Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными

Своими руками создать серебрёное украшение, керамический кувшин и унцукульскую вазу
Приглашаем в путешествие по трём ремесленным центрам Дагестана.

В селе Кубачи вы познакомитесь с бытом местных жителей, примерите национальные костюмы и под руководством ювелира с нуля изготовите уникальное украшение. В Балхаре
читать дальше

нас уже ждут мастерицы за гончарным кругом. Они помогут вам создать тарелку или кувшин. А в Унцукуле мы будем учиться делать орнаментальные насечки по дереву.

Каждое изделие, которое вы сделаете сами и заберёте с собой, уникальное! Таких вы не найдёте в магазине, они хранят тепло ваших рук и мастерство ремесленников Дагестана.

Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными
Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными
Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем учитывать обычаи и устои местных жителей и при выборе гардероба уделить приоритет одежде ниже колен, с высоким декольте, и покрывающей плечи. Но не забыть, при этом купальник/плавки.

Возьмите с собой: паспорт, медицинский полис ОМС, удобную обувь для похода в горы и прогулок по променаду, головной убор и пауэрбанк.

Мы можем поднять уровень проживания, организовать фотосессию, камерный ужин, помочь организовать празднование дня рождения в туре и даже сделать предложение. Все пожелания необходимо сообщить на стадии бронирования.

Проживание. Будем жить на базе отдыха «Волна» на первой береговой линии Каспийского моря. На территории есть оборудованный пляж, зона барбекю и аренда сапов. Во второй день остановимся в гостевом доме в селе Кубачи, у хозяйки по имени Зумруд. На территории дома есть два отдельных санузла и Wi-Fi. Третью ночь проведём в гостевом доме «Балхар»: 2 комнаты с тремя 1-спальными кроватями и 1 комната с одной 2-спальной. Есть туалет и душ в доме, кухня, Wi-Fi и зона барбекю.

Питание. В программу включено 3-разовое питание (дагестанская и европейская кухня). В первый день — только ужин, в пятый день — только завтрак. Мы готовы организовать питание по вашей диете при заблаговременном бронировании.

Дети. Возможно участие с 8 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельных минивенах класса Toyota Alphard, микроавтобусах класса Mercedes Sprinter.

Связь и интернет. Сотовая связь в горах ловит прерывисто, а местами её нет. Но во всех местах, где мы будем жить, есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный ужин

Встретим вас в Махачкале: в аэропорту, на ж. -д. или автовокзале и отвезём на базу отдыха на берегу Каспийского моря. На ужин вас ждут традиционные блюда местной кухни. А ещё вечером вы познакомитесь с гидом.

Встреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужин
2 день

Кубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделия

После завтрака отправимся в старинное село Кубачи. Первые жители появились здесь ещё в 5 веке! Местные бережно хранят традиции и обычаи своих предков. После обеда вас ждёт экскурсия по аулу Зерихгиран. Затем мы посетим этнодом, примерим национальные костюмы и рассмотрим предметы быта кубачинцев.

Заглянем в дом ювелира, который проведёт мастер-класс по изготовлению серебрёного изделия. Вы своими руками сделаете необычное украшение практически с нуля. Его вы заберёте с собой в подарок.

Ночевать будем в ауле. Поужинаем, прогуляемся по селу и пообщаемся с гостеприимными местными жителями.

Кубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделияКубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделия
3 день

Балхар: мастер-класс по балхарской керамике

Позавтракаем и, мимо живописных горных вершин, поедем в Балхар — ещё один центр ремесёл. После обеда — мастер-класс по балхарской керамике. Вы изготовите кувшин или тарелку под контролем местных мастериц. Гончарным мастерством здесь традиционно занимаются именно женщины.

Сегодня будем много беседовать с местными: заглянем в их дома и увидим, как живут люди в горных аулах. Побываем в доме-музее, а вечером устроим барбекю.

Ночевать будем в Балхаре.

Балхар: мастер-класс по балхарской керамикеБалхар: мастер-класс по балхарской керамикеБалхар: мастер-класс по балхарской керамикеБалхар: мастер-класс по балхарской керамикеБалхар: мастер-класс по балхарской керамикеБалхар: мастер-класс по балхарской керамикеБалхар: мастер-класс по балхарской керамике
4 день

Унцукуль: инкрустация по дереву

Отправляемся в Унцукуль. В селе осталось всего 30 мастеров, владеющих техникой унцукульской насечки. Один из них поможет вам изготовить вазу путём инкрустации по дереву. Вы будете вбивать мельхиоровые прутья в дерево абрикоса, создавая уникальное изделие. Пообедаем и поедем обратно на базу отдыха.

Вечером устроим прощальный ужин.

Унцукуль: инкрустация по деревуУнцукуль: инкрустация по деревуУнцукуль: инкрустация по деревуУнцукуль: инкрустация по деревуУнцукуль: инкрустация по дереву
5 день

Отъезд

После завтрака — индивидуальный трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание с ужина первого дня по завтрак пятого дня
  • Трансферы по маршруту
  • Мастер-классы
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение квалифицированного гида и опытного водителя
  • Возможно проведение тура в индивидуальные даты для групп от 6 человек по запросу
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, встретим вас в аэропорту, на ж. - д. или автовокзале, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Махачкалы, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные туры

Похожие туры из Махачкалы

Старинные аулы и природа Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
22 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
ХорошоТам