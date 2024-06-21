Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 10:00. Начнём наше знакомство с Дагестаном с посещения бархана Сарыкум, расположившегося в глинистой степи — второго в мире по величине. Именно здесь снимали культовый советский фильм «Белое солнце пустыни».

Далее поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся визитной карточкой республики — Сулакским каньоном. Проедем сквозь самый длинный автомобильный тоннель, преодолеем серпантин и окажемся у Ирганайского водохранилища, где вы сможете покататься на сапах.

Сегодня переночуем в высокогорном ауле Хунзах в гостевом доме.