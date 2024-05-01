Побывать в гостях у местных, познакомиться с укладом жизни и рассмотреть творения златокузнецов
Будем жить в доме с видом на горы, общаться с жителями, узнавать обычаи и пробовать традиционные блюда. Побываем в заброшенном ауле, поднимемся на древнюю башню и устроим пикник на берегу реки.
Вы рассмотрите изделия мастеров, поучаствуете в мастер-классе по серебру, а чистейший горный воздух и завораживающие пейзажи помогут переключиться и освободить голову от суетливых мыслей.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В доме с видом на горы. В одной комнате можно проживать как отдельно, так и по 2 человека — есть несколько комнат с односпальными и двухместными кроватями.
Питание. Трёхразовое. На обед можно заказать любое блюдо на выбор по готовому меню: чуду, плов, хинкал, тонкое чуду и т. д.
Программа тура по дням
Уркарах, Кубачи, ужин у местных жителей
Встречаемся и едем в горы, в знаменитое село Кубачи, которое с давних времён славится мастерами, изготавливающими художественные ювелирные изделия, предметы быта, оружие и доспехи.
Проедем прибрежный город Избербаш, известный широким и длинным песчаным пляжем и горой Пушкин-Тау, напоминающей профиль поэта. Остановимся в древнем посёлке Уркарах, куда из села Кубачи обращаются за медицинской помощью и решением других важных вопросов.
По приезде в Кубачи нас встретят местные жители, вкусно накормят и расскажут истории и легенды о родном поселении.
Заброшенный аул Амузги, пикник у реки
Сегодня в первой половине дня побываем в близлежащем заброшенном ауле Амузги, который до 30-х годов прошлого столетия был центром кузнечного дела и изготовления холодного оружия. В середине 20 века его жители были переселены, и долгое время здесь проживала единственная жительница со своей внучкой. Посмотрим на каменную крепостную стену, полукругом огибающую аул, и оборонительные башни времён средневековья. Вы подышите чистейшим воздухом высокогорья и насладитесь безлюдными пейзажами.
Затем направимся к реке в часе езды от села Кубачи, куда каждый год приезжают местные, чтобы набрать воды — считается, что она оберегает от сглаза. Устроим пикник на берегу, желающие тоже наберут водички.
Вечером вернёмся в село и поужинаем за тёплыми разговорами.
Оборонительная башня, музеи, мастер-класс
После завтрака отправимся на кубачинскую оборонительную башню, единственную сохранившуюся из нескольких и одну из немногих круглых башен на Кавказе. С её высоты вы посмотрите на старую часть села и полюбуетесь видами окружающих гор с гармонично вплетёнными в них крышами домов.
Заглянем в музеи, где вы рассмотрите работы златокузнецов и национальную одежду, в которой можно сфотографироваться на память. Мы расскажем вам о самых известных мастерах и заслуженных художниках, прославивших Кубачи своими творениями. Вы узнаете об интересных обычаях и свадебных традициях, например, какие предметы кубачинского ремесла составляют приданое, передающееся из поколения в поколение. Поучаствуете в мастер-классе по серебру.
Затем мы отвезём вас обратно в Махачкалу или Каспийск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание
- Проживание
- Все трансферы по программе
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Возможно проведение тура индивидуально (до 4 участников). Стоимость - 25 000 руб. с человека