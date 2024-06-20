Приглашаем в путешествие по трём ремесленным центрам Дагестана.В селе Кубачи вы познакомитесь с бытом местных жителей, примерите национальные костюмы и под руководством ювелира с нуля изготовите уникальное украшение. В Балхаре

нас уже ждут мастерицы за гончарным кругом. Они помогут вам создать тарелку или кувшин. А в Унцукуле мы будем учиться делать орнаментальные насечки по дереву. Каждое изделие, которое вы сделаете сами и заберёте с собой, уникальное! Таких вы не найдёте в магазине, они хранят тепло ваших рук и мастерство ремесленников Дагестана.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем учитывать обычаи и устои местных жителей и при выборе гардероба уделить приоритет одежде ниже колен, с высоким декольте, и покрывающей плечи. Но не забыть, при этом купальник/плавки.

Возьмите с собой: паспорт, медицинский полис ОМС, удобную обувь для похода в горы и прогулок по променаду, головной убор и пауэрбанк.

Мы можем поднять уровень проживания, организовать фотосессию, камерный ужин, помочь организовать празднование дня рождения в туре и даже сделать предложение. Все пожелания необходимо сообщить на стадии бронирования.