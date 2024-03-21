В туре нас ждет: самый глубокий каньон, самый длинный тоннель, самый большой бархан, самый необычный водопад Кавказа, самые старые аулы, самые удивительные серпантины, самый древний город, самые необычные горы, самый гостеприимный народ и ещё много впечатляющего!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Бархан Сары-кум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
08:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Махачкала.
Бархан Сары-кум, протяженность которого – 12 километров, ширина – 4 километра, а высота аж 252 метра!
Бархан официально признан вторым по величине в мире, уступив первое место бархану в Сахаре
В путешествии по Дагестану мы босиком пройдем по золотым пескам, почувствуем, как сыпется песок сквозь пальцы и сделаем уникальные фото в месте, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Далее наш путь лежит к самой известной достопримечательности этих мест – Сулакскому каньону!
Это самый глубокий каньон в Европе! Его глубина достигает 1900 метров, что на 60 метров глубже, чем Большой каньон в США.
Мы посетим одну из самых удачных смотровых площадок, стоя на которой захватывает дух!
Озёр в этом крае практически нет, зато их место заняли живописные водохранилища.
Чиркейское водохранилище было создано в 1974 году в узком месте реки Сулак, береговая линия изрезана, из-за этого вдоль берега образовалось много уютных бухт, гротов и смотровых площадок.
Здесь мы сделаем новую серию изумительных фото и покатаемся на катере!
Прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.
Активная часть тура в Дагестан: 4,5 км, перепад высот 170-250 м (бархан Сары-кум).
Хунзахское плато, «Белые журавли», Матласская каменная чаша и водопады
Наш день сегодня очень разнообразный по пейзажам!
Нам предстоит увидеть таинственное ущелье Матласская каменная чаша, несколько водопадов и очень красивый мемориальный комплекс.
Первая локация нашего путешествия – водопад Тобот.
Он не один, у него два 70-ти метровых соседа!
Водопад считается жемчужиной Хунзахского плато.
Следующая остановка – Мемориальный комплекс «Белые журавли».
Это уникальный памятник культуры, который олицетворяет погибших на полях всех войн за свое Отечество.
Создан на Родине двух великих поэтов, отца и сына – Расула Гамзатова и Гамзата Цадаса.
Далее отправляемся на прогулку по темным лабиринтам Матласской чаши, после чего посетим еще один живописный Ханский водопад.
Активная часть: 6,2 км, перепад высот в пределах 20-70 м.
Водохранилище Аварское Койсу, Карадахская теснина, Датунский храм. Древние города Кахиб и Гоор, язык Тролля
Дыша свежим горным воздухом очень сладко спится, но нужно вставать пораньше, сегодня снова насыщенный день в нашем путешествии по горному Дагестану!
Водохранилище на реке Аварское Койсу расположилось среди скал, на которых растут небольшие сосны и пихты.
Вода здесь насыщенного, бирюзового цвета, фото получаются очень эффектные!
Дальше путь нашего организованного тура лежит в Карадахскую теснину.
Это место называют «Ворота чудес» – здесь тихий шепот превращается в эхо, здесь кажется, что горы вот-вот сомкнутся над твоей головой, а из недр земли вот-вот вырвется поток и превратится в бурную реку!
Датунский храм.
Эта древняя христианская святыня находится в потрясающе уютном и красивом ущелье Дагестана!
Путь от автобуса к храму занимает всего 7-10 минут и весь этот пеший путь проходит по очень живописным местам.
Сам Датунский храм находится в конце ущелья, также в окружении гор Дагестана.
Можно зайти внутрь и сделать красивые фото через окошки храма!
Наш тур по Дагестану продолжается.
Наш путь частично проходит мимо полюбившегося нам водохранилища на реке Аварское Койсу.
Следующая наша локация не даст расслабиться, мы снова погрузимся в прошлое – башни аула Старый Кахиб, как самого неприступного на всём Кавказе, помнят лишь один прорыв врагов.
Сосед Кахиба — славный город Гоор.
Он может похвастаться живописными башнями, а еще потрясающими видами с высоты на горную часть Дагестана!
В городе Гоор мы увидим знаменитый Язык тролля!
Это каменный выступ, гордо парящий над пропастью.
Это место еще называют Девичья скала.
И, конечно же, здесь не обошлось без легенды о девушке.
Активная часть: 10,2 км, перепад высот в пределах 20-150 м.
Аул Чох и легендарный горд-призрак Гамсутль
Сегодня в туре нас ждёт душа Дагестана.
Название аула Чох по-аварски означает «остановка, стоянка».
Мы пройдёмся узкими старинными улочками, посмотрим на аул со смотровой площадки.
Следующая остановка – легендарный аул Гамсутль, который часто называют дагестанским Мачу-Пикчу.
Мимо родника с вкуснейшей водой совершим пеший трекккинг и поднимемся в аул-призрак.
На аварском языке «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости».
Здесь полуразрушенные дома, не лишенные эстетических элементов, стоят на обрыве, любой строитель сказал бы, что здесь построить дом не реально, но дома были построены и стоят до сих пор!
