Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В доме с видом на горы. В одной комнате можно проживать как отдельно, так и по 2 человека — есть несколько комнат с односпальными и двухместными кроватями.

Питание. Трёхразовое. На обед можно заказать любое блюдо на выбор по готовому меню: чуду, плов, хинкал, тонкое чуду и т. д.