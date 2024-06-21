Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия

Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
В этом путешествии вы увидите 4 разных и одинаково живописных республик Северного Кавказа. В Дагестане погуляете по дюнам бархана Сарыкум и полюбуетесь Сулакским каньоном. В Чечне насладитесь красотой Цветочного парка,
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исторической архитектурой и современными кварталами.

Ингушетия откроет нам секреты башенного комплекса Эгикал и подарит потрясающие виды на горы, а в Северной Осетии мы прокатимся по канатной дороге и посетим горячий источник Бирагзанг.

Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
документы (паспорт, СНИЛС, ОМС);
мини-аптечка;
дождевик;
флисовая кофта или худи (также можно взять ветровку);
шорты и юбки ниже колен, футболки без глубокого декольте, также не стоит сильно открывать плечи;
головной убор;
SPF-крем;
солнечные очки;
удобная обувь;
средства от насекомых;
наличные деньги

Проживание. Будем жить в апартаментах, а также гостиницах 1-3*, в 2- или 3-местных номерах с удобствами.

Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Дагестан: прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище

Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 10:00. Начнём наше знакомство с Дагестаном с посещения бархана Сарыкум, расположившегося в глинистой степи — второго в мире по величине. Именно здесь снимали культовый советский фильм «Белое солнце пустыни».

Далее поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся визитной карточкой республики — Сулакским каньоном. Проедем сквозь самый длинный автомобильный тоннель, преодолеем серпантин и окажемся у Ирганайского водохранилища, где вы сможете покататься на сапах.

Сегодня переночуем в высокогорном ауле Хунзах в гостевом доме.

Дагестан: прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилищеДагестан: прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилищеДагестан: прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилищеДагестан: прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище
2 день

Водопад Тобот, Матласское плато, озеро Казеной-ам и переезд в Грозный

Утром вас ждёт шум водопада Тобот, после чего отправимся к Матласскому плато, увидим панораму ущелья и гор.

Следующая остановка — озеро Кезеной-ам. насладимся долиной, окружённой лесистыми склонами гор и альпийскими лугами и полюбуемся лазурью огромного водоёма, меняющего свой цвет от небесно-голубого до тёмно-бирюзового. Желающие добавить в путешествие немного экстрима смогут прокатиться на зиплайне.

К вечеру доберёмся до Грозного. Вы осмотрите мечеть, построенную в честь матери Рамзана Кадырова, а потом направитесь отдыхать в отель.

Водопад Тобот, Матласское плато, озеро Казеной-ам и переезд в ГрозныйВодопад Тобот, Матласское плато, озеро Казеной-ам и переезд в ГрозныйВодопад Тобот, Матласское плато, озеро Казеной-ам и переезд в ГрозныйВодопад Тобот, Матласское плато, озеро Казеной-ам и переезд в Грозный
3 день

Знакомство с Грозным

После завтрака отправимся гулять по столице Чечни. Первым делом побываем в Цветочном парке в самом, расположенном в центре города. Здесь высажены 150 тыс. цветов. На фоне конструкций с растениями возвышается современный квартал Грозный-Сити с эффектными многоэтажками. Поднимемся на смотровую площадку на 32 этаже и с высоты птичьего полёта полюбуемся панорамой города.

Пройдёмся по набережной Сунжи и увидим мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле. Над её росписью работали турецкие мастера.

Вечером переедем во Владикавказ, погуляем по вечернему городу и заселимся в отель.

Знакомство с ГрознымЗнакомство с ГрознымЗнакомство с ГрознымЗнакомство с ГрознымЗнакомство с Грозным
4 день

Ингушетия: Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эгикал и ущелье реки Асса

Позавтракав, отправимся в Ингушетию. Посетим Ляжгинский водопад и поднимемся на обзорную площадку, чтобы насладиться панорамным видом на горные массивы и заснеженные вершины.

Далее побываем в средневековом башенном комплексе Эгикал, опустевшем в в 1944 году из-за депортации. Теперь по окрестностям гуляют лишь горные ветра. Проедем по живописной дороге вдоль реки Асса, петляющей по ущелью, и окажемся у Эка-Чожинского водопада — крупнейшего в Ингушетии.

Ингушетия: Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эгикал и ущелье реки АссаИнгушетия: Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эгикал и ущелье реки АссаИнгушетия: Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эгикал и ущелье реки АссаИнгушетия: Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эгикал и ущелье реки Асса
5 день

Релакс в Северной Осетии: горнолыжный курорт «Цей» и горячий источник Бирагзанг

Вернувшись в Северную Осетию, посетим горнолыжный курорт «Цей». По канатной дороге доберёмся до смотровой площадки и насладимся захватывающим видом на Цейское ущелье.

Далее вас ждёт тотальное расслабление в горячем источнике Бирагзанг. Водоём открыли случайно, когда бурили скважину в поисках нефти.

После этого отправимся в аэропорт. Рекомендуем приобретаться билеты на рейс после 18:00. До новых встреч!

Релакс в Северной Осетии: горнолыжный курорт «Цей» и горячий источник БирагзангРелакс в Северной Осетии: горнолыжный курорт «Цей» и горячий источник БирагзангРелакс в Северной Осетии: горнолыжный курорт «Цей» и горячий источник БирагзангРелакс в Северной Осетии: горнолыжный курорт «Цей» и горячий источник Бирагзанг

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионные сборы
  • Купание в горячем источнике Бирзанг
  • Сопровождение инструктором
  • Прогулка на сапах
  • Фото-, видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Махачкалу и обратно из Владикавказа
  • Обеды и ужины
  • Полёт на зиплайне
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиТермальные источникиSUP-прогулкиВодные развлечения

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