в гостевой домик и ужин.
Отъезд
Позавтракав, собираемся в дорогу и выезжаем в аэропорт. Пришло время проститься с гостеприимным краем!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно (4 часа в одну сторону)
- Проживание в гостевом домике
- Питание (завтраки, ужины, перекусы и чай в пути)
- Джипинг по аулам и достопримечательностям внутри района
- Услуги местного гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Программа может несущественно меняться в зависимости от погодных условий в горах