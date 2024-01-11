Гостиница “Абу Даги” находится в Махачкале. Свои двери для гостей она распахнула в 2011 году и с тех пор только радует своих клиентов качеством обслуживания и высокой квалификацией персонала. После тяжелого дня все проживающие могут расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или поиграть в бильярд.

Номерной фонд представляет собой несколько категорий, каждая из которых укомплектована всем необходимым, что подойдет даже для длительного проживания. Во всех номерах есть удобная мебель, качественная техника и собственная ванная комната..

Каждое утро в ресторане накрываются питательные завтраки, а обеды и ужины возможно заказать за дополнительную плату. В пешей доступности имеются несколько кафе и баров.

Для тех, кто привык проводить свое время в работе, отель готов предложить вместительный конференц-зал, оснащенный мультимедийным и звуковым оборудованием, для того, чтобы все переговоры прошли успешно.