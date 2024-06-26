Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Совершим восхождение на священную гору Шалбуздаг, узнаем, как связан аул Кубачи и Александр Македонский, выясним, откуда в селе Ахты появился мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами, и насладимся кавказским гостеприимством.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и активных дней, головной убор от солнца, купальник, ветровка, джинсы (внизу жарко, а в горах прохладно), яркие вещи для личных фотосессий, кроссовки или походные ботинки, средства личной гигиены, солнцезащитные очки и крем от загара, документы и деньги, индивидуальная аптечка, рюкзак/сумка (чемоданы брать нежелательно, так как их сложнее транспортировать).
Проживание. Будем жить в гостевых домах местных жителей в ауле Кубачи, селе Ахты и Куруш. Во 2-й день переночуем в мечети на горе Шалбуздаг.
Питание. В программу включены все завтраки и обеды. Ужины — самостоятельно за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка на лодке, ювелирный мастер-класс в ауле Кубачи
Встречаемся в Махачкале и отправляемся в необычное место, которое местные прозвали «дагестанским форт Боярдом». Вы увидите заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель», одиноко стоящий прямо в Каспийском море. Некогда это был засекреченный объект — там испытывали торпеды.
Доберёмся до «форта» на моторной лодке и исследуем загадочное сооружение.
Дальше поедем в сторону аула Кубачи — центр художественной обработки металла, резьбы по дереву и камню. В средние века здесь изготовляли кольчуги и оружие. Считается, что именно тут отлили двурогий шлем Александра Македонского! По другой легенде, местным ремесленникам обязан и знаменитый полководец Александр Невский за щит.
Вас ждёт мастер-класс по ювелирному делу от одного из мастером Кубачи. На ночь остановимся в гостевом доме.
Полузаброшенные аулы, святилище Пир Сулеймана и базовый лагерь
Позавтракаем и поедем в посёлок Зрых, откуда пешком прогуляемся до Зрыхского водопада высотой 25 метров. Полюбуемся шумной громадой и поедем в старейший аул Шиназ — сейчас от него остались лишь руины.
Побываем в долине реки Шиназчай, лентой извивающейся мимо хребтов, и доберёмся до полузаброшенного аула Уна. Рядом находится древнее арабское кладбище, возраст которого — около 2 тысячелетий! Отдохнём от городского шума вдали от цивилизации, узнаем, как жили местные жители, заглянем в окна пустующих домов и поедем к аулу Мискинджа.
Пересядем на УАЗики и отправимся покорять горные склоны. Высокопроходимые машины доставят нас до мечети Сулеймана, на высоте около 3000 метров, а дальше пойдём пешком.
Рассмотрим святилище Пир Сулеймана — современное строение с могилой праведника. По легенде, его тело после смерти подхватили голуби и отнесли к горе Шалбуздаг, где он и был похоронен. С тех пор сюда съезжаются паломники со всего мира, чтобы совершить восхождение, которое дарует исполнение желаний и отпущение грехов.
Следующая точка маршрута — мечеть Золотой Эренлер с роскошным убранством, рядом с которой расположились жертвенный камень и священный родник.
Устроим привал в базовом лагере, где находится столовая и мечеть — здесь восходители останавливаются на ночь. Она поделена на мужскую и женскую половины, полы застелены коврами, а вдоль стен лежат матрасы, одеяла и подушки. Выпьем ароматный чай и переночуем.
Восхождение на Шалбуздаг
Проснёмся с первыми лучами солнца, встретим рассвет и начнём восхождение на Шалбуздаг. По пути пройдём горное озеро Зам-Зам — маленькое голубое пятнышко в окружении скал, закрывающих его от солнечного света. Вода здесь ледяная в любое время года, но считается целебной и вкусной. Желающие смогут проверить и продегустировать.
Примерно к 11:00 доберёмся до поляны Пир Эренлер перед вершиной на высоте 4142 метров, где повсюду разбросаны камни, обвязанные кусочками ткани — туристы оставляют на память о восхождении. При желании вы тоже сможете взять с собой лоскуток. Полюбуемся головокружительным пейзажем, открывающимся с высоты, сделаем эффектные кадры, отдохнём и начнём спуск.
К лагерю вернёмся в 14:00, переведём дух и на автомобиле отправимся в Ахты — одно из самых больших сёл в Дагестане, славящееся на весь край своими яблоневыми садами, горячими целебными источниками, удивительным мостом, спроектированным бельгийским и итальянским инженерами, и богатой историей.
Прогуляемся по старинным улочкам и поднимемся на ротонду, где открываемся эффектный вид на село. Здесь сварим кофе или какао и, никуда не спеша, полюбуемся чарующими красотами затерянного в долине аула.
После заселения в гостевой дом — свободное время, а затем поужинаем.
Прогулка по окрестностям села Куруш и пикник в горах
Сегодня отправимся в село Куруш, расположенное на высоте 2560 метров. Прогуливаясь по окрестностям, вы увидите высшую точку Дагестана — гору Базардюзю, возвышающуюся на 4466 метров. Будем любоваться вершинами, вдыхать чистый свежий воздух и делать фотографии. Затем устроим пикник — компанию в трапезе нам составят горы. К обеду вернёмся в село, после чего у вас будет свободное время.
Самурский лес, пляжный отдых и отъезд
Позавтракаем и поедем в джунгли, то есть в Самурский лес, напоминающий волшебный сказочный мир, где живут добрые волшебники, за ветвями притаилась русалка, а из озера того и гляди покажется водяной. Прогуляемся среди многовековых деревьев, стволы которых увиты лианами, увидим дикие орхидеи, а желающие смогут окунуться в лесном водоёме.
Побываем на пляже с чёрным песком, где можно искупаться, отдохнуть и позагорать, а ещё здесь получаются эффектные кадры. На обратном пути заедем в Дербент на обед и к 18:00 вернёмся в Махачкалу. Рекомендуем брать билеты после 19:00 или на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах местных жителей
- Трансферы на комфортабельном минивене и на машинах повышенной проходимости в аулах
- Водная прогулка на моторной лодке
- Все завтраки и обеды
- Входные билеты на объекты экскурсий и сборы
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины