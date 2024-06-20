В селе Кубачи вы познакомитесь с бытом местных жителей, примерите национальные костюмы и под руководством ювелира с нуля изготовите уникальное украшение. В Балхаре
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем учитывать обычаи и устои местных жителей и при выборе гардероба уделить приоритет одежде ниже колен, с высоким декольте, и покрывающей плечи. Но не забыть, при этом купальник/плавки.
Возьмите с собой: паспорт, медицинский полис ОМС, удобную обувь для похода в горы и прогулок по променаду, головной убор и пауэрбанк.
Мы можем поднять уровень проживания, организовать фотосессию, камерный ужин, помочь организовать празднование дня рождения в туре и даже сделать предложение. Все пожелания необходимо сообщить на стадии бронирования.
Проживание. Будем жить на базе отдыха «Волна» на первой береговой линии Каспийского моря. На территории есть оборудованный пляж, зона барбекю и аренда сапов. Во второй день остановимся в гостевом доме в селе Кубачи, у хозяйки по имени Зумруд. На территории дома есть два отдельных санузла и Wi-Fi. Третью ночь проведём в гостевом доме «Балхар»: 2 комнаты с тремя 1-спальными кроватями и 1 комната с одной 2-спальной. Есть туалет и душ в доме, кухня, Wi-Fi и зона барбекю.
Питание. В программу включено 3-разовое питание (дагестанская и европейская кухня). В первый день — только ужин, в пятый день — только завтрак. Мы готовы организовать питание по вашей диете при заблаговременном бронировании.
Дети. Возможно участие с 8 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельных минивенах класса Toyota Alphard, микроавтобусах класса Mercedes Sprinter.
Связь и интернет. Сотовая связь в горах ловит прерывисто, а местами её нет. Но во всех местах, где мы будем жить, есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Встреча и приветственный ужин
Встретим вас в Махачкале: в аэропорту, на ж. -д. или автовокзале и отвезём на базу отдыха на берегу Каспийского моря. На ужин вас ждут традиционные блюда местной кухни. А ещё вечером вы познакомитесь с гидом.
Кубачи: мастер-класс по изготовлению серебрёного изделия
После завтрака отправимся в старинное село Кубачи. Первые жители появились здесь ещё в 5 веке! Местные бережно хранят традиции и обычаи своих предков. После обеда вас ждёт экскурсия по аулу Зерихгиран. Затем мы посетим этнодом, примерим национальные костюмы и рассмотрим предметы быта кубачинцев.
Заглянем в дом ювелира, который проведёт мастер-класс по изготовлению серебрёного изделия. Вы своими руками сделаете необычное украшение практически с нуля. Его вы заберёте с собой в подарок.
Ночевать будем в ауле. Поужинаем, прогуляемся по селу и пообщаемся с гостеприимными местными жителями.
Балхар: мастер-класс по балхарской керамике
Позавтракаем и, мимо живописных горных вершин, поедем в Балхар — ещё один центр ремесёл. После обеда — мастер-класс по балхарской керамике. Вы изготовите кувшин или тарелку под контролем местных мастериц. Гончарным мастерством здесь традиционно занимаются именно женщины.
Сегодня будем много беседовать с местными: заглянем в их дома и увидим, как живут люди в горных аулах. Побываем в доме-музее, а вечером устроим барбекю.
Ночевать будем в Балхаре.
Унцукуль: инкрустация по дереву
Отправляемся в Унцукуль. В селе осталось всего 30 мастеров, владеющих техникой унцукульской насечки. Один из них поможет вам изготовить вазу путём инкрустации по дереву. Вы будете вбивать мельхиоровые прутья в дерево абрикоса, создавая уникальное изделие. Пообедаем и поедем обратно на базу отдыха.
Вечером устроим прощальный ужин.
Отъезд
После завтрака — индивидуальный трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание с ужина первого дня по завтрак пятого дня
- Трансферы по маршруту
- Мастер-классы
- Экскурсии по программе
- Сопровождение квалифицированного гида и опытного водителя
- Возможно проведение тура в индивидуальные даты для групп от 6 человек по запросу
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно