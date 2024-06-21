Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей:
документы (паспорт, СНИЛС, ОМС);
мини-аптечка;
дождевик;
флисовая кофта или худи (также можно взять ветровку);
шорты и юбки ниже колен, футболки без глубокого декольте, также не стоит сильно открывать плечи;
головной убор;
SPF-крем;
солнечные очки;
удобная обувь;
средства от насекомых;
наличные деньги
Проживание. Будем жить в апартаментах, а также гостиницах 1-3*, в 2- или 3-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Дагестан: прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище
Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 10:00. Начнём наше знакомство с Дагестаном с посещения бархана Сарыкум, расположившегося в глинистой степи — второго в мире по величине. Именно здесь снимали культовый советский фильм «Белое солнце пустыни».
Далее поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся визитной карточкой республики — Сулакским каньоном. Проедем сквозь самый длинный автомобильный тоннель, преодолеем серпантин и окажемся у Ирганайского водохранилища, где вы сможете покататься на сапах.
Сегодня переночуем в высокогорном ауле Хунзах в гостевом доме.
Водопад Тобот, Матласское плато, озеро Казеной-ам и переезд в Грозный
Утром вас ждёт шум водопада Тобот, после чего отправимся к Матласскому плато, увидим панораму ущелья и гор.
Следующая остановка — озеро Кезеной-ам. насладимся долиной, окружённой лесистыми склонами гор и альпийскими лугами и полюбуемся лазурью огромного водоёма, меняющего свой цвет от небесно-голубого до тёмно-бирюзового. Желающие добавить в путешествие немного экстрима смогут прокатиться на зиплайне.
К вечеру доберёмся до Грозного. Вы осмотрите мечеть, построенную в честь матери Рамзана Кадырова, а потом направитесь отдыхать в отель.
Знакомство с Грозным
После завтрака отправимся гулять по столице Чечни. Первым делом побываем в Цветочном парке в самом, расположенном в центре города. Здесь высажены 150 тыс. цветов. На фоне конструкций с растениями возвышается современный квартал Грозный-Сити с эффектными многоэтажками. Поднимемся на смотровую площадку на 32 этаже и с высоты птичьего полёта полюбуемся панорамой города.
Пройдёмся по набережной Сунжи и увидим мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле. Над её росписью работали турецкие мастера.
Вечером переедем во Владикавказ, погуляем по вечернему городу и заселимся в отель.
Ингушетия: Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эгикал и ущелье реки Асса
Позавтракав, отправимся в Ингушетию. Посетим Ляжгинский водопад и поднимемся на обзорную площадку, чтобы насладиться панорамным видом на горные массивы и заснеженные вершины.
Далее побываем в средневековом башенном комплексе Эгикал, опустевшем в в 1944 году из-за депортации. Теперь по окрестностям гуляют лишь горные ветра. Проедем по живописной дороге вдоль реки Асса, петляющей по ущелью, и окажемся у Эка-Чожинского водопада — крупнейшего в Ингушетии.
Релакс в Северной Осетии: горнолыжный курорт «Цей» и горячий источник Бирагзанг
Вернувшись в Северную Осетию, посетим горнолыжный курорт «Цей». По канатной дороге доберёмся до смотровой площадки и насладимся захватывающим видом на Цейское ущелье.
Далее вас ждёт тотальное расслабление в горячем источнике Бирагзанг. Водоём открыли случайно, когда бурили скважину в поисках нефти.
После этого отправимся в аэропорт. Рекомендуем приобретаться билеты на рейс после 18:00. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсионные сборы
- Купание в горячем источнике Бирзанг
- Сопровождение инструктором
- Прогулка на сапах
- Фото-, видеосъёмка
Что не входит в цену
- Перелёт до Махачкалу и обратно из Владикавказа
- Обеды и ужины
- Полёт на зиплайне
- Дополнительные экскурсии