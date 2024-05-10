Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Авторский тур в Махачкале

Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку

Отключитесь от городской суеты с комфортом среди гор! В этом путешествии вы изучите быт и фольклор сёл на западе Дагестана, увидите аулы на краешках горных уступов, побываете в труднодоступном Тляратинском районе, который в народе нарекли «Дагестанскими Альпами».

Вас ждёт знакомство с местной кухней, поездки к живописным плато, сторожевые башни и величественная природа этого высокогорного края.
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Ближайшие даты:
10
мая
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
1
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

*Программа может несущественно меняться в зависимости от погодных условий в горах.

Проживание. В гостевом домике, по 2 и 3 человека в комнате

Питание. Завтраки, обеденные перекусы в пути и ужины

Дети. Экскурсия доступна для детей старше десяти лет

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Встреча гостей в аэропорту, перекус и трансфер до села Гебгуда. По прибытии — размещение в гостевом домике, отдых и первое знакомство с дагестанской кухней за ужином.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день

Прогулка по горам и дагестанский фольклор

После завтрака местными блюдами садимся в джипы и едем до плато Цумиури, откуда можно увидеть крылья парящих орлов и белые шапки гор. После — пьём чай в домике лесника, перекусываем и отправляемся на прогулку по близлежащим горам.

Полюбовавшись величественными панорамами и собрав лечебные травы, возвратимся в гостевой домик: на ужин вас ждёт традиционная дагестанская кухня. Местного колорита во время трапезы добавит фольклорное исполнение песен с игрой на народном инструменте — пандуре.

Прогулка по горам и дагестанский фольклорПрогулка по горам и дагестанский фольклорПрогулка по горам и дагестанский фольклорПрогулка по горам и дагестанский фольклор
3 день

Местные аулы

В первой половине для — джипинг до водопада. Вы проедете по живописным аулам, совершите пешую прогулку, познакомитесь с культурой и бытом горцев.

После — перекусим и согреемся чаем из горных трав. Вдоволь нагулявшись среди местных пейзажей, возвратимся в гостевой домик в село Гебгуда, отдохнём и поужинаем.

Местные аулыМестные аулыМестные аулыМестные аулы
4 день

Выезд на ледник

После сытного завтрака отправляемся на джипах к древнему леднику. Затем погуляем по окрестностям и расположимся на перекус с ягодным чаем и видом на горы.

После короткого отдыха спускаемся в районный центр, село Тлярата — здесь можно выбрать местные сувениры и попробовать дагестанские лакомства.
Возвращение в гостевой домик и ужин.

Выезд на ледникВыезд на ледникВыезд на ледникВыезд на ледник
5 день

Отъезд

Позавтракав, собираемся в дорогу и выезжаем в аэропорт. Пришло время проститься с гостеприимным краем!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и обратно (4 часа в одну сторону)
  • Проживание в гостевом домике
  • Питание (завтраки, ужины, перекусы и чай в пути)
  • Джипинг по аулам и достопримечательностям внутри района
  • Услуги местного гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Программа может несущественно меняться в зависимости от погодных условий в горах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
Завершение: Махачкала, аэропорт, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеЛетниеГорыАктивный отдыхДжип-турыВсе туры5-дневные турыМузыкальные

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