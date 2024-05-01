Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Авторский тур в Махачкале

Побывать в гостях у местных, познакомиться с укладом жизни и рассмотреть творения златокузнецов

Едем в известное на весь мир работами ювелиров село Кубачи.

Будем жить в доме с видом на горы, общаться с жителями, узнавать обычаи и пробовать традиционные блюда. Побываем в заброшенном ауле, поднимемся на древнюю башню и устроим пикник на берегу реки.

Вы рассмотрите изделия мастеров, поучаствуете в мастер-классе по серебру, а чистейший горный воздух и завораживающие пейзажи помогут переключиться и освободить голову от суетливых мыслей.
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В доме с видом на горы. В одной комнате можно проживать как отдельно, так и по 2 человека — есть несколько комнат с односпальными и двухместными кроватями.

Питание. Трёхразовое. На обед можно заказать любое блюдо на выбор по готовому меню: чуду, плов, хинкал, тонкое чуду и т. д.

Программа тура по дням

1 день

Уркарах, Кубачи, ужин у местных жителей

Встречаемся и едем в горы, в знаменитое село Кубачи, которое с давних времён славится мастерами, изготавливающими художественные ювелирные изделия, предметы быта, оружие и доспехи.
Проедем прибрежный город Избербаш, известный широким и длинным песчаным пляжем и горой Пушкин-Тау, напоминающей профиль поэта. Остановимся в древнем посёлке Уркарах, куда из села Кубачи обращаются за медицинской помощью и решением других важных вопросов.

По приезде в Кубачи нас встретят местные жители, вкусно накормят и расскажут истории и легенды о родном поселении.

Уркарах, Кубачи, ужин у местных жителейУркарах, Кубачи, ужин у местных жителейУркарах, Кубачи, ужин у местных жителейУркарах, Кубачи, ужин у местных жителей
2 день

Заброшенный аул Амузги, пикник у реки

Сегодня в первой половине дня побываем в близлежащем заброшенном ауле Амузги, который до 30-х годов прошлого столетия был центром кузнечного дела и изготовления холодного оружия. В середине 20 века его жители были переселены, и долгое время здесь проживала единственная жительница со своей внучкой. Посмотрим на каменную крепостную стену, полукругом огибающую аул, и оборонительные башни времён средневековья. Вы подышите чистейшим воздухом высокогорья и насладитесь безлюдными пейзажами.

Затем направимся к реке в часе езды от села Кубачи, куда каждый год приезжают местные, чтобы набрать воды — считается, что она оберегает от сглаза. Устроим пикник на берегу, желающие тоже наберут водички.

Вечером вернёмся в село и поужинаем за тёплыми разговорами.

Заброшенный аул Амузги, пикник у рекиЗаброшенный аул Амузги, пикник у рекиЗаброшенный аул Амузги, пикник у рекиЗаброшенный аул Амузги, пикник у реки
3 день

Оборонительная башня, музеи, мастер-класс

После завтрака отправимся на кубачинскую оборонительную башню, единственную сохранившуюся из нескольких и одну из немногих круглых башен на Кавказе. С её высоты вы посмотрите на старую часть села и полюбуетесь видами окружающих гор с гармонично вплетёнными в них крышами домов.

Заглянем в музеи, где вы рассмотрите работы златокузнецов и национальную одежду, в которой можно сфотографироваться на память. Мы расскажем вам о самых известных мастерах и заслуженных художниках, прославивших Кубачи своими творениями. Вы узнаете об интересных обычаях и свадебных традициях, например, какие предметы кубачинского ремесла составляют приданое, передающееся из поколения в поколение. Поучаствуете в мастер-классе по серебру.

Затем мы отвезём вас обратно в Махачкалу или Каспийск.

Оборонительная башня, музеи, мастер-классОборонительная башня, музеи, мастер-классОборонительная башня, музеи, мастер-классОборонительная башня, музеи, мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Проживание
  • Все трансферы по программе
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Возможно проведение тура индивидуально (до 4 участников). Стоимость - 25 000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённости, 10:00
Завершение: Махачкала и Каспийск, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры

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