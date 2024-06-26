Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Авторский тур в Махачкале

Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс

Заброшенный секретный цех завода в Каспийском море, джунгли с лианами и дикими орхидеями, пустующие аулы, пляж с чёрным песком — проедемся по самым не туристическим местам, чтобы увидеть другой Дагестан.

Совершим восхождение на священную гору Шалбуздаг, узнаем, как связан аул Кубачи и Александр Македонский, выясним, откуда в селе Ахты появился мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами, и насладимся кавказским гостеприимством.
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Ближайшие даты:
26
июн
10
июл
21
июл
21
авг
4
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и активных дней, головной убор от солнца, купальник, ветровка, джинсы (внизу жарко, а в горах прохладно), яркие вещи для личных фотосессий, кроссовки или походные ботинки, средства личной гигиены, солнцезащитные очки и крем от загара, документы и деньги, индивидуальная аптечка, рюкзак/сумка (чемоданы брать нежелательно, так как их сложнее транспортировать).

Проживание. Будем жить в гостевых домах местных жителей в ауле Кубачи, селе Ахты и Куруш. Во 2-й день переночуем в мечети на горе Шалбуздаг.

Питание. В программу включены все завтраки и обеды. Ужины — самостоятельно за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка на лодке, ювелирный мастер-класс в ауле Кубачи

Встречаемся в Махачкале и отправляемся в необычное место, которое местные прозвали «дагестанским форт Боярдом». Вы увидите заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель», одиноко стоящий прямо в Каспийском море. Некогда это был засекреченный объект — там испытывали торпеды.

Доберёмся до «форта» на моторной лодке и исследуем загадочное сооружение.

Дальше поедем в сторону аула Кубачи — центр художественной обработки металла, резьбы по дереву и камню. В средние века здесь изготовляли кольчуги и оружие. Считается, что именно тут отлили двурогий шлем Александра Македонского! По другой легенде, местным ремесленникам обязан и знаменитый полководец Александр Невский за щит.

Вас ждёт мастер-класс по ювелирному делу от одного из мастером Кубачи. На ночь остановимся в гостевом доме.

Прогулка на лодке, ювелирный мастер-класс в ауле КубачиПрогулка на лодке, ювелирный мастер-класс в ауле КубачиПрогулка на лодке, ювелирный мастер-класс в ауле КубачиПрогулка на лодке, ювелирный мастер-класс в ауле Кубачи
2 день

Полузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерь

Позавтракаем и поедем в посёлок Зрых, откуда пешком прогуляемся до Зрыхского водопада высотой 25 метров. Полюбуемся шумной громадой и поедем в старейший аул Шиназ — сейчас от него остались лишь руины.

Побываем в долине реки Шиназчай, лентой извивающейся мимо хребтов, и доберёмся до полузаброшенного аула Уна. Рядом находится древнее арабское кладбище, возраст которого — около 2 тысячелетий! Отдохнём от городского шума вдали от цивилизации, узнаем, как жили местные жители, заглянем в окна пустующих домов и поедем к аулу Мискинджа.

Пересядем на УАЗики и отправимся покорять горные склоны. Высокопроходимые машины доставят нас до мечети Сулеймана, на высоте около 3000 метров, а дальше пойдём пешком.

Рассмотрим святилище Пир Сулеймана — современное строение с могилой праведника. По легенде, его тело после смерти подхватили голуби и отнесли к горе Шалбуздаг, где он и был похоронен. С тех пор сюда съезжаются паломники со всего мира, чтобы совершить восхождение, которое дарует исполнение желаний и отпущение грехов.

Следующая точка маршрута — мечеть Золотой Эренлер с роскошным убранством, рядом с которой расположились жертвенный камень и священный родник.

Устроим привал в базовом лагере, где находится столовая и мечеть — здесь восходители останавливаются на ночь. Она поделена на мужскую и женскую половины, полы застелены коврами, а вдоль стен лежат матрасы, одеяла и подушки. Выпьем ароматный чай и переночуем.

Полузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерьПолузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерьПолузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерьПолузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерьПолузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерь
3 день

Восхождение на Шалбуздаг

Проснёмся с первыми лучами солнца, встретим рассвет и начнём восхождение на Шалбуздаг. По пути пройдём горное озеро Зам-Зам — маленькое голубое пятнышко в окружении скал, закрывающих его от солнечного света. Вода здесь ледяная в любое время года, но считается целебной и вкусной. Желающие смогут проверить и продегустировать.

Примерно к 11:00 доберёмся до поляны Пир Эренлер перед вершиной на высоте 4142 метров, где повсюду разбросаны камни, обвязанные кусочками ткани — туристы оставляют на память о восхождении. При желании вы тоже сможете взять с собой лоскуток. Полюбуемся головокружительным пейзажем, открывающимся с высоты, сделаем эффектные кадры, отдохнём и начнём спуск.

К лагерю вернёмся в 14:00, переведём дух и на автомобиле отправимся в Ахты — одно из самых больших сёл в Дагестане, славящееся на весь край своими яблоневыми садами, горячими целебными источниками, удивительным мостом, спроектированным бельгийским и итальянским инженерами, и богатой историей.

Прогуляемся по старинным улочкам и поднимемся на ротонду, где открываемся эффектный вид на село. Здесь сварим кофе или какао и, никуда не спеша, полюбуемся чарующими красотами затерянного в долине аула.

После заселения в гостевой дом — свободное время, а затем поужинаем.

Восхождение на ШалбуздагВосхождение на ШалбуздагВосхождение на ШалбуздагВосхождение на ШалбуздагВосхождение на Шалбуздаг
4 день

Прогулка по окрестностям села Куруш и пикник в горах

Сегодня отправимся в село Куруш, расположенное на высоте 2560 метров. Прогуливаясь по окрестностям, вы увидите высшую точку Дагестана — гору Базардюзю, возвышающуюся на 4466 метров. Будем любоваться вершинами, вдыхать чистый свежий воздух и делать фотографии. Затем устроим пикник — компанию в трапезе нам составят горы. К обеду вернёмся в село, после чего у вас будет свободное время.

Прогулка по окрестностям села Куруш и пикник в горахПрогулка по окрестностям села Куруш и пикник в горахПрогулка по окрестностям села Куруш и пикник в горах
5 день

Самурский лес, пляжный отдых и отъезд

Позавтракаем и поедем в джунгли, то есть в Самурский лес, напоминающий волшебный сказочный мир, где живут добрые волшебники, за ветвями притаилась русалка, а из озера того и гляди покажется водяной. Прогуляемся среди многовековых деревьев, стволы которых увиты лианами, увидим дикие орхидеи, а желающие смогут окунуться в лесном водоёме.

Побываем на пляже с чёрным песком, где можно искупаться, отдохнуть и позагорать, а ещё здесь получаются эффектные кадры. На обратном пути заедем в Дербент на обед и к 18:00 вернёмся в Махачкалу. Рекомендуем брать билеты после 19:00 или на следующий день.

Самурский лес, пляжный отдых и отъездСамурский лес, пляжный отдых и отъездСамурский лес, пляжный отдых и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах местных жителей
  • Трансферы на комфортабельном минивене и на машинах повышенной проходимости в аулах
  • Водная прогулка на моторной лодке
  • Все завтраки и обеды
  • Входные билеты на объекты экскурсий и сборы
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоятельно
Завершение: Махачкала, рекомендуем брать билеты после 19:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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