Позавтракаем и поедем в посёлок Зрых, откуда пешком прогуляемся до Зрыхского водопада высотой 25 метров. Полюбуемся шумной громадой и поедем в старейший аул Шиназ — сейчас от него остались лишь руины.

Побываем в долине реки Шиназчай, лентой извивающейся мимо хребтов, и доберёмся до полузаброшенного аула Уна. Рядом находится древнее арабское кладбище, возраст которого — около 2 тысячелетий! Отдохнём от городского шума вдали от цивилизации, узнаем, как жили местные жители, заглянем в окна пустующих домов и поедем к аулу Мискинджа.

Пересядем на УАЗики и отправимся покорять горные склоны. Высокопроходимые машины доставят нас до мечети Сулеймана, на высоте около 3000 метров, а дальше пойдём пешком.

Рассмотрим святилище Пир Сулеймана — современное строение с могилой праведника. По легенде, его тело после смерти подхватили голуби и отнесли к горе Шалбуздаг, где он и был похоронен. С тех пор сюда съезжаются паломники со всего мира, чтобы совершить восхождение, которое дарует исполнение желаний и отпущение грехов.

Следующая точка маршрута — мечеть Золотой Эренлер с роскошным убранством, рядом с которой расположились жертвенный камень и священный родник.

Устроим привал в базовом лагере, где находится столовая и мечеть — здесь восходители останавливаются на ночь. Она поделена на мужскую и женскую половины, полы застелены коврами, а вдоль стен лежат матрасы, одеяла и подушки. Выпьем ароматный чай и переночуем.