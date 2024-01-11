Живописные водопады, глубокие каньоны и ущелья, лазурные воды рек и озер, древние достопримечательности городов с богатейшей историей — горной республике на берегу Каспийского моря есть чем Вас удивить!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Махачкале
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.
Размещение в гостинице «Абу Даги» г. Махачкала.
16:00 Обзорная экскурсия по Махачкале.
19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.
Поездка в Дербент, новогодний банкет по желанию
Завтрак.
08:30 Экскурсия в древний город Дербент.
Мы посетим: крепость Нарын-кала, Старый город, Дербентскую Джума-мечеть, армянский храм Святого Всеспасителя 19 века, экраноплан Лунь.
Обед на экскурсии (доп. плата).
19:00 Возвращение в гостиницу в Махачкале.
21:00 Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в кавказском ресторане (по желанию, доп. плата).
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катере
Завтрак
09:30 Поездка на Сулакский каньон.
По пути мы посетим: Чиркейское водохранилище, смотровую площадку с видом на каньон, Чиркейскую ГЭС.
Обед на турбазе "Главрыба" (доп. плата), тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.
Прокатимся на катере по Сулакскому каньону, вас ждут невероятные виды!
19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.
Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад, Гуниб
Завтрак, освобождение номеров.
Выезд с чемоданами.
08:30 Поездка в горную часть Дагестана, в аул Гуниб.
Дорога будет проходить через Гимринский тоннель — это самый длинный тоннель в России длиной 4 303 м.
По пути в Гуниб мы посетим: Ирганайское водохранилище, Салтинский подземный водопад, к водопаду ведет тропинка через узкую теснину длиной 500 м.
Обед на экскурсии.
17:00 Приезд в Гуниб, размещение в гостинице «Белые Журавли».
Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.
Свободное время.
Аул Гамсутль, отъезд
Завтрак, освобождение номеров, выезд с чемоданами.
Выезд в аул-призрак Гамсутль — это заброшенный горный аул основанный, по некоторым данным, 2000 лет назад.
Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.
Дорога в Гамсутль очень живописная, а сверху открываются фантастические виды.
Обед в горах.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал.
18:00 Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Абу Даги» (г. Махачкала, ул. Абу Даги 5) и в гостинице “Белые журавли” в ауле Гуниб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|40 000
|11 000
При бронировании тура до 01.12.2023 – скидка на тур 2000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Абу Даги»
Гостиница “Абу Даги” находится в Махачкале. Свои двери для гостей она распахнула в 2011 году и с тех пор только радует своих клиентов качеством обслуживания и высокой квалификацией персонала. После тяжелого дня все проживающие могут расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или поиграть в бильярд.
Номерной фонд представляет собой несколько категорий, каждая из которых укомплектована всем необходимым, что подойдет даже для длительного проживания. Во всех номерах есть удобная мебель, качественная техника и собственная ванная комната..
Каждое утро в ресторане накрываются питательные завтраки, а обеды и ужины возможно заказать за дополнительную плату. В пешей доступности имеются несколько кафе и баров.
Для тех, кто привык проводить свое время в работе, отель готов предложить вместительный конференц-зал, оснащенный мультимедийным и звуковым оборудованием, для того, чтобы все переговоры прошли успешно.
Гостиница «Белые журавли»
Отель "Белые Журавли" располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.
Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Также есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы.
В стоимость тарифа может быть включен завтрак. Отведать блюда местной кухни возможно в ближайших кафе и ресторанах быстрого питания.
В окрестностях популярны пешие туристические маршруты, занятия лыжными видами спорта. Вблизи находится остановка, аптеки, различные магазины. Международный аэропорт расположен в Махачкале, расстояние до него около 130 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах (3 ночи в Махачкале, 1 в ауле Гуниб)
- Трансферы в рамках тура
- Питание по программе: завтраки
- Экскурсионная программа
- Билеты на катер по Сулакскому каньону
- Билеты на посещение достопримечательностей
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Новогодний банкет (ориентировочная стоимость - 4000 руб. с человека (по желанию) )
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.