И стояли бы, не разрушаясь далее, если бы люди не покинули это место.
Также сегодня посетим башню Андалал около Гунибского водохранилища.
Если подняться на башню, то открывается красивый вид на плотину ГЭС и Гунибское водохранилище.
Мощный поток воды в водопаде, который образовался из-за сброса воды из Гунибского водохранилища, заставит вас достать фотоаппарат и запечатлеть его!
Активная часть: 5,5 км, перепад высот 1450-1680 м.
Салтинский водопад, музей Гуниб, крепость Гуниб
Насладившись видами и историей, сегодня отправляемся в царство воды и камня – к Салтинскому водопаду.
Если вода будет высокая, то обуваем резиновые сапоги и идем к подземному водопаду.
Если вы поехали в тур в Дагестан с детьми, эта подземная прогулка им очень понравится!
Также сегодня посетим визуально оооочень необычный город – Гуниб.
Он расположился в огромном разломе гор, словно в каменной чаше.
Гуниб восхитит нас своей эффектной крепостью и приятным музеем, где узнаем много любопытного о Дагестане.
Далее нас ждет переезд в город Дербент.
Активная часть: 2,5 км, перепад высот в пределах 20-70 м.
Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по старому городу
Невозможно представить поездку по Дагестану без посещения одного из его главных городов!
Нас ждет гостеприимный Дербент, название которого на персидском означает «закрытые ворота».
Дербент считается самым древним и самым южным городом России. Люди здесь жили уже тогда, когда мир ничего не знал о Москве.
На месте сохранившейся дербентской цитадели Нарын-Кала первые крепостные сооружения из камня были возведены еще на рубеже VIII-VII веков до нашей эры.
В городе посетим крепость Нарын-Кала, погуляем по старому городу, зайдем в сувенирные лавки.
Обязательно пройдемся по уютной пешеходной улочке
Счастливых людей и зайдем в парке Низами Гянджеви - здесь увидим площадь с огромным фонтаном и такими манящими качелями;).
Вишенкой на торте многодневного тура по Дагестану будет прогулка по местному рынку.
Восточные сладости, урбеч, приправы, специи, чай, самые сладкие южные фрукты…
Плюс к этому изысканные изделия из серебра и стеклянные армуды.
Сможете выбрать все, что Вам по душе!
Активная часть: 5,8 км.
Каспийское море, экраноплан Лунь. Отъезд
Сегодня посетим экраноплан Лунь.
Активная часть: 1,5 км.
Переезд в г. Махачкала.
16:00-17:00 Прибытие на ж/д вокзал и в аэропорт г. Махачкала, отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на рейсы самолетов после 17:00, на поезда – после 18:00.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
- 4 ночи в горах - гостиница Сарир, Хадижа или Цада.
- 2 ночи в Дербенте – гостиница Сафия или аналогичная.
Указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
|Даты тура
|Стоимость
21-27 апреля
28 апреля - 04 мая
|53 000
26 мая - 01 июня
02-08 июня
01-07 сентября
08-14 сентября
|55 200
20-26 октября
27 октября - 02 ноября
|53 000
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы:
- 11 000 руб. (для туров в период до 20 мая и после 01 октября 2024 г.);
- 13 000 руб. (для туров в период с 21 мая по 30 сентября 2024 г.).
Варианты проживания
Сарир
Если вы планируете провести несколько дней в Дагестане, увидеть горы и насладиться уникальной природой, Сарир идеально подойдёт для вас.
Мы предлагаем уютные номера в самом центре Дагестана с прекрасным видом на горы и водохранилище. В нашем отеле вы сможете почувствовать себя как дома.
С. Ирганай, Унцукульский район.
Хадижа
Гостевой комплекс из 26 номеров начал принимать первых туристов только в начале 2022 года, но уже получает хорошие отзывы от своих постояльцев.
Местоположение: Малый Гоцатль, Хунзахский район.
Досуг:беседка, гамак, музыка, самовар, танцы, этноуголок, сад, качели, мангал, настольные игры.
Сафия
Отель Safiya расположен в городе Дербент, в 300 м от пляжа Дербент.
К услугам гостей номера с кондиционером.
К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля предоставляется чайник.
Во всех номерах отеля Safiya есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице (двух-, трёхместные номера, удобства в номере)
- Питание: завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Групповая аптечка
- Входные билеты на бархан Сары-Кум, в Карадахскую теснину, Салтинский водопад, музей Гуниб, крепость Нарын-Кала
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (только в период март-ноябрь)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Одноместное размещение
- Питание: питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 500-700 руб
- Питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 500-700 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка:
- в марте, апреле, конце сентября, ноябре: рано утром и поздно вечером +2… +8С.
- в мае, июне, начале сентября: рано утром и поздно вечером +8… +12С
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом;
- рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- платье для фотосессии на фоне гор (по желанию для девушек);
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов;
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка – на обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- ложка;
- влажные салфетки;
- нитка;
- иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Обращаем внимание, что в горной части Дагестана не принято употребление алкоголя.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал) в 08:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).